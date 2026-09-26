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Пилот «Мерседеса» Расселл выиграл Гран-при Азербайджана
Пилот Mercedes Расселл одержал победу на этапе Гран-при Азербайджана
Британский пилот команды Mercedes Джордж Расселл одержал победу на 15-м этапе чемпионата «Формулы-1» – Гран-при Азербайджана.
Гонка прошла на городской трассе в Баку, сообщает РИА «Новости».
Второе место на Гран-при Азербайджана занял нидерландский пилот Макс Ферстаппен из команды Red Bull. Третьим к финишу пришел его партнер по команде француз Исак Хаджар.
Следующий, 16-й этап «Формулы-1» состоится в Бахрейне. Уик-энд начнется 2 октября, а сама гонка пройдет 4 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле пилот Шарль Леклер выиграл Гран-при Британии после схода Макса Ферстаппена.
Ранее Андреа Кими Антонелли одержал третью подряд победу, выиграв Гран-при Майами.