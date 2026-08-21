Киселев: ВКС России уничтожили подземные тоннели ВСУ в Орехове

Tекст: Вера Басилая

По словам Киселева, российская боевая авиация наносит удары по подземным тоннелям Вооруженных сил Украины в городе Орехове Запорожской области. Эти коммуникации использовались для скрытной переброски мототехники и пехоты, передает ТАСС.

«Орехово – это хороший населенный пункт с очень хорошо развитой логистикой, инфраструктурой, красивый городишко. И это мы говорим в мирное время. К сожалению, с началом специальной военной операции противник его превратил в так называемый плацдарм», – рассказал Киселев. По его словам, сейчас ВКС выбивают подземные туннели, которые были в большом количестве вырыты украинскими военными.

За время нахождения в Орехове украинская армия создала разветвленную сеть укрытий. Российские десантники продолжают наступление на этом направлении, ежедневно занимая новые позиции противника.

Ранее российские военные уничтожили подготовленную для переброски в Орехов украинскую технику.

Подразделения беспилотных систем группировки «Днепр» нанесли серию точечных ударов по тыловым частям ВСУ в этом городе.

До этого украинские боевики вырыли технологические тоннели для передвижения легкой техники между Славянском и Краматорском.