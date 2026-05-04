Антонелли выиграл Гран-при Майами и оформил третью подряд победу

Итальянец Кими Антонелли одержал победу в основной гонке четвертого этапа чемпионата «Формулы-1» – Гран-при Майами на международном автодроме в США.
Это третий подряд успех Антонелли, укрепивший его позиции в общем зачете, передает РИА «Новости».
Вторым финишировал действующий чемпион британец Ландо Норрис из «Макларена», который накануне выиграл спринт. Третье место – у его напарника по команде австралийца Оскара Пиастри.
В десятке лучших также Джордж Расселл (четвертое место, «Мерседес»), Макс Ферстаппен (пятое место, «Ред Булл»), Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон (шестое и седьмое места, оба – «Феррари»), Франко Колапинто (восьмое место, «Альпин»), Карлос Сайнс и Алекс Албон (девятое и десятое места, оба – «Уильямс»).
Во время гонки произошел инцидент между болидом Пьера Гасли из «Альпин» и Лиама Лоусона из «Рейсинг Буллз» – французский гонщик несколько раз прокрутился в воздухе, но не пострадал. Оба завершили гонку досрочно, как и Исак Хаджар из «Ред Булл» и Нико Хюлькенберг из «Ауди».
Финиш гонки ознаменовался появлением испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который взмахнул клетчатым флагом, а среди гостей был замечен Лионель Месси. Следующий этап – Гран-при Канады – пройдет в Монреале с 22 по 24 мая.
