Дегтярев пообещал «приятные сюрпризы» в вопросе допуска россиян к соревнованиям

Дегтярев: Будут сюрпризы в вопросе допуска к международным соревнованиям

Tекст: Антон Антонов

За последнее время взрослых российских спортсменов допустили к стартам с национальной символикой World Gymnastics, World Aquatics, IBA, IJF, FIAS, World Taekwondo, IDF, FIE и UWW, передает РИА «Новости».

При этом в большинстве зимних видов спорта россияне по-прежнему отстранены от международных турниров, сообщает «Матч ТВ».

«Из президентов российских спортивных федераций, которые сохранили позиции и хорошо работают на международной арене, могу отметить Анатолия Пегова из бобслея. У них только что прошел большой конгресс. Уверен, будет движение по зимним видам спорта, работа идет, новости будут хорошие. Следите этим летом», – сообщил он.

Он также заявил, что вопрос возвращения российских хоккеистов на международные турниры уже рассматривается дисциплинарным советом, этот орган отменил все дискриминирующие решения IIHF. По словам министра, в случае отрицательного решения Россия намерена обратиться в суд, где он рассчитывает на успех, как в деле по лыжным гонкам перед Олимпиадой и Паралимпиадой.

Кроме того, он заявил: «Будет несколько очень громких приятных сюрпризов в ближайшие две недели. Нужно следить за решениями советов и исполкомов крупных международных федераций. Могу сказать, что в повестке у нас тяжелая атлетика и лыжный спорт. С недавно избранным в лыжах Александром Оспельтом мы в коммуникации».

Как писала газета ВЗГЛЯД, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.

Совет Международной федерации хоккея IIHF пообещал собрать всю необходимую информацию и принять решения по допуску российских команд к международным турнирам отдельно по каждой сборной.