Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Российская авиация уничтожила подземные тоннели украинской армии в Орехове
Киселев: ВКС России уничтожили подземные тоннели ВСУ в Орехове
Воздушно-космические силы России успешно поражают подземные укрытия украинских войск в Запорожской области, лишая противника возможности скрытно перемещать технику и личный состав, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.
По словам Киселева, российская боевая авиация наносит удары по подземным тоннелям Вооруженных сил Украины в городе Орехове Запорожской области. Эти коммуникации использовались для скрытной переброски мототехники и пехоты, передает ТАСС.
«Орехово – это хороший населенный пункт с очень хорошо развитой логистикой, инфраструктурой, красивый городишко. И это мы говорим в мирное время. К сожалению, с началом специальной военной операции противник его превратил в так называемый плацдарм», – рассказал Киселев. По его словам, сейчас ВКС выбивают подземные туннели, которые были в большом количестве вырыты украинскими военными.
За время нахождения в Орехове украинская армия создала разветвленную сеть укрытий. Российские десантники продолжают наступление на этом направлении, ежедневно занимая новые позиции противника.
Ранее российские военные уничтожили подготовленную для переброски в Орехов украинскую технику.
Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» нанесли серию точечных ударов по тыловым частям ВСУ в этом городе.
До этого украинские боевики вырыли технологические тоннели для передвижения легкой техники между Славянском и Краматорском.