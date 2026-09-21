  • Новость часаЦИК опубликовала итоги обработки 96,95% протоколов
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Военное образование становится признаком элиты

    Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Когда европейцы поймут, что не вывозят войну

    В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.

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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Нервозный немец – опасный немец

    Дихотомия консерваторы – социалисты была несущей политической конструкцией всей Западной Европы после Второй мировой войны и придавала устойчивость системе, потрясенной событиями первой половины ХХ века. В Германии упорядоченность схемы соблюдалась особенно жестко.

    3 комментария
    21 сентября 2026, 13:45 • Новости дня

    Россиянка Даньшина выиграла итальянскую веломногодневку

    Российская велогонщица Полина Даньшина победила на Giro Mediterraneo in Rosa

    Tекст: Мария Иванова

    Российская спортсменка Полина Даньшина одержала победу в генеральной классификации итальянской многодневной велогонки Giro Mediterraneo in Rosa.

    По итогам многодневки россиянка набрала 141 очко, обеспечив себе первое место в общем зачете турнира, передает РИА «Новости».

    На заключительном этапе соревнований с финишем в Каивано Даньшина, выступающая за команду Petrucci Gauss Cycling Team, заняла третье место в грунтовом спринте.

    Второй в итоговом протоколе стала итальянка Шанталь Пеголо со 106 очками, а замкнула тройку лидеров ее соотечественница Алессия Замбелли, набравшая 102 очка.

    В юниорском зачете серебряную медаль завоевала россиянка Ангелина Новолодская, набравшая 57 очков. Победительницей в этой категории стала итальянка Элиза Бьянки с 66 баллами, а третье место досталось Алессии Орси, в активе которой 17 очков.

    20 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании
    @ IMAGO/Chris Emil Janssen/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал итоги выборов в земельный парламент Мекленбурга – Передней Померании крайне неудачными для своей партии.

    Выступая на пресс-конференции в штаб-квартире Христианско-демократического союза, Мерц подчеркнул, что политическая сила потерпела серьезное поражение, передает РИА «Новости».

    «Сегодня состоялись еще два голосования, результаты которых оказались очень разными. Результат в Мекленбурге – Передней Померании нельзя приукрашивать. Это катастрофа. ХДС боролся, однако в конечном счете партия оказалась зажата и фактически перемолота в противостоянии между СДПГ и АдГ», – заявил политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер Германии Фридрих Мерц приготовился к тяжелой внутрипартийной борьбе из-за ожидаемых неблагоприятных итогов регионального голосования.

    В Христианско-демократическом союзе возникла угроза отставки политика на фоне падения рейтингов партии.

    Ранее глава правительства называл драматическим поражение консерваторов на выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт.

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    20 сентября 2026, 16:12 • Новости дня
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    Военкор Коц назвал три возможные цели рекордной атаки БПЛА на Москву
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Массированный налет украинских беспилотников на Москву минувшей ночью связан с проходящими в России выборами, стремлением Владимира Зеленского продемонстрировать возможности Киева и поиском слабых мест в системе противовоздушной обороны столицы, заявил военный корреспондент Александр Коц.

    С начала специальной военной операции это была крупнейшая атака беспилотников на российскую столицу, отмечает Коц в своем Telegram-канале. Ссылаясь на данные мэра Москвы Сергея Собянина, военкор напомнил, что силы ПВО уничтожили более 1,6 тыс. ударных аппаратов, в том числе 450 непосредственно на подлете к городу.

    «Защитники московского неба показали результативность, близкую к 100%: к цели прорвался лишь десяток дронов», – отметил военкор. Последствиями атаки, по его данным, стали пожар на одном из объектов нефтеперерабатывающего завода в Капотне, а также возгорания в нескольких многоэтажных домах Москвы и Подмосковья.

    «Итог налета, который в украинском генштабе планировали неделями – пожар на одном из объектов НПЗ в Капотне, куда уже прилетало не так давно, и несколько горящих многоэтажек в Москве и Подмосковье. Замах на рубль, удар на копейку», – написал Коц.

    Первой причиной выбора времени для массовой атаки БПЛА он назвал проведение выборов в России. «Почему ударили именно сейчас? В России проходят выборы. И Киев вполне умышленно пытается их сорвать», – полагает он.

    Вторую причину журналист связал с заявлением Зеленского на саммите в Закарпатье, что Киеву якобы требуется еще 40 дней, чтобы «разгромить Россию». Коц считает, что налет должен был подкрепить эти слова и стать демонстрацией возможностей Украины перед западными странами.

    «Немедленно вспоминается бородатый анекдот про распутную девицу: «Меня там сегодня изнасиловали. Завтра опять пойду». Напомним: предыдущая «сорокадневка» от Зеленского закончилась тем, что Украина лишилась судоходства, металлургии, АЗС в прифронтовой зоне, складов и маркетплейсов. А приобрела лишь круглосуточную воздушную тревогу в Киеве, пустые полки в магазинах и смутные перспективы на грядущий отопительный сезон. Посмотрим, что останется от Незалежной после очередной победоносной операции бывшего комика», – написал военкор.

    Наиболее серьезным Коц назвал третий возможный сценарий. По его оценке, беспилотники могли использоваться для изучения работы московской системы ПВО перед вероятными ударами другими средствами поражения. «Противник прощупывает московское небо дронами, в поисках слабых мест. Чтобы потом массированно ударить крылатыми и баллистическими ракетами, запасы которых он накапливает», – написал Коц.

    Он также сообщил об обнаружении в Подмосковье обломков неизвестной ракеты. По его словам, теоретически преодолеть расстояние от территории Украины до Московской области могла FP-9 с заявленной дальностью более 800 км, однако ее испытания начались только в сентябре.

    Военкор подчеркнул, что украинским беспилотникам не удалось преодолеть столичную систему противовоздушной обороны, однако призвал уже сейчас готовиться к возможным новым угрозам.

    «Без демонстрации каких-либо успехов Киев даже единичные удачные прилеты по Москве раздувает до размеров вселенской перемоги. Но, в общем и целом, столичный купол ПВО украинцы своими дронами пробить так и не смогли. Тем не менее уже сегодня нужно готовиться к будущим угрозам», – заключил Коц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении самой массированной атаки вражеских беспилотников на Москву. Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот налет попыткой срыва проходящего в России голосования. Внешнее давление лишь сплотило российских избирателей.

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    20 сентября 2026, 12:20 • Видео
    Трампа опять все предали

    Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    20 сентября 2026, 17:00 • Новости дня
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    Памфилова: Попытки сорвать выборы полностью провалились
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на истерические потуги противников сорвать выборы, голосование проходит спокойно и достойно. Об этом в ходе брифинга заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что выборы в России проходят спокойно и достойно. На брифинге в информационном центре ЦИК она отметила, что это в некотором роде поразительно.

    «Мы тоже поражаемся и смотрим, насколько спокойно и достойно проходят выборы, несмотря на все истерические потуги наших врагов, которые делают все возможное, чтобы навредить», – подчеркнула Памфилова.

    Она сообщила, что Запад подготовил «электоральных стервятников» – юристов, которые заточены на срыв выборов в РФ и дезорганизацию работы ЦИК, передает ТАСС.

    «Там, знаете, электоральные-то юристы хорошо тоже обучены Западом, которые такие, больше на Запад работают, чем на Россию. Они подсказали, они прекрасно знают эти законодательства, где какие слабые стороны, и, действительно, попытались организовать кочующие стаи электоральных стервятников, хорошо обученные, жестко заточенные на срыв выборов, на дезорганизацию работы комиссии», – уточнила Памфилова.

    При этом попытки сорвать выборы фиксировали неоднократно. Так, по словам главы ЦИК, вся избирательная система подвергалась массированным кибератакам, направленным на цифровые ресурсы Центризбиркома и дистанционное голосование.

    «За прошедший период было зафиксировано более тысячи волн DDoS-атак на задействованные инфраструктуры РФ. Которые задействованы именно в избирательном процессе», – сообщила Памфилова.

    Глава ведомства уточнила, что основные удары злоумышленников пришлись на систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ), а также на цифровые ресурсы Центризбиркома.

    При этом в Москве кибератаки на системы электронного голосования вызвали кратковременные сбои в работе стационарных терминалов.

    По словам руководителя ведомства, сбои при голосовании с использованием стационарных комплексов продолжались около 20 минут. Работа терминалов на соответствующих участках была оперативно восстановлена и далее продолжалась без нарушений.

    Памфилова также рассказала, что представитель одной из системных партий пытался внедрить вирус в систему ДЭГ. «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила она, не раскрывая имя и партийную принадлежность нарушителя.

    На 17:00 мск явка на выборах в Государственную думу составила 54,16%, следует из данных ЦИК. Как заявил секретарь генерального совета «Единой России» Владимир Якушев, показатели активности избирателей превзошли результаты голосования в Государственную думу пятилетней давности. По его словам, граждане активно делают выбор ради развития страны, несмотря на попытки вмешательства.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Киев так настойчиво пытался сорвать выборы в России и почему противнику не удалось добиться поставленных целей.

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    21 сентября 2026, 01:27 • Новости дня
    Партия ХДС во главе с Мерцем впервые не прошла в региональный парламент

    Христианско-демократический союз с Мерцем впервые не прошел в ландтаг

    Tекст: Катерина Туманова

    Христианско-демократический союз во главе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем впервые в истории не смог преодолеть пятипроцентный барьер и пройти в ландтаг в Мекленбурге-Передней Померании.

    Христианско-демократический союз не проходит в региональный парламент Мекленбурга-Передней Померании, о чем свидетельствуют данные сайта избирательной комиссии. После обработки 100% бюллетеней партия получает всего 4,9% голосов при необходимых 5%.

    Голосование на выборах в ландтаг прошло в воскресенье, 20 сентября. Явка избирателей оказалась высокой и достигла 78,1%.

    При этом партия «Альтернатива для Германии» одержала историческую победу на выборах в парламент Мекленбурга-Передней Померании, набрав 38,2% голосов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт победила оппозиционная партия «Альтернатива для Германии». Партия канцлера Мерца тогда потеряла позиции.

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    20 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
    Памфилова: Представитель системной партии пытался внедрить вирус в систему ДЭГ
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Представитель одной из системных партий попытался внедрить вирус в систему дистанционного электронного голосования в Москве для остановки ее работы, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

    «Ввел сознательно вредоносную программу в систему ДЭГ и пытался остановить ее работу», – заявила глава ЦИК Элла Памфилова, передает РИА «Новости».

    Руководитель Центризбиркома подчеркнула, что намеренно не раскрывает имя нарушителя и его партийную принадлежность.

    Накануне Элла Памфилова сообщила о беспрерывных ночных атаках на московскую платформу дистанционного электронного голосования.

    Днем кибервоздействия вызвали кратковременные локальные сбои в работе стационарных терминалов на избирательных участках.

    Для организации нападений злоумышленники использовали искусственный интеллект и арендованные в даркнете мощности.

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    20 сентября 2026, 18:46 • Новости дня
    «Единая Россия» лидирует на выборах в Заксобрание Приморья

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    «Единая Россия» набирает 76,09% голосов на выборах депутатов Законодательного собрания Приморского края после обработки 15,55% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

    На втором месте располагается ЛДПР с результатом 8,04%, пишет «Интерфакс».

    Третью позицию занимает КПРФ, получившая 5,74% голосов. Партия «Новые люди» набирает 4,65%.

    Партия пенсионеров и «Справедливая Россия» заручились поддержкой 2,11% и 2,60% избирателей соответственно. За два часа до закрытия участков явка составила 61,22%.

    Перед единым днем голосования ВЦИОМ спрогнозировал победу «Единой России» с результатом более 51% голосов.

    Первые данные Центризбиркома показали уверенное лидерство партии на выборах в региональные законодательные собрания.

    Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявил о значимости участия ветеранов специальной военной операции в выборах.

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    20 сентября 2026, 17:46 • Новости дня
    Украина договорилась хранить свои нефтепродукты на территории Венгрии

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киев и Будапешт условились о строительстве новых мощностей для хранения нефтепродуктов вблизи совместной границы для обеспечения надежности поставок топлива, сообщил «Нафтогаз».

    Украинская компания «Нафтогаз» и венгерский энергетический концерн MOL договорились о создании мощностей для хранения топлива на территории Венгрии, передает ТАСС.

    Согласно данным «Нафтогаза», новые резервуары планируется разместить вблизи украинско-венгерской границы.

    «Реализация совместного проекта в перспективе не только повысит надежность поставок топлива для украинских потребителей, но и будет способствовать взаимовыгодному развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией», – заявил исполняющий обязанности главы правления «Нафтогаза» Сергей Федоренко.

    Руководитель украинской компании также подчеркнул важность диверсификации маршрутов поставок. По его словам, создание дополнительных хранилищ за рубежом стало необходимым шагом на фоне разрушения собственной топливной инфраструктуры страны.

    В начале сентября производственные мощности «Нафтогаза» получили серьезные повреждения.

    В августе из-за значительных разрушений инфраструктуры предприятие остановило работу ряда своих объектов.

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    21 сентября 2026, 05:35 • Новости дня
    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Сопредседатель АдГ Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии

    Вайдель заявила о необходимости газа из России для Германии
    @ Philip Dulian/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Германия нуждается в поставках российского газа и заключении мирного соглашения по украинскому конфликту для спасения экономики, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель.

    Немецкая промышленность вновь испытывает острую нехватку дешевых энергоресурсов, заявила Вайдель, передает «Комсомольская правда».

    Выступая в эфире телеканала ZDF, политик напомнила, что топливо из России десятилетиями служило основой экономической модели страны. «Мы снова нуждаемся в ископаемых энергоносителях», – подчеркнула Алис Вайдель.

    По ее словам, для урегулирования энергетического вопроса Берлину необходимо добиваться скорейшего подписания мирного договора на Украине.

    В начале года Вайдель предупредила о крахе немецкой бизнес-модели из-за нехватки российских энергоресурсов.

    Летом сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» возложила на украинские власти ответственность за подрыв газопроводов «Северный поток».

    В конце прошлого года политик призвала возобновить закупки дешевого природного газа и нефти из России.

    Комментарии (19)
    21 сентября 2026, 11:00 • Новости дня
    Мерц отказался уйти в отставку
    Мерц отказался уйти в отставку
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Христианско-демократический союз (ХДС) по итогам земельных выборов впервые в истории не прошел в ландтаг Мекленбурга – Передней Померании, при этом канцлер Фридрих Мерц отказался покидать свой пост.

    Христианско-демократический союз не преодолел проходной барьер и не прошел в ландтаг федеральной земли Мекленбург – Передняя Померания. Это первый случай в истории ФРГ, когда ХДС остался без мест в региональном парламенте, пишет Deutsche Welle.

    Несмотря на историческое поражение своей партии на земельных выборах, Фридрих Мерц заявил, что не планирует покидать пост канцлера Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Альтернатива для Германии» выиграла выборы в Мекленбурге – Передней Померании. Накануне Фридрих Мерц назвал катастрофой результаты ХДС в Мекленбурге – Передней Померании. На прошлой неделе партия Мерца потеряла позиции на выборах в Нижней Саксонии.

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    20 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому

    Матвейчев: Внешний противник не смог конвертировать тревожность в негативное голосование

    Матвейчев: Русский человек показал фигу не власти, а Зеленскому
    @ Николай Бурматов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Атаками на Россию противник рассчитывал вызвать негативную реакцию граждан по отношению к власти. Ему удалось повысить тревожность среди избирателей, однако конвертировать ее в негативное голосование не получилось, сказал депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее в России завершились трехдневные выборы депутатов Госдумы IX созыва.

    «Это первая кампания, которую кандидаты в депутаты проводили фактически в условиях боевых действий», – отметил Олег Матвейчев, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Данное заявление он сделал в ходе XII Всероссийского онлайн-марафона «Ночь выборов», трансляция которого ведется в VK Video.

    По словам Матвейчева, противник делал расчет на то, что удары по инфраструктуре, налеты БПЛА, а также сам факт боевых действий негативно скажется на ходе голосования. «Оппоненты надеялись, что все это приведет к большому потоку негатива в сторону партии власти», – пояснил спикер.

    Впрочем, признал депутат, Киеву и его партнерам удалось повысить тревожность в среде российских граждан. «Иногда буквально приходилось выступать в роли психолога, успокаивать людей», – поделился Матвейчев.

    «Однако противник не смог конвертировать эту тревожность в негативное голосование. Оппоненты, честно говоря, недооценили наш народ. Они думали, что людей удастся обмануть при помощи одного хода – мол, у вас проблемы с бензином, идут боевые действия, голосуйте против власти», – рассуждает депутат.

    «Однако русский человек понял, чего от него хотят. И показал фигу, но не власти, а Зеленскому», – резюмировал парламентарий.

    Ранее в России завершились выборы депутатов Государственной думы IX созыва. Итоговая явка по стране, согласно данным ЦИК, составила 56,66%. А в системе ДЭГ – 90,87%.

    Предварительные итоги голосования, сообщает ЦИК, огласят в понедельник, в 11.00 мск. При этом по итогам подсчета 20,4% протоколов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия», набирая 57,1% голосов. За ней следует КПРФ с результатом 14,01%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, за которую проголосовали 9,32% граждан. Партия «Новые люди» получает 7,93% голосов, «Справедливая Россия» – 5,13%.

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    21 сентября 2026, 08:30 • Новости дня
    Украинские войска оставили ключевые укрепленные позиции в Доброполье

    Tекст: Ольга Иванова

    Военный эксперт Андрей Марочко констатировал, что успешное наступление российских войск заставило украинские подразделения отступить из нескольких хорошо укрепленных районов в Доброполье.

    «ВС РФ расширили зону контроля в районе Дружковки, охват населенного пункта увеличился. Также наши войска имели значительный успех в Доброполье – вооруженные формирования Украины были вынуждены оставить несколько хорошо укрепленных ключевых позиций», – сообщил эксперт.

    По его словам, противник не прекращает контратаковать у Красного Лимана с привлечением националистических подразделений. Одновременно украинские силы пытаются вернуть утраченные рубежи в славянско-краматорской агломерации. Ранее Министерство обороны сообщало об уличных боях в центральном районе Доброполья, передает ТАСС.

    За минувшую неделю общие потери Киева убитыми и ранеными составили 9,3 тыс. человек, включая иностранных наемников. Наибольший урон живой силе противника нанесли бойцы российской группировки войск «Центр» в ДНР и Днепропетровской области.

    Кроме того, военные уничтожили 5,7 тыс. беспилотников и 16 морских судов. Были ликвидированы 35 орудий полевой артиллерии, 25 станций радиоэлектронной борьбы и более 600 различных боевых машин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные разрушили укрепрайоны противника под Добропольем.

    В рядах украинских военнослужащих на этом участке фронта из-за стремительного продвижения сил России началась паника.

    Ранее командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ Абдулазиз Шихабидов доложил о потере противником более шести тысяч человек на данном направлении.

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    20 сентября 2026, 22:20 • Новости дня
    Глава ВЦИОМ: Все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу
    Глава ВЦИОМ: Все пять прошедших в Госдуму партий получили свою победу
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Все пять партий, согласно данным экзитполов, проходящие в состав новой Госдумы, оказались в выигрыше, заявил руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

    «В целом, мне кажется, у этих выборов много победителей. Точно все пять партий, прошедших в парламент. Все понимали, что «Единая Россия» будет на первом месте, но вопрос, насколько будет солидным это преимущество», – указал Федоров. Он призвал дождаться официальных результатов и выскаазал мнение, что итоговый показатель партии власти будет выше, чем экзитпол ВЦИОМ (49,9%).  «Мы им дали вилку 51-53 [процента голосов избирателей в рамках прогнозов результатов до начала голосования]. Уверен, что они меньше точно не наберут. Может быть, даже больше», – пояснил глава ВЦИОМ.

    Выступая на онлайн-марафоне «Ночь выборов», Федоров подчеркнул, что выборы проходили в непростой ситуации, фиксируется и усталость избирателей. «И то, что в таких условиях «Единая Россия» убедительно выступила, конечно, это большая победа», – добавил он.

    Глава ВЦИОМ отметил, что свои «победы» есть и у других партий, которые смогли преодолеть пятипроцентный барьер прохождения в парламент.

    Эксперт назвал достижением для КПРФ удержание второго места по численности в парламенте. «Это тоже было непросто», – отметил он.

    Федоров признался, что не предсказывал такого успеха у партии ЛДПР. «У нас [ВЦИОМ], по-моему, был от 8 до 10% прогноз. А… мои личные ощущения были, что они похуже выступят», – сказал глава ВЦИОМ.

    При этом, обратил внимание Федоров, «Новые люди» почти удвоили свой результат по сравнению с 2021 годом. В те времена высказывалось мнение, что эта партия «на один срок». «А сегодня мы видим, что они не только точно будут в новом созыве, но и заняли четвертую строчку с очень небольшим отрывом от третьей. Это, конечно, победа», – пояснил Федоров.

    Также Федоров назвал победой для «Справедливой России» прохождение пятипроцентного барьера. «Она [партия «Справедливая Россия»] действительно была полупроходной. Даже в нашем прогнозе мы так тактично 4-6 [процентов голосов избирателей] назвали. Но насчет эсеров я, кстати, абсолютно не сомневался по всем нашим опросам, что они проходили. И как сейчас мы видим, что они больше 6% набрали», – добавил Федоров.

    По мнению Федорова, прошедшие выборы в Госдуму показали победу для всех избирателей и для всего общества. «Напомню, идет война. И то, что общество продемонстрировало консолидацию в этой непростой ситуации, это, конечно, очень здорово усиливает нас всех», – заключил глава ВЦИОМ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по предварительным данным экзитполов на выборах в Госдуму лидирует партия «Единая Россия» с 49,4% голосов. Экзитполы не охватывали всю Россию. Социологи не осуществляли опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также экзитполами не были охвачены действующие военнослужащие и избиратели, кто проголосовал через ДЭГ.

    Напомним, согласно данным ЦИК, к моменту закрытия всех избирательных участков в заключительный день голосования в выборах участвовали 56,66% избирателей.

    Рекордная явка фиксировалась и в Москве.

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    20 сентября 2026, 21:02 • Новости дня
    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму

    Экзитполы показали лидерство ЕР и прохождение еще четырех партий в Госдуму

    Экзитполы показали победу «Единой России» на выборах в Госдуму
    @ Данил Киселев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    По предварительным данным опросов на выходе с избирательных участков, на выборах в Госдуму лидирует «Единая Россия», а пятипроцентный барьер преодолели еще четыре политические партии, свидетельствуют данные экзитполов социологов ВЦИОМ и ИНСОМАР.

    По результатам опросов на выходе с избирательных участков, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), партия «Единая Россия» набрала 49,4% голосов. Пятипроцентный барьер также преодолели КПРФ с 14,2%, ЛДПР с 10,7%, «Новые люди» с 9,7% и «Справедливая Россия», получившая 6,6% голосов избирателей.

    Остальные политические объединения не смогли пройти в парламент. Российская партия пенсионеров за социальную справедливость набрала 3,3%, «Коммунисты России» – 2,1%, РЭП «Зеленые» – 1,1%, «Родина» – 1,0%, а Партия прямой демократии – 0,4%. Испортили свои бюллетени 1,5% участников опроса.*

    По данным «Института социального маркетинга» (ИНСОМАР)**, «Единая Россия» набирает 52,8%, КПРФ – 14,8%, ЛДПР – 9,9%. Также пятипроцентный барьер, согласно этому исследованию, преодолели «Новые люди» (8,6%). «Справедливая Россия» набрала на экзитполе 5,5%.

    «Партия пенсионеров» собрала 3,1% голосов опрошенных, «Коммунисты России» – 1,7%, РЭП «Зеленые» – 0,9%, «Родина» – 0,8%, а Партия прямой демократии – 0,2%. Недействительные бюллетени – 1,7%

    Экзитполы проводились в период трехдневного голосования с 18 по 20 сентября. Социологи не осуществляли опросы в исторических регионах России и приграничных регионах ввиду оперативной обстановки и требований безопасности, а также в ряде субъектов Северного Кавказа и удаленных северных регионах страны. Также экзитполами не были охвачены действующие военнослужащие и избиратели, кто проголосовал через ДЭГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября социологи спрогнозировали победу «Единой России» с результатом более 50% голосов. Искусственный интеллект оценил итоговый результат партии власти в диапазоне от 48 до 55%.

    * Исследование проводилось на 1755 участках в 69 регионах страны. Интервьюеры предлагали гражданам пройти анонимное анкетирование на планшетах, задавая вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какую партию Вы сегодня проголосовали». На вопросы согласились ответить 55,1% из 266 354 опрошенных человек, остальные отказались от участия. Опрос ВЦИОМ проводился анонимно на избирательных участках, было опрошено 266,3 тыс. человек.

    ** Опрос ИНСОМАР проводился в 58 регионах, он охватил 137,6 тыс. избирателей в 987 точках опроса. Процент отказов составил 35,6%.

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    21 сентября 2026, 09:52 • Новости дня
    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии Санду созвала Совбез из-за энергетического кризиса

    Президент Молдавии созвала Совбез из-за энергетического кризиса
    @ Malin Wunderlich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Молдавии Майя Санду собирает Высший совет безопасности для обсуждения мер по преодолению энергетического кризиса в преддверии отопительного сезона.

    Президент Молдавии Майя Санду инициировала заседание Высшего совета безопасности для выработки мер реагирования на энергокризис перед началом отопительного сезона, передает РИА «Новости».

    Власти страны готовятся к сложной зиме из-за существенного роста тарифов для населения. В конце августа правительство продлило на 30 дней режим повышенной готовности в энергетике на фоне решения профильного агентства повысить тариф на газ на 41%.

    «Президент проведет в понедельник заседание Высшего совета безопасности. На повестке дня – влияние международного энергетического кризиса на Республику Молдова и меры по укреплению национальной энергетической устойчивости перед холодным сезоном», – заявили в администрации главы государства.

    В Кишиневе после подорожания газа вновь обсуждается рост расходов на отопление. Действующий тариф на тепло составляет около 115 долларов за гигакалорию, однако поставщики уже направили заявки на его повышение. Правительство вынуждено выделять компенсации из бюджета, чтобы покрыть базовую часть расходов граждан на фоне рекордного падения их покупательной способности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Молдавии Дорин Жунгиету анонсировал октябрьский рост тарифов на газ.

    Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан предсказал неизбежное подорожание электроэнергии для потребителей.

    Весной Высший совет безопасности республики одобрил повышение налога на добавленную стоимость на природный газ.

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    21 сентября 2026, 08:06 • Новости дня
    Жители Чернигова вышли на бунт против принудительной мобилизации

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В городе Чернигов местные жители устроили стихийную акцию протеста против принудительной мобилизации, попытавшись отбить мужчину у сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), сообщил источник в российских силовых структурах.

    «В Чернигове произошел стихийный бунт местных жителей против ТЦК и принудительной мобилизации. Сотни людей перекрыли дорогу и попытались освободить похищенного «людоловами» мужчину», – рассказал собеседник ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе жители Одессы заблокировали автомобили сотрудников военкомата для спасения мобилизованного земляка.

    В конце августа в Тернополе вспыхнул массовый протест против жестких действий военных.

    Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец предупреждал об угрозе масштабного силового противостояния в обществе.

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