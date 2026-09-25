Ущерб заповеднику «Утриш» от атак украинских БПЛА достиг 118 млн рублей

Ущерб заповеднику «Утриш» от атак БПЛА достиг 118 млн рублей

Tекст: Катерина Туманова

Онохов уточнил, что за год зафиксировано более 100 падений дронов. В результате 14 инцидентов возникли пожары, охватившие 71,7 га территории. В ходе последней атаки 8 сентября одновременно вспыхнули пять очагов возгорания на площади 7,28 га. Пожар был ликвидирован 14 сентября.

«Предварительный ущерб, причиненный флоре и фауне за 8 сентября 2026 года, оценивается около 7 млн рублей. Всего за последний год ущерб от падений БПЛА составил около 118 млн рублей», – сообщил Онохов ТАСС.

Он отметил, что экосистема уже начала восстанавливаться: на пепелище замечены следы кавказского благородного оленя и цветение безвременника.

Ранее сообщалось, что в результате сентябрьской атаки пострадали около 160 деревьев, включая 70 редких видов, таких как можжевельник и фисташка туполистная.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Анапы Маслова сообщала в конце августа о том, что пожар вспыхнул в заповеднике «Утриш» из-за падения БПЛА. В сентябре фрагменты сбитого дрона спровоцировали возгорание на территории Малого Утриша, его потушили через несколько дней горения.