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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему хуситы начинают и выигрывают

    Неудачи Саудовской Аравии в Йемене связаны с крайне низкой мотивацией антихуситских сил, не имеющих единой идеологии и преследующих взаимоисключающие политические цели. Проще говоря, с хуситами никто не хочет воевать.

    0 комментариев
    Игорь Истомин Игорь Истомин Ядерное сдерживание хоронить рано

    Ядерное оружие – совсем не швейцарский нож, решающий любые проблемы. Это специфическое средство для достижения строго ограниченных военных, а главное – политических целей.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов От отупления может спасти только чтение

    Сейчас граждане России в среднем проводят перед электронным экраном около шести часов в день, на долю же книги приходится около десяти минут. Если российская школа превратится в «роддом, в котором рождаются читатели», тогда у нас еще есть шанс постепенно снизить уровень функциональной неграмотности.

    28 комментариев
    24 сентября 2026, 14:47 • Новости дня

    Израильские археологи спасли от разрушения 25-тонный древний ритуальный бассейн

    На юге Израиля спасли от разрушения древнюю микву весом 25 т

    Tекст: Мария Иванова

    Для защиты от будущей застройки ученые извлекли из земли найденную в Кирьят-Гате двухтысячелетнюю микву и перевезли массивный памятник в безопасное хранилище.

    Уникальная спасательная операция прошла на юге страны, передает РИА «Новости».

    «Во время археологических раскопок управления древностей Израиля в Кирьят-Гате обнаружена древняя миква возрастом 2000 лет… Мощный кран грузоподъемностью 300 т извлек в целости 25-тонную микву, далее археологический памятник был транспортирован на хранение в департамент национальных сокровищ с целью защиты древнего сооружения от повреждений во время работ по застройке района», – заявили в ведомстве.

    Перед перемещением исследователи провели тщательную подготовку. Бассейн полностью раскопали и укрепили стальными балками. Стены миквы обработали специальным составом и обложили пенопластом для защиты от разрушительных вибраций.

    Старший реставратор Эяль Кахо подчеркнул высокую ответственность при планировании каждого этапа. Специалист признался, что даже спустя 36 лет работы в управлении древностей подобные задачи вызывают у него сильный приток адреналина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на юге Израиля специалисты обнаружили редкую кипрскую монету возрастом 2,5 тыс. лет.

    Во время раскопок в Иерусалиме археологи нашли обугленные деревянные балки времен Первого храма.

    В прошлом году исследователи раскопали в древнем центре этого города остатки библейской купальни Силоам.

    22 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах

    В Росатоме изготовили насосы для уникального исследовательского реактора МБИР

    Специалисты Росатома создали «сердце» уникального реактора на быстрых нейтронах
    @ пресс-служба "Росатом Машиностроение"

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские специалисты создали ключевое насосное оборудование для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах (МБИР), монтаж которого завершится до конца текущего года, сообщила пресс-служба машиностроительного дивизиона Росатома.

    Машиностроители госкорпорации «Росатом» создали главные циркуляционные насосы первого контура для нового реактора, передает ТАСС. Оборудование изготовили на базе «Опытного конструкторского бюро машиностроения имени И. И. Африкантова». Поставка этих агрегатов на площадку НИИАР в Димитровграде стала важнейшим этапом подготовки установки к физическому пуску.

    Монтаж насосов планируют завершить до конца текущего года. Они станут «сердцем» установки, обеспечивая циркуляцию натриевого теплоносителя через активную зону. Специалистам пришлось адаптировать проверенные решения от реакторов БОР-60, БН-600 и БН-800, чтобы насосы выдерживали экстремальные температуры и агрессивную среду при полной герметичности.

    «Успешные испытания подтвердили, что нам удалось соблюсти все требования и обеспечить необходимый уровень надежности и безопасности. Это важный шаг для реакторной установки МБИР – она должна стать главной экспериментальной площадкой для технологий атомной энергетики IV поколения, и надежное оборудование – основа ее успешной работы», – заявил главный конструктор центробежных машин и арматуры «ОКБМ Африкантов» Сергей Бабушкин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вьетнам присоединился к проекту создания российского многоцелевого научного комплекса на быстрых нейтронах.

    До этого делегация Росатома обсудила с китайскими коллегами возможность проведения научных экспериментов на этой установке. Ранее специалисты госкорпорации завершили загрузку ядерного топлива на первом энергоблоке бангладешской атомной станции.

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    21 сентября 2026, 17:24 • Новости дня
    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Минобрнауки: Ученые СФУ нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны

    Российские ученые нашли способ выявлять рак груди по анализу слюны
    @ Luca Bruno/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исследовательская группа из Сибирского федерального университета (СФУ) и Омского государственного педагогического университета разработала уникальный метод ранней диагностики рака молочной железы на основе биолюминесцентного анализа слюны и технологий машинного обучения, сообщило Минобрнауки.

    Технология основана на биолюминесцентном анализе слюны с использованием люциферазы – фермента, запускающего свечение. Ученые оценивают, как добавление слюны влияет на интенсивность света, сообщается на сайте ведомства.

    «Мы взяли образцы слюны у представителей трех групп: в первой были пациенты, страдающие злокачественными заболеваниями молочной железы, во второй – имеющие доброкачественные новообразования, и была контрольная группа пациентов без патологий молочных желез. Биолюминесцентное тестирование дает возможность измерить несколько кинетических параметров, таких как максимальное свечение, скорость выхода на максимум и другие. В работе мы показали, какие параметры эффективней использовать для диагностики рака молочной железы», – рассказала магистрант Полина Мартыщук.

    С помощью алгоритмов машинного обучения исследователи проверили значимость выделенных параметров. По словам старшего научного сотрудника Галины Жуковой, новые показатели оказались показательными и в будущем могут применяться в экспресс-тестах. В отличие от традиционных методов, оценивающих биохимический состав, новый подход предлагает комбинацию кинетических параметров свечения и машинного обучения для более быстрого и достоверного выявления патологий. В дальнейшем метод протестируют на более крупной выборке.

    Ранее в России успешно завершились доклинические испытания клеточного препарата против резистентных форм рака молочной железы.

    Позже отечественные специалисты выделили новый вариант вируса для лечения этого заболевания.

    Летом текущего года врачи впервые применили искусственный интеллект для выявления онкологии шейки матки.

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    24 сентября 2026, 12:02 • Видео
    Почему Мадьяр побрезговал Украиной

    Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

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    22 сентября 2026, 07:35 • Новости дня
    Гидрограф Леонов предсказал появление новых островов в российской Арктике
    Гидрограф Леонов предсказал появление новых островов в российской Арктике
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глобальное потепление и таяние ледников приведут к скорому появлению неизвестных территорий в акватории архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа, заявил доцент кафедры гидрографии моря Арктического факультета Института «Морская академия» ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала Макарова» Андрей Леонов.

    «Два архипелага, на которые мы сейчас очень внимательно смотрим, – это Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Можно говорить, что именно там мы ждем «рождения» новых островов. Однако природа не позволяет сделать стопроцентный прогноз», – заявил гидрограф РИА «Новости».

    Леонов пояснил, что иногда новые географические объекты оказываются временными. Например, остров Месяцева изначально считался мысом, затем стал островом, но в 2024 году полностью исчез, оказавшись ледовым образованием.

    Бывают и обратные ситуации, когда между появившимся участком суши и материком намывается песчаная коса.

    Подобные природные иллюзии десятилетиями сохраняются на географических картах. Остров Литтрова после Великой Отечественной войны ошибочно картографировали как полуостров из-за скопления льдов, и эту неточность ученым пришлось исправлять более полувека.

    Напомним, в архипелаге Земля Франца-Иосифа полностью растаял остров Месяцева.

    Участники экспедиции Русского географического общества провели детальную съемку тающего ледника Кропоткина.

    Также российские исследователи обнаружили в Арктике новое теплое поверхностное течение.

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    24 сентября 2026, 11:03 • Новости дня
    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    Избирком Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов

    ЦИК Израиля отстранил ведущие арабские партии от выборов
    @ Klaus-Werner Friedrich/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за отстранение основных арабских партий от участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре.

    Центральная избирательная комиссия Израиля проголосовала за недопуск главных арабских партий до участия в парламентских выборах, которые пройдут в октябре. Это решение было принято после обращений членов правой коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху, пишет Bloomberg.

    Запрет распространяется на Объединенный арабский список (РААМ) под руководством Мансура Аббаса и коалицию «Объединенный список». Помимо этого, комиссия отдельным голосованием отстранила депутата Офера Касифа и лидера партии БАЛАД Сами Абу Шехаде, отмечает Al Jazeera.

    Принятые запреты не являются окончательными и подлежат обязательному утверждению в Верховном суде на следующей неделе. Представители отстраненных политических сил намерены оспорить решение. В арабских партиях назвали недопуск политически мотивированным и заявили, что он направлен на то, чтобы лишить граждан возможности повлиять на баланс сил и сменить правительство.

    По данным предвыборных опросов, арабские списки могли бы получить в 120-местном парламенте около 12 мандатов. Их отсутствие на выборах способно серьезно изменить возможные пути формирования правящего большинства как для сторонников Нетаньяху, так и для его главного соперника Гади Айзенкота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Кнессет утвердил самороспуск перед выборами в парламент Израиля. В июне тысячи израильтян вышли на антиправительственные митинги в крупных городах. В начале лета Нетаньяху объявил о планах участвовать в осенних парламентских выборах.

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    23 сентября 2026, 00:49 • Новости дня
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    Макрон назвал перемирие в секторе Газа «позорным спектаклем»
    @ Kyle Mazza/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил политику Израиля на палестинских территориях во время выступления на 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    Выступая в Нью-Йорке, Макрон выразил недовольство текущей обстановкой, передает ТАСС.

    «Некоторые хвастаются мнимым миром, но этот мир ни на секунду не открыл гуманитарные коридоры. Должны ли мы пассивно наблюдать за этим позорным для всех нас спектаклем? Ни в коем случае», – подчеркнул он.

    Особое внимание глава государства обратил на ситуацию на Западном берегу реки Иордан. Там продолжается возведение израильских поселений.

    По мнению политика, это ежедневно мешает реализации права палестинского народа на существование. Париж безоговорочно признает право Израиля на безопасность. Однако расчет на нарушение суверенитета соседних государств ради собственной защиты является роковой ошибкой. Подобная стратегия в конечном итоге разрушает перспективы мирного будущего в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные страны осудили планы Израиля по строительству нового поселения на Западном берегу реки Иордан.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запретил французскому лидеру въезд в страну из-за его намерений признать палестинское государство.

    До этого Эммануэль Макрон пригрозил израильским властям международной изоляцией на фоне продолжения военной операции.

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    21 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Ученые в КНР создали и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию

    SCMP: Первую в мире подводную солнечную электростанцию создали и испытали в КНР

    Tекст: Денис Тельманов

    Исследователи из Китая успешно запустили первую в мире подводную солнечную электростанцию на основе перовскита на глубине десять метров, пишет South China Morning Post (SCMP).

    Специалисты из Юньнаньского университета успешно протестировали уникальную установку в водах Южно-Китайского моря, передает РИА «Новости». Погруженная на глубину десять метров система смогла зарядить аккумуляторы и обеспечить энергией светодиодную панель.

    «Китайские ученые построили и испытали первую в мире подводную солнечную электростанцию, успешно запустив фотоэлектрическую систему на основе перовскита на глубине 10 метров в открытом море», – говорится в публикации гонконгской газеты South China Morning Post.

    Исследователи выбрали перовскитные солнечные панели из-за их высокой эффективности при слабом освещении. На глубину десять метров проникает лишь 10% солнечного света, однако этого оказалось достаточно для работы установки.

    Сотрудник Юньнаньского университета Чжан Вэньхуа подчеркнул, что это первое функциональное тестирование подобных систем в реальных условиях. Эксперимент доказал принципиальную возможность получения солнечной энергии под водой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом этого года вблизи Шанхая запустили первый в мире подводный дата-центр на ветровой энергии.

    В январе китайские ученые разработали ультратонкую гибкую солнечную батарею из кристаллического кремния и перовскита.

    В прошлом году инженеры из Фуданьского университета создали экологичную солнечную панель на основе олова с рекордной эффективностью.

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    23 сентября 2026, 22:11 • Новости дня
    США и Европа задумались об искусственном снижении яркости Солнца

    Politico: Политики в США и ЕС захотели искусственно снизить яркость Солнца

    США и Европа задумались об искусственном снижении яркости Солнца
    @ nasa.gov

    Tекст: Вера Басилая

    Политики в США и ЕС в частном порядке рассматривают возможность искусственного снижения яркости Солнца методами солнечной геоинженерии для борьбы с глобальным потеплением, сообщает газета Politico.

    Политики в Соединенных Штатах и Европейском союзе в частном порядке обсуждают возможность применения солнечной геоинженерии для борьбы с изменением климата, передает РИА «Новости». Газета Politico ссылается на слова двух бывших правительственных сотрудников.

    «Политики в США и Европейском союзе рассматривают технологии, ограничивающие солнечный свет, как потенциальный инструмент для сдерживания глобального потепления, даже если они пока не готовы публично об этом заявлять», – отмечается в публикации Politico.

    Издание напоминает, что ранее защитники окружающей среды выступали против подобных методов. Они опасались потенциального вреда озоновому слою и способности технологий изменять погодные условия. Кроме того, геоинженерное вмешательство не устраняет основные причины глобального потепления, такие как сжигание ископаемого топлива.

    Эксперты отмечают, что актуальность вопроса возросла на фоне увеличения инвестиций в стартапы, занимающиеся разработками в сфере солнечной геоинженерии.

    Ученые сообщили, что при этом природные процессы дополнительно усилят глобальное потепление на 30%.

    Дальнейший рост температур спровоцирует разрушительный парниковый эффект с необратимыми последствиями для всей планеты.

    Ранее исследователи в США из-за вмешательства местных властей отказались от масштабного эксперимента по приглушению солнечного света.

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    22 сентября 2026, 17:06 • Новости дня
    Главы МИД восьми стран призвали Израиль выполнить обязательства по Газе

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция, Египет, Саудовская Аравия и еще пять мусульманских стран потребовали от Израиля немедленно обеспечить доставку гуманитарной помощи в сектор Газа.

    Главы внешнеполитических ведомств восьми государств по итогам встречи в Нью-Йорке призвали израильские власти выполнить обязательства первого этапа плана по Газе, передает ТАСС. В совместном заявлении, опубликованном турецким министерством иностранных дел, отмечается необходимость прекращения нарушений режима прекращения огня.

    «Министры выражают глубокую обеспокоенность продолжающимися страданиями населения в Газе и призывают Израиль немедленно выполнить остающиеся обязательства в рамках первого этапа Комплексного плана, включая обеспечение незамедлительной, безопасной и беспрепятственной доставки гуманитарной помощи для восстановления, а также содействие восстановлению критически важной инфраструктуры. Они подчеркивают настоятельную необходимость сохранения режима прекращения огня и прекращения всех нарушений», – говорится в документе.

    Участники встречи потребовали отменить меры поселенческой политики, включая снос палестинских домов и расширение израильских поселений. Также дипломаты осудили насилие со стороны поселенцев и конфискацию земель.

    В заявлении обозначены шаги второго этапа урегулирования, предусматривающие полный вывод войск Израиля из сектора Газа и развертывание международных стабилизационных сил. Управление территорией должно перейти к профильному национальному комитету.

    Министры высоко оценили роль президента США Дональда Трампа в процессе урегулирования. Они призвали Вашингтон активно участвовать в обеспечении выполнения договоренностей всеми сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД восьми государств призвали к скорейшей реализации мирного плана для сектора Газа.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался от предложенного Вашингтоном проекта урегулирования. При этом ряд ближневосточных стран положительно оценил мирную инициативу Дональда Трампа.

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    22 сентября 2026, 21:57 • Новости дня
    Франция в пятый раз разрешила пролет самолета Нетаньяху вопреки ордеру МУС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Франции согласовали маршрут премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Генассамблею ООН, проигнорировав выданный Международным уголовным судом документ на его арест, пишет портал France info.

    Правительство Франции одобрило пролет самолета израильского лидера вопреки ордеру МУС, передает РИА «Новости». Журналисты портала France info отмечают, что это произошло уже в пятый раз после решения международной инстанции.

    «Франция разрешила самолету премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пролететь над своей территорией в рамках его поездки на Генассамблею ООН в Нью-Йорке», – сообщил дипломатический источник издания.

    В конце ноября 2024 года суд выдал санкцию на арест Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Политикам вменяют предполагаемые военные преступления на территории сектора Газа.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху запланировал визит в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН вопреки угрозам ареста.

    Ранее Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом.

    Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

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    23 сентября 2026, 14:29 • Новости дня
    Работы американского ученого удалили из Сети за скрытое использование ИИ

    The Washington Post: В США удалили работы ученого из-за использования ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Интернет-платформа удалила сотни публикаций преподавателя Чикагского университета Николаса Полсона из-за подозрений в скрытом использовании искусственного интеллекта для написания научных трудов.

    В 2026 году были опубликованы более 200 статей и 14 книг, автором или соавтором которых выступил преподаватель университета Чикаго Николас Полсон, отмечает РИА «Новости».

    Нетипично высокая продуктивность спровоцировала в Сети предположения о возможном скрытом применении искусственного интеллекта для написания трудов, пишет The Washington Post.

    Представители онлайн-площадки, где ученый размещал свои работы, заявили об удалении 257 его публикаций за последний месяц. Такое решение было принято после резкого увеличения числа размещаемых материалов.

    Сам Полсон в комментарии журналистам признал, что использовал нейросети в ходе работы. При этом он не рассказал, упоминал ли этот факт в своих изданных статьях или книгах.

    Ранее алгоритмы Anthropic формализовали доказательство теоремы Ферма за 11 суток.

    В прошлом месяце нейросеть компании Anthropic самостоятельно уволила реального продавца из магазина в Сан-Франциско за регулярные прогулы.

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    22 сентября 2026, 18:33 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке ХАМАС

    Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Мамдани в поддержке ХАМАС

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подверг жесткой критике градоначальника Нью-Йорка Зохрана Мамдани за симпатии к палестинскому движению в преддверии поездки на Генассамблею ООН.

    Израильский премьер выступил с резким видеообращением перед визитом в США на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости». Политик упрекнул американского чиновника в оправдании действий палестинских радикалов.

    «Позор вам, господин Мамдани. Позор вам за то, что вы поддерживаете террористических извергов из ХАМАС, которые учинили резню нашего народа», – заявил Нетаньяху.

    Глава правительства добавил, что чиновник подстрекает к беспорядкам против еврейского населения города. Он пообещал рассказать правду о действиях израильских солдат и поведении нью-йоркского руководителя с трибуны ООН.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани признал отсутствие юридических возможностей для задержания израильского премьера.

    Президент Израиля Ицхак Херцог раскритиковал градоначальника за распространение антисемитской риторики.

    Правоохранительные органы американского мегаполиса обеспокоились риском массовых волнений из-за резких высказываний политика.

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    22 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка в поддержке движения ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед визитом в США подверг резкой критике мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани, обвинив его в поддержке радикального движения ХАМАС.

    Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху обвинил мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани в поддержке палестинского радикального движения ХАМАС и подстрекательстве к антисемитским протестам, передает ТАСС.

    Заявление прозвучало накануне поездки Нетаньяху в США для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    «Позор вам, господин Мамдани. Позор вам за то, что вы поддерживаете террористических извергов из ХАМАС, которые учинили резню нашего народа. Позор вам за то, что вы подстрекаете к беспорядкам против нью-йоркских евреев. Я еду в ООН. Я расскажу правду о наших героических солдатах и расскажу правду о вас», – заявил премьер в видеообращении в соцсети X.

    Ранее Мамдани резко критиковал Нетаньяху, заявляя, что город изучает возможность его ареста по ордеру Международного уголовного суда. Однако президент США Дональд Трамп заверил, что задержать израильского премьера никто не сможет, а сам мэр позже признал отсутствие у города соответствующих полномочий.

    По данным The Jerusalem Post, визит Нетаньяху в Нью-Йорк будет сокращен до одного дня, 24 сентября. Ожидается, что это станет одной из самых коротких поездок премьера в США за всю его карьеру: он выступит на Генассамблее ООН и сразу вернется в Израиль, не оставшись на ночевку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля запланировал суточный визит в Нью-Йорк вопреки угрозам ареста.

    Правоохранительные органы американского мегаполиса усилили охрану политика до президентского уровня из-за риска массовых протестов.

    Президент еврейского государства Ицхак Херцог раскритиковал градоначальника Зохрана Мамдани за антисемитскую риторику.

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    23 сентября 2026, 08:08 • Новости дня
    «Вектор» сообщил о разработке препаратов для экстренной профилактики ВИЧ

    «Вектор» заявил о разработке мРНК-препаратов против ВИЧ и энцефалита

    Tекст: Мария Иванова

    Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий «Вектор» разрабатывает мРНК-препараты для экстренной профилактики клещевого энцефалита, вируса иммунодефицита человека и вируса Западного Нила, сообщила завлабораторией рекомбинантных вакцин центра Лариса Карпенко.

    На форуме OpenBio Карпенко рассказала, что в центре создаются экспериментальные мРНК-препараты, кодирующие антитела для профилактики этих заболеваний. Кроме того, ведется работа над мРНК-вакцинами против сезонного и птичьего гриппа, COVID-19, оспы обезьян, ВИЧ/СПИД и клещевого энцефалита, передает РИА «Новости».

    Совместно с Томским национальным исследовательским медицинским центром «Вектор» разрабатывает терапевтические препараты для белок-заместительной терапии, лечения муковисцидоза и персонализированную мРНК-онковакцину на основе неоантигенов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду центр «Вектор» анонсировал начало доклинических испытаний мРНК-вакцины от гриппа.

    Во вторник ученые сравнили распространение оспы обезьян с эпидемией ВИЧ.

    В 2024 году российские специалисты начали конструировать вакцину от вируса иммунодефицита.

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    22 сентября 2026, 07:45 • Новости дня
    Останки гигантского носорога впервые нашли в Западной Сибири

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Западной Сибири впервые найден не отдельный фрагмент, а множество остатков позвоночника древнего носорога – эласмотерия. Частичный скелет животного размером с индийского слона передан в фонды музея Томского госуниверситета (ТГУ), сообщили в пресс-службе вуза.

    Уникальные остатки эласмотерия передали в фонды палеонтологического музея Томского госуниверситета, сообщает ТАСС. Передача редчайшего экспоната состоялась 22 сентября и была приурочена ко Всемирному дню носорога.

    «Палеонтологический музей ТГУ, отмечающий в этом году свое столетие, пополнился по-настоящему уникальным экспонатом», – заявили в пресс-службе вуза. Представители университета добавили, что это первый случай обнаружения такого количества элементов скелета в регионе.

    Останки залегали на площади около четырех квадратных метров. Заведующий кафедрой палеонтологии ТГУ Андрей Шпанский уточнил, что среди находок есть массивный коренной зуб, позвонки, ребра и целые кости ног. Ранее на этих территориях ученые находили лишь единичные фрагменты.

    Рядом с эласмотерием обнаружили зуб шерстистого носорога и кости древней лошади. Анализ показал, что взрослая особь возрастом около 20 лет погибла примерно 350 тыс. лет назад. Отсутствие следов хищников указывает на быстрое захоронение животного во время весеннего паводка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе текущего года местный житель наткнулся на череп древнего шерстистого носорога в Оренбургской области.

    Незадолго до этого рабочие раскопали уникальное захоронение костей мамонтов и носорогов в Туве.

    В прошлом году на территории Северо-Казахстанской области исследователи обнаружили верхнюю челюсть мамонта эпохи палеолита.

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    23 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Израиль заявил о ликвидации главы финотдела ХАМАС в Газе

    ЦАХАЛ ликвидировал главу финотдела ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана в Хан-Юнисе

    Tекст: Мария Иванова

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала главу финансового отдела палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Абу Алуана на юге сектора Газа, сообщили премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац.

    Ликвидация произошла в Хан-Юнисе, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху и Кац в совместном заявлении высоко оценили действия ЦАХАЛ, отметив точную операцию и решительные действия по нейтрализации боевиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Израиль заявил об уничтожении двух командиров ХАМАС в Газе.

    В начале месяца израильская армия ликвидировала командира снайперов ХАМАС в секторе Газа.

    Летом Израиль объявил о ликвидации двух командиров ХАМАС в секторе Газа.

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