Взрыв повредил жилой дом в нидерландском Заандаме

Hart van Nederland: Взрыв повредил фасад жилого дома в Нидерландах

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел в спальном районе на востоке города в четверг около 22:15 по местному времени (23:15 мск). Взрывная волна повредила фасад дома и выбила окна в здании, пишет Hart van Nederland.

В результате происшествия никто не пострадал. Местная полиция приступила к расследованию обстоятельств случившегося.

За последние месяцы в Заандаме зафиксировано несколько подобных инцидентов. В частности, 5 августа в результате взрыва получил повреждения подъезд дома, расположенного на той же улице. Правоохранительные органы выясняют, связаны ли эти эпизоды между собой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом серия ночных взрывов у жилых домов потрясла Амстердам.

В апреле взрыв произошел у здания организации «Христиане за Израиль» в Нидерландах.

В январе в Германии после взрыва газа рухнул жилой дом.