Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.11 комментариев
МОК определил места проведения соревнований на Олимпиаде-2030
Международный олимпийский комитет (МОК) окончательно утвердил спортивные объекты для проведения зимних Олимпийских игр 2030 года во Французских Альпах.
Международный олимпийский комитет определился с объектами для проведения соревнований на зимних Олимпийских играх 2030 года во Французских Альпах, передает РИА «Новости». Хоккейные матчи примут стадион в коммуне Десин-Шарпье и арена имени Тони Гарнье в Лионе. Состязания по фигурному катанию, шорт-треку и керлингу пройдут в лионском выставочном центре Eurexpo, который также станет главным медиацентром Игр.
Горнолыжные дисциплины распределили между двумя курортами. Скоростной спуск, супергигант и командные комбинации состоятся в Куршевеле, а слалом и гигантский слалом – в Валь-д'Изере.
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Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный олимпийский комитет условно делегировал Франции право на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года без государственных гарантий.
Позже организация утвердила ски-альпинизм в качестве дополнительного вида спорта на этих соревнованиях.
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