Бойцы ВСУ застрелили овчарку жителя Константиновки при проверке документов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Беженец из Константиновки Валерий Лабинцев рассказал о жестоком поведении украинских военных, передает РИА «Новости».

В конце марта, когда город еще находился под контролем Вооруженных сил Украины, мужчина вышел на улицу в поисках сотовой связи. Его сопровождала немецкая овчарка по кличке Джессика, которую оставили уехавшие в Словакию дети.

По дороге мужчину остановили для проверки документов. «Они обыскали меня, а Джессика просто залаяла рядом, и он в нее выстрелил. А перед этим мне возле ноги выстрелил, угрожал, что следующий выстрел «тебе будет в колено». Говорит: «Зубы повыбиваем тебе», – рассказал Лабинцев.

Беженец считает, что агрессия со стороны военных была вызвана его решением остаться в Константиновке. Напомним, что 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города, что открывает путь к Славянску и Краматорску.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинские военные расстреляли мирного жителя в центре Константиновки.

В начале июля штурмовые подразделения российской группировки «Южная» завершили зачистку этого населенного пункта от формирований ВСУ.

Президент России Владимир Путин назвал взятие города важнейшим шагом для дальнейшего наступления в Донбассе.