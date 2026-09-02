Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».11 комментариев
Украинские военные застрелили собаку жителя Константиновки
Бойцы ВСУ застрелили овчарку жителя Константиновки при проверке документов
Беженец из Константиновки Валерий Лабинцев рассказал, как до освобождения города украинские солдаты застрелили его немецкую овчарку, им не понравилось, что она залаяла во время проверки документов.
Беженец из Константиновки Валерий Лабинцев рассказал о жестоком поведении украинских военных, передает РИА «Новости».
В конце марта, когда город еще находился под контролем Вооруженных сил Украины, мужчина вышел на улицу в поисках сотовой связи. Его сопровождала немецкая овчарка по кличке Джессика, которую оставили уехавшие в Словакию дети.
По дороге мужчину остановили для проверки документов. «Они обыскали меня, а Джессика просто залаяла рядом, и он в нее выстрелил. А перед этим мне возле ноги выстрелил, угрожал, что следующий выстрел «тебе будет в колено». Говорит: «Зубы повыбиваем тебе», – рассказал Лабинцев.
Беженец считает, что агрессия со стороны военных была вызвана его решением остаться в Константиновке. Напомним, что 3 июля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города, что открывает путь к Славянску и Краматорску.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинские военные расстреляли мирного жителя в центре Константиновки.
В начале июля штурмовые подразделения российской группировки «Южная» завершили зачистку этого населенного пункта от формирований ВСУ.
Президент России Владимир Путин назвал взятие города важнейшим шагом для дальнейшего наступления в Донбассе.