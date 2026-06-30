Дегтярев оценил решение ISU по россиянам

Tекст: Ольга Иванова

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских спортсменов к стартам с сезона 2026/27 в нейтральном статусе оценил министр спорта России Михаил Дегтярев, передает РИА «Новости».

По его словам, практика возвращения российских атлетов к международным стартам продолжает расширяться.

«ISU принял решение допустить российских спортсменов к международным соревнованиям – пока в нейтральном статусе. Разрешено участие как в личных, так и в командных дисциплинах. На международном уровне ISU курирует конькобежный спорт, фигурное катание и шорт-трек. В Олимпийских играх 2026 г. в Италии российские атлеты приняли участие в соревнованиях по всем этим видам спорта, но по разовому допуску. Теперь наши конькобежцы, фигуристы и шорт-трекисты смогут участвовать в чемпионатах мира, Европы и других турнирах под эгидой ISU», – сказал Дегтярев.

Министр добавил, что «практика возвращения российских спортсменов к международным стартам продолжает расширяться» и, по его словам, во многих видах спорта «лед тронулся». Он отметил, что в десятках международных федераций взрослые спортсмены и юниоры из России уже могут выступать в составе сборной страны с флагом и гимном.

Российские и белорусские спортсмены отстранялись ISU с марта 2022 года. Исключение было сделано только в рамках отборочной кампании к Олимпиаде 2026 года в Милане, и то решение распространялось лишь на квалификационные старты.

Серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт в беседе с агентством назвал допуск российских фигуристов до международных турниров победой. Он отметил, что выход на международную арену и возможность бороться за титулы чемпионов Европы и мира являются важной частью спортивной жизни и особенно значимы для юниоров и взрослых спортсменов. Говоря о нейтральном статусе, Энберт подчеркнул, что воспринимает его как первый шаг и напомнил, что любители фигурного катания и так знают, из какой страны выступают спортсмены.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Международный союз конькобежцев разрешил россиянам и белорусам выступать на турнирах под эгидой ISU в нейтральном статусе с сезона-2026/27.

Михаил Дегтярев сообщил о скорых громких приятных сюрпризах в вопросе допуска российских спортсменов к международным соревнованиям.

Объединенный мир борьбы принял решение о допуске российских и белорусских борцов к международным турнирам без ограничений во всех возрастных категориях.