Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.4 комментария
Ущерб заповеднику «Утриш» от атак украинских БПЛА достиг 118 млн рублей
Ущерб заповеднику «Утриш» от атак БПЛА достиг 118 млн рублей
Пожары, вызванные падениями украинских беспилотников, нанесли заповеднику «Утриш» в Краснодарском крае ущерб, который оценивается в 118 млн рублей за прошедший год, сообщил и.о. директора ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш» Дмитрий Онохов.
Онохов уточнил, что за год зафиксировано более 100 падений дронов. В результате 14 инцидентов возникли пожары, охватившие 71,7 га территории. В ходе последней атаки 8 сентября одновременно вспыхнули пять очагов возгорания на площади 7,28 га. Пожар был ликвидирован 14 сентября.
«Предварительный ущерб, причиненный флоре и фауне за 8 сентября 2026 года, оценивается около 7 млн рублей. Всего за последний год ущерб от падений БПЛА составил около 118 млн рублей», – сообщил Онохов ТАСС.
Он отметил, что экосистема уже начала восстанавливаться: на пепелище замечены следы кавказского благородного оленя и цветение безвременника.
Ранее сообщалось, что в результате сентябрьской атаки пострадали около 160 деревьев, включая 70 редких видов, таких как можжевельник и фисташка туполистная.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Анапы Маслова сообщала в конце августа о том, что пожар вспыхнул в заповеднике «Утриш» из-за падения БПЛА. В сентябре фрагменты сбитого дрона спровоцировали возгорание на территории Малого Утриша, его потушили через несколько дней горения.