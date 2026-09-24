Израильские археологи спасли от разрушения 25-тонный древний ритуальный бассейн

На юге Израиля спасли от разрушения древнюю микву весом 25 т

Tекст: Мария Иванова

Уникальная спасательная операция прошла на юге страны, передает РИА «Новости».

«Во время археологических раскопок управления древностей Израиля в Кирьят-Гате обнаружена древняя миква возрастом 2000 лет… Мощный кран грузоподъемностью 300 т извлек в целости 25-тонную микву, далее археологический памятник был транспортирован на хранение в департамент национальных сокровищ с целью защиты древнего сооружения от повреждений во время работ по застройке района», – заявили в ведомстве.

Перед перемещением исследователи провели тщательную подготовку. Бассейн полностью раскопали и укрепили стальными балками. Стены миквы обработали специальным составом и обложили пенопластом для защиты от разрушительных вибраций.

Старший реставратор Эяль Кахо подчеркнул высокую ответственность при планировании каждого этапа. Специалист признался, что даже спустя 36 лет работы в управлении древностей подобные задачи вызывают у него сильный приток адреналина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Израиля специалисты обнаружили редкую кипрскую монету возрастом 2,5 тыс. лет.

Во время раскопок в Иерусалиме археологи нашли обугленные деревянные балки времен Первого храма.

В прошлом году исследователи раскопали в древнем центре этого города остатки библейской купальни Силоам.