Иранский посол высоко оценил темпы военного сотрудничества с Россией

Посол Ирана Джалали заявил о стремительном развитии военного сотрудничества с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тегеран высоко оценивает темпы развития военного взаимодействия с Москвой, передает ТАСС.

По словам Казема Джалали, двусторонние связи стремительно расширяются в политической, экономической и оборонной сферах, опираясь на ранее заключенные соглашения.

«Отношения Ирана и России развиваются в разных сферах, как в экономической и политической, так и военной. По сравнению с прошлым взаимодействие расширяется еще быстрее», – подчеркнул дипломат. Он также отметил, что в текущем противостоянии с США Иран полагается исключительно на собственный потенциал и внутреннюю мощь.

Отвечая на вопрос об использовании опыта специальной военной операции, посол добавил, что любое участвующее в конфликтах государство анализирует и применяет полученные знания. Кроме того, дипломат выразил надежду на скорую встречу главы МИД Ирана Аббаса Арагчи с Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные ведомства России и Ирана поддерживают постоянный контакт.

Главы министерств иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Аббас Арагчи обсудили эскалацию в Персидском заливе.

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