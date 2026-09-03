Хорошо, что дважды Герой Советского Союза Сидор Ковпак не будет лежать рядом с теми, с кем он воевал. Он бы трижды перевернулся в гробу, если б узнал, что его родная Украина теперь – нацистское государство, в котором героями стали коллаборанты и предатели. А прах Кожедуба не может оказаться в Киеве в принципе.0 комментариев
Путин: Деньги в России есть, вопрос в том, как ими распорядиться
Путин призвал грамотно распоряжаться имеющимися в России деньгами
Президент России Владимир Путин указал на необходимость грамотного управления финансовыми ресурсами страны для поддержания экономической стабильности.
«Вопрос в ставке, которую дает банк, да, понятно. А чтобы была хорошая ставка, в третий раз повторяю, нужно, чтобы в экономике все было стабильно, чтобы денежная масса соответствовала тому, что мы производим и т. д.», – заявил глава государства, передает РИА «Новости».
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, российский лидер отметил важность грамотного управления имеющимися ресурсами.
По его словам, экономика требует стабильности для обеспечения приемлемых банковских ставок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава государства призвал рационально расходовать бюджетные средства.
Российский лидер назвал создание условий для частных инвестиций главной задачей властей.