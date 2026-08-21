Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Амелин: Российский флаг – символ гордости за страну, историю и достижения
Амелин: Российский флаг – символ гордости за страну, её историю и достижения
Российский флаг выступает символом гордости за историю и достижения государства, заявил руководитель петербургского регионального отделения и Центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин.
«Российский флаг – это символ нашей гордости за страну, ее историю и достижения. Он сопровождает нас в моменты побед, напоминает о наших традициях и объединяет людей разных поколений. Сегодня триколор всё чаще можно увидеть на спортивных соревнованиях, крупных событиях, в повседневной жизни. Это показывает, что люди с уважением относятся к символам своей страны», – сказал Амелин на фестивале, приуроченном ко Дню государственного флага в Санкт-Петербурге.
Спикер отметил особую значимость участия молодых людей в патриотических акциях. По его словам, через общие инициативы молодежь демонстрирует свое отношение к Родине, а присутствие флага всегда означает единство и любовь к Отчеству, следует из сообщения МГЕР в Max.
Праздничное мероприятие в Петербурге было организовано активистами МГЕР и «Волонтерской роты». Участники фестиваля выстроились в форме триколора, исполнили национальный гимн и вместе с художником Валерией Лошак создали картину из отпечатков ладоней. Программа также включала выступление музыкальной группы, работу полевой кухни, тира и зоны аквагрима.
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