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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему в России полюбили греческого святого Спиридона

    Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.

    15 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как русские спасли поляков от истребления украинцами

    Геноцид поляков должен был произойти еще до Волынской резни – и в значительно большем масштабе. Заказчиком выступал Гитлер, исполнителями, как обычно, украинцы. Но поход Красной армии на Западную Украину и Западную Белоруссию не дал реализоваться этим планам.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    13 комментариев
    2 сентября 2026, 19:30 • Новости дня

    Путин пожелал удачи нынешним и будущим российским воинам

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин обратился к молодому поколению военнослужащих во время визита во Владивосток, напутствовав их на успешную службу.

    Глава государства в среду принял участие в церемонии открытия новых инфраструктурных объектов на Дальнем Востоке, передает РИА «Новости». Мероприятие прошло во Владивостоке.

    «Нашим молодым людям, сегодняшним и будущим воинам хочу пожелать удачи в служении Отечеству», – сказал российский лидер в ходе своего выступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сегодня глава государства поздравил военнослужащих с Днем российской гвардии.

    Несколькими днями ранее президент призвал обеспечить ветеранов спецоперации работой в гражданских сферах.

    В июне российский лидер пожелал удачи продвигающимся к Запорожью бойцам.

    2 сентября 2026, 05:25 • Новости дня
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    Захарова пообещала Германии ответ «пожестче, как они любят»
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Ответ на действия Германии в отношении генконсульства России в Бонне и на бездоказательные обвинения в причастности к дронам близ аэропорта Лейпцига от Москвы последует скоро и будет жестким, заявила на полях Восточного экономического форума официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Ответ будет, как они любят, пожестче. Я думаю, что в этом сомнений тоже ни у кого никогда и не было. <...> Возможность такого развития просчитывали, готовились, ответ будет скоро», – цитирует ее РИА «Новости».

    Дипломат считает, что причиной подобного развития событий был поиск повода со стороны ФРГ для того, чтобы выдворить генконсульство в Бонне и закрыть Русский дом.

    «Вся история, которая была придумана вокруг беспилотника, ни о чем: нет ни фактов, ни подтверждающих материалов, вообще ноль, – ничего нет», – отметила Захарова.

    Еще один вопрос двусторонней повестки – расторжение договора, касающегося деятельности Русского дома в Берлине, а история вокруг беспилотника – подходящий повод.

    «Откуда, что, зачем, почему – ничего не важно, главное, найден повод. И я думаю, что еще одним доказательством этого было то, что вся история была заранее спланирована. Это был опять междусобойчик», – сказала дипломат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова указала, как ФРГ «буквально изничтожает» хорошее в диалоге с Россией.

    Президент Путин ответил на обвинение России в инциденте с дроном в аэропорту Лейпцига и объяснил его природу. Песков заявил о курсе Германии на дальнейшую эскалацию против России.

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    2 сентября 2026, 09:21 • Новости дня
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    Медведев: Германия заслуживает удара по производствам военной техники для Украины
    @ Секретариат Совбеза РФ/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Германия заслуживает ударов по заводам, производящим военную технику для Украины.

    Медведев высказался в своем Telegram-канале о необходимости жесткого ответа на действия Германии.

    «Берлин предъявил России обвинения в недоказанной атаке на аэропорт Лейпцига. С учётом неонацистского, яро русофобского курса нынешнего руководства Германии придуманная диверсия – самая слабая форма наказания за их грехи. Они заслуживают прямого удара по всем немецким производствам военной техники для бандеровской клики. А вполне вероятно, и по некоторым иным местам в Берлине», – заявил политик.

    Политик также прокомментировал угрозы в отношении российской гражданской авиации.

    «И про угрозы безумного клоуна в отношении гражданской авиации в небе России. Глава государства уже определил их как заявку бандеровского режима на государственный терроризм. С террористами переговоров не ведут и отвечают на их действия встречным возмездием», – уточнил Медведев.

    Кроме того, зампред Совбеза обратил внимание на роль западных стран в поддержке террористических актов. Он отметил, что спонсорами террора выступают лидеры западных, преимущественно европейских государств, которые «часто посещают Киев на поездах».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Россию в атаке беспилотников на аэропорт Лейпцига.

    Посол России в ФРГ Сергей Нечаев отверг данные заявления немецких властей.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала Берлину скорый и жесткий ответ.

    Ранее президент России Владимир Путин объяснил обвинения ФРГ в причастности России к инциденту с дроном со взрывчаткой в Лейпциге тяжелым положением в стране и выборными кампаниями.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    2 сентября 2026, 14:04 • Новости дня
    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт Кнутов: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование

    Эксперт: Угрозами авиации Зеленский ставит под угрозу свое существование
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Владимир Зеленский, заявляя о планах заблокировать российское небо, приравнял себя к международным террористам, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, противник может не ограничиться ударами с территории Украины и, вероятно, попытается повторить операцию «Паутина». У России есть возможности для ответа, и Владимир Путин об этом напомнил.

    «Сами по себе атаки украинских БПЛА давно создают определенные риски для гражданской авиации. В противном случае в аэропортах не вводили бы план «Ковер», – обратил внимание военный эксперт Юрий Кнутов. Однако тот факт, что Владимир Зеленский выступает с откровенными угрозами, говорит о прямой и неприкрытой террористической угрозе со стороны Киева.

    Между тем даже крупные беспилотники не способны подниматься на крейсерский эшелон – порядка 10 тыс. метров, заметил аналитик. «Поэтому, если противник все же решится на исполнение своей угрозы, ВСУ попытаются атаковать лайнеры на взлете или при посадке. Также в зоне риска окажутся суда, которые снизили высоту для выработки топлива в ожидании разрешения на приземление», – рассуждает собеседник.

    По мнению спикера, Киев не ограничится лишь запусками БПЛА со своей территории. Вероятно, противник попробует повторить операцию «Паутина», допустил он. Как бы то ни было, подобное поведение характерно исключительно для международных террористов, указал Кнутов.

    «Зеленский окончательно превращается в террориста. И если российское военное и политическое руководство сочтет это уместным, в отношении него могут быть приняты соответствующие меры, вплоть до физической ликвидации», – считает собеседник. Что же касается предотвращения последствий угроз, у России есть несколько инструментов, продолжает спикер.

    «Во-первых, ВС России продолжают наносить удары по объектам ВПК Украины, снижая количество производимых противником беспилотников. Во-вторых, важно максимально изолировать Украину от внешнего мира, – перечислил аналитик. – А чтобы исключить повторение операции «Паутина», требуется максимально эффективная работа контрразведки. Это тяжелая работа, что называется, не на жизнь, а на смерть – ведь сотни людей могут погибнуть из-за того, что кое-кто возомнил себя новым бен Ладеном».

    На этом фоне Кнутов напомнил, что государство Украина уже известно атаками на самолеты и уклонением от ответственности за случившееся. Так, в 2024 году ВСУ ракетами сбили самолет Ил-76, на борту которого находились украинские военнопленные.

    А в 2001 году, когда украинской ракетой был сбит российский лайнер Ту-154, выполнявший рейс Тель-Авив – Новосибирск, Леонид Кучма выступил лишь с невнятными оправданиями. «То есть для Украины поражение гражданских лайнеров – по сути, известная, если не привычная форма действий. Власти республики мало беспокоит гибель обычных людей», – заключил эксперт.

    Накануне Владимир Зеленский обратился к международным авиакомпаниям с заявлением, что российское воздушное пространство становится якобы небезопасным. По его словам, удары украинских дронов и ракет по территории России начнут создавать все больше рисков для гражданской авиации, и российское небо «де-факто будет закрываться».

    Владимир Путин назвал угрозы Зеленского «заявкой на государственный терроризм». Российский лидер напомнил, что Украина одновременно предлагает возобновить переговоры и выступает за проведение встреч на высшем уровне. «С террористами переговоров не ведут», – заявил глава российского государства на пресс-конференции по итогам саммита ШОС.

    Президент также предупредил об ответе России в случае украинских атак на гражданскую авиацию. «Если, не дай Бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», – подчеркнул Путин.

    Он добавил, что ВС России дано указание по нанесению массированных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Минобороны ранее называло их ответом на «продолжающиеся атаки киевского режима по гражданской инфраструктуре и топливно-энергетическому комплексу».

    В целом Путин предрек ухудшение ситуации на Украине из-за трех кризисов, которые разразятся в стране. «Первый – это валютный кризис. Почему? Потому что продают они меньше, денег получают меньше, а тратить нужно больше. Второй – это бюджетный кризис: поступлений становится меньше, вот и все, и бюджета не хватает. А третий – это банковский кризис. Потому что те производители, которые набрали кредитов, кредиты не вернут. …Граждане же, уверен, начнут переводить свои средства, которые где-то еще находятся в банках, в наличную валюту», – указал он.

    Говоря о ситуации в зоне СВО, Путин отметил, что освобождение Донбасса идет планово. В августе под контроль России перешло 270 кв. км и 15 населенных пунктов ДНР. Глава государства рассказал об уличных боях в Доброполье, блокировке группировки ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища и окружении подразделений противника в Харьковской области. Кроме того, российской армии осталось 12 км до окружной дороги в Сумах, добавил президент.

    В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности возмездия в ответ на угрозы Зеленского. «У всякого террора есть спонсоры. В данный момент это главы западных стран, прежде всего – европейских. А они часто ездят в Киев поездом…», – намекнул он в своем Telegram-канале.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом. Дипломат подчеркнула, что в соседней стране произошло «сращивание откровенного бандитизма с государственной властью». По ее словам, там соединились коррупция, терроризм, бесконтрольность и правовой нигилизм.

    Россия не допустит значимых перерывов в работе гражданской авиации, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. «Мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией», – сказал он.

    На заявление Зеленского отреагировали и в Китае. «Диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным путем к урегулированию украинского кризиса, китайская сторона призывает все стороны сохранять спокойствие и сдержанность», – сказал официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь в ходе брифинга.

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    2 сентября 2026, 11:52 • Новости дня
    Путин высоко оценил технологии танкера-газовоза «Петр Столыпин»
    Путин высоко оценил технологии танкера-газовоза «Петр Столыпин»
    @ Алексей Даничев/POOL/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин высоко оценил технологичность и организацию создания танкера-газовоза «Петр Столыпин» во время визита на судоверфь в Приморском крае.

    Глава государства в среду посетил судоверфь «Звезда» в приморском городе Большой Камень и осмотрел судно, передает РИА «Новости». Данный проект реализуется компанией «Роснефть» по поручению президента России.

    Владимиру Путину доложили о технических характеристиках танкера и его возможностях. «Я уже говорил – не ожидал, что будет так здорово. И по технологиям, и по организации», – сказал президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося танкера-газовоза «Петр Столыпин».

    Глава государства оставил памятную надпись на фотографии судна.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о начале проектирования полностью российского танкера для сжиженного природного газа.

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    2 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    МИД вызвал временного поверенного в делах Германии
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российское министерство иностранных дел пригласило для беседы немецкого представителя Бернда Финке из-за недружественных высказываний властей европейского государства.

    Поводом для вызова послужили недавние антироссийские шаги официального Берлина, передает РИА «Новости». Дипломата попросили явиться на Смоленскую площадь в среду.

    Представители ведомства опубликовали комментарий по поводу произошедшего в социальных сетях. «Второго сентября в МИД России был вызван временный поверенный в делах ФРГ в Москве Бернд Финке на фоне вчерашних антироссийских действий и заявлений властей Германии», – подчеркивается в заявлении министерства.

    Накануне министерство иностранных дел Германии вызвало российского посла из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге.

    В конце августа официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на упреки немецких журналистов в оскорблении Берлина.

    Весной российское внешнеполитическое ведомство констатировало полное прекращение межгосударственных контактов с ФРГ.

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    2 сентября 2026, 11:17 • Новости дня
    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации

    Глава Минтранса Никитин сообщил о готовности России ответить на угрозы террористов

    Власти заявили о готовности ответить на угрозы гражданской авиации
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр транспорта России Андрей Никитин заявил о готовности страны своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации со стороны террористов.

    Никитин заявил о постоянном совершенствовании требований безопасности полетов и аэропортов, передает РИА «Новости».

    «Мы постоянно совершенствуем требования безопасности полетов и безопасности аэропортов, и на все это есть ответы. На все эти угрозы, которые террористы озвучивают, ответы есть», – сказал он в кулуарах ВЭФ.

    По словам главы ведомства, Росавиация находится в режиме оперативного диалога со спецслужбами и Министерством обороны. Это позволяет своевременно реагировать на угрозы гражданской авиации, подчеркнул министр, комментируя заявления Владимира Зеленского.

    Никитин также добавил, что ведомство работает в тесном контакте с Росгвардией, чтобы не допустить значимых перерывов в работе гражданской авиации. При этом он отметил возможность введения временных ограничений в аэропортах ради обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин назвал угрозы Владимира Зеленского авиакомпаниям заявкой на государственный терроризм.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова сравнила Украину с террористическим халифатом.

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    2 сентября 2026, 16:42 • Новости дня
    Минпромторг: Торговые центры в России меняют формат

    Замглавы Минпромторга Чекушов: Торговые центры в России меняют формат

    Минпромторг: Торговые центры в России меняют формат
    @ Алена Бжахова/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские торговые центры активно трансформируются в семейно-развлекательные комплексы, реагируя на изменение потребительских предпочтений, сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга Роман Чекушов в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

    Торговые центры в России не исчезнут, однако им необходимо адаптироваться к новым запросам покупателей, передает РИА «Новости». Главной тенденцией их развития становится превращение в пространства для всей семьи.

    «Многие из них смогли переориентироваться. Сегодня это не торговые центры, а торгово-развлекательные центры, куда приходят семьи: дети на площадку, кто-то в кино и заодно что-то купить», – пояснил Чекушов. Он добавил, что успешных примеров такой перестройки много.

    По словам чиновника, трансформация торговых площадок является естественным ответом на изменение потребительских предпочтений. Государство не намерено заставлять граждан посещать магазины с помощью регулирования, его цель – создать условия, при которых людям самим захочется это делать.

    Замглавы Минпромторга также отметил, что за последние пять лет в стране открылось 80 тыс. новых торговых точек, что составляет около 10% от объема 2020 года. Доступность торговли остается на высоком уровне. Интернет-торговля также показала значительный рост: по итогам 2025 года ее оборот достиг 13,2 трлн рублей, заняв 21% от всей розницы. Ожидается, что к 2030 году эта доля вырастет до 33-35%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в первом квартале текущего года посещаемость крупных торговых центров в России сократилась на 2%.

    Аналитики спрогнозировали резкое падение объемов ввода новой торговой недвижимости к 2027 году.

    Президент России Владимир Путин отметил стремительный рост сектора отечественной электронной коммерции.

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    2 сентября 2026, 16:39 • Новости дня
    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо

    Минфин США: Удары Украины по России провоцируют рост мировых цен на топливо

    Минфин США обвинил Украину в росте мировых цен на топливо
    @ Aleandro Biagianti/Agf/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские удары по российской энергетической инфраструктуре провоцируют рост мировых цен на топливо, заявил глава американского Минфина Скотт Бессент.

    Бессент обвинил Киев в создании дополнительного давления на стоимость горючего в мире, передает РИА «Новости». По его словам, удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам негативно сказываются на международном рынке.

    «Сейчас мы переживаем энергетический шок из-за конфликта на Украине, потому что Украина решила атаковать российские энергетические объекты и нефтеперерабатывающие заводы, что создает давление на цены на топливо во всем мире», – отметил министр в эфире телеканала Fox.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американское издание The National Interest сообщило о росте мировых цен на энергоресурсы из-за ударов украинских дронов по Новороссийску.

    Министерство обороны России заявило о новых атаках беспилотников ВСУ на объекты отечественной энергетической инфраструктуры.

    Глава Пентагона Ллойд Остин предупредил об угрозе мировому топливно-энергетическому комплексу на фоне действий Киева.

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    2 сентября 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ

    Военный эксперт Рожин: Ход проведения СВО ускоряется

    Эксперт: Усилия по разрыву фронта противника ускорили динамику наступления ВС РФ
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Разрушение логистики противника и смена тактики повысили темпы спецоперации, позволив российским войскам освободить Казачью Лопань и Святогорск, заявил газете ВЗГЛЯД эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «В ходе вчерашней пресс-конференции президента был сделан целый ряд заявлений касательно текущей ситуации на линии фронта. Безусловно, они отражают текущую динамику, где, несмотря на все летние попытки противника перехватить инициативу и стабилизировать фронт, наши войска сохраняют оперативную инициативу и продолжают успешно продвигаться на целом ряде направлений», – сказал Рожин.

    Важным достижением стало освобождение Казачьей Лопани, отметил он. «Сегодня это также было подтверждено данными объективного контроля группировки Север, показывающими большое количество флагов по всей территории этого важного населенного пункта», – заявил эксперт.

    Он напомнил, что министерство обороны также сообщило об освобождении Святогорска, где продолжается зачистка. Успехи фиксируются на Добропольском направлении и в Орехове. Кроме того, ВС РФ продвигаются в Сумской, в Харьковской областях и еще на ряде участков, сообщил аналитик.

    По словам эксперта, в целом усилия по разрыву фронта противника, по борьбе с его логистикой и изменение тактики действий наших войск привели к тому, что динамика наступательных действий ВС РФ увеличилась. «Это приводит сначала к тактическим успехам, а позднее и к оперативным, когда комплекс этих усилий позволяет освобождать достаточно крупные населенные пункты. Нет никаких сомнений, что и Доброполье, и Лиман, и целый ряд других городов также будут либо освобождены, либо же блокированы для последующего освобождения», – говорит Рожин.

    Эксперт подчеркнул, что противник, несмотря на все старания, связанные с стремлением удержать Славянско-Краматорскую агломерацию, постепенно пятится, и бои продолжают смещаться непосредственно к этим ключевым населенным пунктам. «Верховный главнокомандующий в очередной раз подтвердил, что держит ситуацию на контроле и, что он погружён во все вопросы проводимой спецоперации. Мы видим, что ход проведения СВО ускоряется, и это большая заслуга наших бойцов, тыловиков, офицеров, министерства обороны и лично верховного главнокомандующего», – заключил Рожин.

    Министерство обороны официально подтвердило взятие под контроль населенных пунктов Казачья Лопань и Святогорск. Президент России Владимир Путин рассказал об уличных боях в кварталах города Орехов.

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    2 сентября 2026, 18:00 • Новости дня
    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Минобороны: Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ

    Российские военные поразили суда с оружием для ВСУ
    @ Сергей Пивоваров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные уничтожили сухогруз с военным имуществом для ВСУ в порту Черноморск, а также поразили несколько логистических центров в Киевской области, сообщило Минобороны.

    По информации из канала ведомства в Max, атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия воздушного базирования и ударных беспилотников.

    В частности, поражен логистический центр «Эридон» в населенном пункте Вишневое Киевской области, который использовался для хранения и распределения военных грузов. Также удар пришелся по логистическому центру «ФМ Логистик Днепр» в районе Дударкова Киевской области. Его складские помещения задействовали для хранения товаров двойного назначения и комплектующих для беспилотников.

    Кроме того, российские военные поразили логистический центр в Корчеватом Киевской области, где также хранились грузы для ВСУ. В порту Черноморск уничтожено судно типа сухогруз с военным имуществом. В акватории Черного моря поражен еще один сухогруз с вооружением и боеприпасами, а в порту Одессы – склады с военно-техническим имуществом.

    В конце августа российские беспилотники атаковали два сухогруза с боеприпасами в порту Черноморска.

    Днем ранее армия России поразила транспортное судно с военным грузом в Одесской области.

    В середине прошлого месяца Вооруженные силы уничтожили резервуары с горюче-смазочными материалами в этой же гавани.

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    2 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Минобороны: Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве

    Российские дроны «Герань» поразили логистический центр в Киеве
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    ВС России нанесли серию ударов беспилотниками по логистическим центрам в Киеве, Одесской и Николаевской областях, а также в Запорожье, сообщило Минобороны.

    Российские беспилотники продолжили наносить удары по объектам инфраструктуры противника, сообщается в канале ведомства в Max. «Герани» продолжают. Ударная серия!», – говорится в публикации.

    Среди пораженных целей оказался логистический центр, расположенный в Киеве. Кроме того, удар пришелся по распределительному центру «Акционерное Товарищество «Одесса-22» в районе населенного пункта Дачное Одесской области.

    Также были уничтожены три логистических центра в районах населенных пунктов Нерубайское Одесской области, Воскресенское Николаевской области и в городе Запорожье. Эти объекты играли важную роль в обеспечении ВСУ.

    Ранее российские войска поразили логистический центр Fire Point в Киевской области беспилотником «Герань-4 сикер».

    Вечером 1 сентября дроны атаковали склад комплектующих для беспилотников в логистическом центре «Чайки».

    В августе аппарат «Герань» уничтожил крупный хаб снабжения украинской армии в населенном пункте Дударков.

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    2 сентября 2026, 10:23 • Новости дня
    Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз для проекта «Арктик СПГ – 2»

    Президент Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз «Петр Столыпин»

    Путин осмотрел строящийся танкер-газовоз для проекта «Арктик СПГ – 2»
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Президент России Владимир Путин посетил приморскую судоверфь «Звезда» для осмотра строящегося танкера-газовоза «Петр Столыпин», предназначенного для проекта «Арктик СПГ – 2».

    Глава государства в среду посетил судоверфь «Звезда» в городе Большой Камень Приморского края, передает РИА «Новости».

    Ледокольное судно «Петр Столыпин» класса Arc7 способно самостоятельно проходить льды толщиной более двух метров. Танкер предназначен для круглогодичной навигации на Северном морском пути.

    Газовоз отличается высокой экологичностью. Отпарной газ, возникающий при перевозке СПГ, применяется как топливо для судовой энергетической установки. В качестве запального и резервного горючего используется дизельное топливо.

    Пять ледокольных танкеров Arc7 стали первыми газовозами отечественной постройки для проекта «Арктик СПГ – 2». Головное судно «Алексей Косыгин» уже транспортирует сжиженный природный газ по Севморпути. «Петр Столыпин» готовится к передаче заказчику, еще два судна достраиваются.

    Судоверфь «Звезда» – единственное в России предприятие, способное строить подобные ледокольные танкеры-газовозы СПГ. Уникальной технологией создания судов с мембранной системой хранения сжиженного природного газа обладают только Россия и Южная Корея.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на судоверфь «Звезда» для ознакомления с ходом строительства судов арктического класса.

    Летом дальневосточное предприятие построило второй газовоз высокого ледового класса «Константин Посьет».

    В конце прошлого года заказчик получил головной ледокольный танкер серии «Алексей Косыгин».

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    2 сентября 2026, 14:47 • Новости дня
    Британские самолеты-разведчики пролетели вдоль российских границ

    Два британских самолета-разведчика заметили у границ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два британских самолета разведки – Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA – ведут полет вдоль границ России, следует из полетных данных.

    Два британских разведывательных самолета – Boeing RC-135W Rivet Joint и Boeing Poseidon MRA – осуществляют полет вдоль российских границ, передает РИА «Новости».

    Первый самолет вылетел с авиабазы Уоддингтон примерно в 9.55 мск.

    Затем борт направился на северо-восток, вошел в воздушное пространство Финляндии и, пролетев над Хельсинки, приблизился к границе России, двигаясь в северном направлении. Второй самолет, Boeing Poseidon MRA, поднялся в воздух с базы Лоссимут около 11.00 мск.

    Этот борт приблизился к Калининградской области со стороны Балтийского моря, пролетев над Польшей и вдоль западной границы Белоруссии. Сейчас он снова находится в воздушном пространстве Польши рядом с Калининградской областью.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя это «сдерживанием российской агрессии», в то время как Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД России негативно оценил предоставление норвежских баз для разведывательных полетов НАТО.

    В августе Североатлантический альянс нарастил присутствие разведывательной авиации над Польшей.

    Ранее британское воздушное судно Boeing Poseidon MRA1 изучило контуры рубежей России со стороны прибалтийских республик.

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    2 сентября 2026, 18:05 • Новости дня
    ВСУ атаковали детсады и школу в Энергодаре

    Балицкий: При ударе ВСУ в Энергодаре повреждены четыре детсада и школа

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате массированного удара украинских войск по Энергодару получили повреждения четыре детских сада и общеобразовательная школа, пострадавших нет, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

    Украинские войска осуществили массированную атаку на Энергодар, являющийся городом-спутником Запорожской АЭС. В своем канале в мессенджере Max Балицкий сообщил, что в результате обстрела повреждены образовательные учреждения.

    «Сегодня противник совершил очередное подлое и циничное преступление, нанеся массированный удар по гражданской инфраструктуре города Энергодара», – написал он.

    По уточненным данным, под огонь попали четыре детских сада и одна общеобразовательная школа. Балицкий отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, которые фиксируют разрушения и оценивают нанесенный ущерб.

    В мае украинский беспилотник ударил по одному из корпусов детского сада в Энергодаре.

    Несколькими днями позже территория пятой школы города попала под огонь украинских войск.

    В июле из-за целенаправленной атаки дрона на гражданский автомобиль погибли три мирных жителя.

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    2 сентября 2026, 04:55 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана под видом заботливых соседей

    Мошенники придумали схему обмана под видом соседей

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники стали рассылать россиянам вредоносные файлы под видом видеозаписей с подозрительными лицами возле квартир, чтобы собрать и использовать в своих целях биометрические данные жертвы обмана, сообщил эксперт платформы «Мошеловка» «Народного фронта» Галактион Кучава.

    «Мошенники все чаще строят свои схемы так, чтобы они выглядели как часть обычной жизни. Один из самых распространенных приемов – это притвориться заботливым соседом», – рассказал он РИА «Новости».

    К сообщению аферисты прикрепляют файл, который выдают за запись с камеры наблюдения. При попытке открыть вложение на устройство жертвы устанавливается вредоносная программа. Она автоматически запрашивает доступ к камере и микрофону телефона.

    По словам Кучавы, главная цель обмана заключается в получении фотографий лица и образцов голоса.

    Между тем в Центре биометрических технологий, что вредоносное приложение может получить доступ к данным на смартфоне, сообщениям, кодам подтверждения, аккаунтам и банковским приложениям. Однако доступ к камере или микрофону не означает доступ к биометрическим данным, которые хранятся в Единой биометрической системе (ЕБС). Запись лица или голоса нельзя просто скопировать и использовать как универсальный «цифровой ключ».

    При проверке по ЕБС система не просто сопоставляет лицо или голос с ранее зарегистрированными данными, но и определяет, что перед устройством находится живой человек, а не фото, запись или цифровая подмена. В чувствительных сценариях применяются дополнительные способы подтверждения.

    Фото и образец голоса могут использоваться для создания дипфейков и социальной инженерии, но сами по себе не позволяют получить доступ к сервисам по биометрии.

    Эксперт призвал никогда не открывать подозрительные ссылки от малознакомых контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аферисты стали рассылать опасные вирусы под видом соседских видео, а также красть деньги россиян через фейковые домовые чаты.

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