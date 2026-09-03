Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.5 комментариев
В аэропорту Берлина эвакуировали терминал из-за обнаружения опасного вещества
Правоохранители оперативно освободили здание международного авиаузла в Берлине после заявления одной из женщин о наличии у нее подозрительного багажа.
Инцидент произошел в международном аэропорту Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта, передает ТАСС. На стойке обслуживания федеральной полиции женщина сообщила, что пронесла с собой неизвестное вещество, после чего всех присутствующих попросили покинуть первый терминал.
«Поскольку характер вещества не был определен, нельзя было исключить угрозу», – сообщил представитель правоохранительных органов.
В связи с возможным обнаружением опасных грузов в здании объявили тревогу, другие подробности происшествия на данный момент не приводятся.
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