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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему православные почитают мощи

    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

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    21 августа 2026, 11:08 • Новости дня

    Амелин: Российский флаг – символ гордости за страну, историю и достижения

    Амелин: Российский флаг – символ гордости за страну, её историю и достижения

    Tекст: Вера Басилая

    Российский флаг выступает символом гордости за историю и достижения государства, заявил руководитель петербургского регионального отделения и Центрального штаба «Молодой гвардии Единой России» Александр Амелин.

    «Российский флаг – это символ нашей гордости за страну, ее историю и достижения. Он сопровождает нас в моменты побед, напоминает о наших традициях и объединяет людей разных поколений. Сегодня триколор всё чаще можно увидеть на спортивных соревнованиях, крупных событиях, в повседневной жизни. Это показывает, что люди с уважением относятся к символам своей страны», – сказал Амелин на фестивале, приуроченном ко Дню государственного флага в Санкт-Петербурге.

    Спикер отметил особую значимость участия молодых людей в патриотических акциях. По его словам, через общие инициативы молодежь демонстрирует свое отношение к Родине, а присутствие флага всегда означает единство и любовь к Отчеству, следует из сообщения МГЕР в Max.

    Праздничное мероприятие в Петербурге было организовано активистами МГЕР и «Волонтерской роты». Участники фестиваля выстроились в форме триколора, исполнили национальный гимн и вместе с художником Валерией Лошак создали картину из отпечатков ладоней. Программа также включала выступление музыкальной группы, работу полевой кухни, тира и зоны аквагрима.

    Ранее социологи зафиксировали рост единения россиян вокруг государственного флага.

    Политологи назвали российский триколор важнейшим фактором сплочения общества.

    Накануне праздника участники масштабного флешмоба у Музея Победы выстроились в огромную фигуру в виде главного символа страны.

    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


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    20 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана

    Захарова процитировала «Тараса Бульбу» для оценки последствий майдана на Украине

    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между происходящим на Украине и сюжетом произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Она обратила внимание на жесткие методы работы военкоматов и трагические последствия прозападного курса для соседней страны, передает ТАСС.

    «Сегодня очередного мобилизуемого украинца, которого пакуют в автобус ТЦК и увозят в неизвестность на глазах его же маленьких детей, его матери, его жены, можно почти по-гоголевски, в духе языка его бессмертного произведения «Тарас Бульба» спросить: «Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь, через майданы, втянув тебя в это самое как бы политическое, а на самом деле просто безумное антиконституционное действо?» – сказала дипломат на брифинге.

    Также представитель министерства иронично поинтересовалась вкусом печенья, которое представители западных стран активно раздавали протестующим на площади. Она задалась риторическим вопросом о том, не готовились ли эти угощения на отравленном масле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова ранее критиковала реакцию главы МИД Украины также с помощью отсылки к творчеству Николая Гоголя.

    До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из повести «Тарас Бульба». А эксперты назвали недавнее увольнение главкома ВСУ Александра Сырского уступкой протестующей толпе на «картонном майдане».

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 21:38 • Новости дня
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    National Interest: Россия создает базы беспилотников у границ НАТО
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Россия создает и модернизирует базы для запуска беспилотников вблизи границ стран НАТО, что в перспективе может расширить возможности Москвы по нанесению ударов по объектам альянса, пишет американское издание The National Interest.

    По данным европейских разведслужб, на которые ссылается издание, российские военные якобы создали или модернизировали десять баз для беспилотных систем у границ с Эстонией, Латвией, Литвой и Польшей. На объектах оборудовано около 60 новых пусковых направляющих, способных использоваться для запуска ударных дронов. Дальность полета некоторых беспилотников позволяет рассматривать в качестве потенциальных целей также объекты в более удаленных от линии соприкосновения странах Европы, включая Германию и Швецию.

    Автор статьи отмечает, что развитие беспилотных технологий стало одним из наиболее заметных изменений в характере современных вооруженных конфликтов. За время боевых действий на Украине небольшие и относительно дешевые беспилотники превратились в один из ключевых инструментов поражения живой силы, техники и объектов инфраструктуры.

    При этом НАТО уже наращивает возможности противодействия БПЛА. В июле альянс объявил о планах вложить около 40 млрд долларов в течение пяти лет в системы борьбы с беспилотниками и подготовку соответствующих специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская пресса сообщила о якобы существующих в России секретных базах беспилотников дальнего действия. Североатлантический альянс подготовил детальную стратегию боевых действий против российской стороны с созданием автономной зоны для дронов. Ранее лондонский Международный институт стратегических исследований заявил о тайных запусках российских беспилотников над стратегическими военными базами Европы с подсанкционных нефтяных танкеров.

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    20 августа 2026, 16:29 • Новости дня
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    Тело бас-гитариста группы «Кукрыниксы» без кисти руки нашли на Васильевском острове
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Спасатели извлекли из пруда на намыве Васильевского острова тело музыканта известного рок-коллектива «Кукрыниксы» с отсеченной кистью.

    Погибшим мужчиной оказался 45-летний участник музыкального коллектива, передает издание «Фонтанка». Тело обнаружили в водоеме недалеко от Мичманской улицы.

    Прибывшие на место сотрудники экстренных служб достали погибшего из воды и зафиксировали отсутствие одной кисти. Отрубленную часть тела и топор правоохранители нашли на берегу пруда.

    Сейчас на месте происшествия продолжают работу следователи. Координацию действий силовых ведомств осуществляет прокуратура Василеостровского района Петербурга. Существует предварительная версия о самостоятельном получении травмы, однако точную причину смерти предстоит выяснить судмедэкспертам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в водоеме на Мичманской улице нашли труп мужчины с отрубленной кистью.

    Двумя днями ранее в Техасе скончался барабанщик американской рок-группы ZZ Top Фрэнк Бирд.

    В мае за пределами Симферополя обнаружили тело пропавшего основателя школ игры на ударных Сергея Сысоева.

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    21 августа 2026, 03:10 • Новости дня
    Власти Японии пообещали ответ на визит Путина на Итуруп
    Власти Японии пообещали ответ на визит Путина на Итуруп
    @ Carsten Reisinger/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Токио рассматривает возможные ответные шаги в отношении Москвы после визита российского президента Владимира Путина на курильский остров Итуруп, о чем заявил генсек кабинета министров Японии Минору Кихара.

    Японское правительство изучает варианты реагирования на поездку Владимира Путина на Курильские острова. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара подчеркнул серьезность намерений Токио.

    «В настоящее время внутри правительства тщательно рассматриваются дальнейшие меры», – приводит РИА «Новости» заявление Кихары.

    Он также напомнил, что позицию Токио ранее озвучили премьер-министр Санаэ Такаити и глава МИД Тосимицу Мотэги, а посол в Москве Акира Муто довел ее до российской стороны.

    Российский лидер посетил Итуруп 13 августа, а в ответ на протесты Токио министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что японская сторона перешла границы приличий, пытаясь диктовать российскому лидеру маршруты поездок по своей стране.

    Кихара отметил, что в Токио знают об этом заявлении, но воздержатся от оценок высказывания. Япония продолжает претендовать на Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, суверенитет над которыми перешел к СССР по итогам Второй мировой войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Япония отреагировала на планы присвоить имя Зорге острову Курильской гряды. МИД Японии выразил протест из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп. Мария Захарова назвала реакцию японского премьер-министра абсолютно неприемлемой.

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    20 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»

    Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»

    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»
    @ Скриншот с видео «Маша и Медведь»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о санкциях, один из которых касается «пропагандистского контента для детей», так она называет российский мультсериал «Маша и Медведь».

    «Санкции применены и против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала «Маша и Медведь», который распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины», – сказано в документе, представленном на сайте Офиса Зеленского.

    Там добавили, что теперь под санкциями находится студия «Анимаккорд», которая является автором мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, соавтор сериала и владелец прав на этот мультфильм.

    Также в документе перечислены украинские санкции против предприятий российского ВПК и цветной металлургии, российских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий российского мультфильма «Маша и Медведь». В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь». Французский политик Филиппо высмеял призывы запретить «Машу и Медведя» в Британии.

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    20 августа 2026, 23:05 • Новости дня
    Умер основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович

    Умер основатель блога «Лепра» Йован Савович

    Tекст: Катерина Туманова

    Сербский веб-дизайнер и основатель блога «Лепра» («Лепрозорий») Йован Савович умер в 43 года.

    О смерти 43-летнего веб-дизайнера Йована Савовича сообщили на сайте «Лепры», передают «Вести».

    «Наши сердца навсегда будут биться в унисон. Память о нем навсегда останется с нами», – написал один из пользователей ресурса.

    По данным знакомых Савовича, он давно болел, передает РБК. При этом причиной смерти в некоторых источниках называется сердечный приступ.

    Йован Савович родился 3 октября 1982 года в Сараево. В 1992 году из-за начала военных действий в Югославии его семья переехала в Москву.

    В 2001 году он запустил проект dirty.ru, который стал одним из первых коллективных блогов в российском сегменте интернета. Позднее Савович создал популярный ресурс «Лепрозорий».

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    21 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине

    Небензя: Будущий генсек ООН должен быть вовлечен в тему Украины

    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется увидеть на посту следующего генерального секретаря ООН человека, вовлеченного в тему украинского конфликта, способного проявить смелость и активнее включится в мирное урегулирование ситуации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Небензя привел в пример Кофи Аннана, который, по его словам, был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование.

    «Именно этого мы ждем от нового генерального секретаря», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя в июле назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче. Тогда же он заявил, что Россия будет ожидать объективности от нового генсека ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.

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    21 августа 2026, 08:51 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН призналась в любви к России

    Кандидат на пост генсека ООН Баки призналась в любви к России

    Кандидат на пост генсека ООН призналась в любви к России
    @ UN Photo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Кандидат в генсеки ООН Ивонн Баки выразила глубокую симпатию к российской культуре и призналась в любви к России.

    Баки высоко оценила культурное наследие России. По ее словам, Россию она знает и любит, передает РИА «Новости».

    «Еще одно место, которое, как мне кажется, я много раз посещала, которое я знаю и люблю, – это Россия. У вас потрясающая культура», – сказала Баки.

    Дипломат добавила, что три года изучала русский язык. Несмотря на это, на вопрос российского представителя кандидат предпочла ответить по-английски.

    Ивонн Баки 75 лет, она родилась в Эквадоре в семье иммигрантов из Ливана. Ранее она работала послом в Вашингтоне и Париже, занимала пост министра промышленности, а в 2002 году баллотировалась в президенты. Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерреша истекают 31 декабря 2026 года.

    Накануне Ивонн Баки предложила рассмотреть вариант с неприсоединением Украины к НАТО.

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о необходимости непредвзятого подхода нового генсека к украинскому кризису.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал действующего главу организации Антониу Гутерреша за ангажированную позицию.

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    21 августа 2026, 05:08 • Новости дня
    На Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3

    Tекст: Катерина Туманова

    В селе Зональное на Сахалине совершил жесткую посадку самолет Ан-3 после того, как загорелся двигатель воздушного судна, сообщили в Max-канале ГУ МЧС России по Сахалинской области.

    «Из-за технической неисправности произошло возгорание двигателя воздушного судна. К месту происшествия незамедлительно выехали оперативные службы. Пострадавших нет», – сказано в сообщении.

    Там уточнили, что на месте работают 12 человек и три единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

    В ведомстве добавили, что на борту самолета находились семь человек.

    «На борту находились семь человек. Все они успели эвакуироваться. <…> Самолет Ан-3 принадлежит авиалесоохране», – рассказали там ТАСС.

    Позже Транспортная прокуратура организовала проверку по факту произошедшего

    Как писала газета ВЗГЛЯД, частный самолет совершил аварийную посадку на озере Ильмень. Легкомоторный самолет Cessna 182 пропал в Иркутской области. Пилот рассказал, как проходило  спасение экипажа самолета Cessna.


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    20 августа 2026, 22:53 • Новости дня
    ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля

    ЦБ сообщил о подключении банков к платформе цифрового рубля

    Tекст: Катерина Туманова

    Более 130 кредитных организаций, включая небольшие банки, интегрируются в систему цифрового рубля для повышения конкурентоспособности, сообщила глава департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.

    «Немало банков, у которых обязанность открыть свою инфраструктуру для клиентов по закону возникает гораздо позднее, но они хотят это сделать уже сейчас. Они активно участвуют в пилоте, настраивают свои системы. Всего в процессе подключения к платформе цифрового рубля больше 130 банков», – заявила Бакина РИА «Новости».

    По ее словам, небольшие банки стремятся осваивать инновации первыми, чтобы выигрывать конкуренцию за потребителя. Регулятор планирует разрешить кредитным организациям, успешно наладившим процессы, открывать для клиентов готовые сценарии работы с новой формой валюты.

    Бакина добавила, что в течение пяти-семи лет доля цифрового рубля в безналичных платежах возрастет, хотя задачи вывести его в лидеры нет. Россияне смогут открывать кошельки через банковские приложения, при этом ежемесячный лимит на пополнение составит 300 тыс. рублей, а операции будут бесплатными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ЦБ заявили о готовности банков к запуску цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

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    21 августа 2026, 03:38 • Новости дня
    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили об оплате цифровыми рублями осенью

    Wildberries и Ozon объявили о покупках с оплатой цифровыми рублями осенью
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Онлайн-площадки Wildberries и Ozon сообщили о запуске оплаты цифровыми рублями с сентября.

    «Ozon с 1 сентября в тестовом режиме будет принимать цифровой рубль наравне с другими способами оплаты и поэтапно распространит возможность на всех клиентов», - приводит РИА «Новости» сообщение компании.

    В Wildberries добавили, что действуют строго по нормативным актам Центробанка.

    Пользователи смогут открывать цифровые кошельки в мобильных приложениях маркетплейсов. На главных страницах сервисов появится специальная кнопка с логотипом цифрового рубля для совершения покупок в интернете.

    Законодательство обязывает крупные торговые сети с годовой выручкой свыше 120 млн рублей начать прием цифровых рублей с сентября. В дальнейшем это требование распространится и на представителей малого бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЦБ сообщил о подключении более 130 банков к платформе цифрового рубля. Регулятор анонсировал бесплатные операции с цифровым рублем с 1 сентября и проработку вопроса о международных расчетов в цифровых рублях.

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    20 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Посол России назвал недружественными заявления МИД ФРГ по журналисту FAZ

    Посол Нечаев назвал искажающими реальность заявления МИД ФРГ о журналисте FAZ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российская сторона жестко отреагировала на попытки немецкого внешнеполитического ведомства защитить репортера газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung, рассуждавшего о содействии в убийстве граждан РФ.

    Глава российской дипмиссии в Берлине Сергей Нечаев прокомментировал ТАСС скандал вокруг высказываний сотрудника издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса о «содействий в убийстве русских».

    Дипломат оценил реакцию представителя МИД Германии Мартина Гизе, который выступил в защиту репортера на недавней пресс-конференции.

    «В Москве обратили внимание на недружественные и искажающие реальность заявления представителя МИД Германии Мартина Гизе на правительственной пресс-конференции в Берлине 19 августа», – подчеркнул посол.

    Нечаев отметил безответственность обвинений Берлина в адрес Москвы относительно отсутствия свободы слова. Он напомнил, что власти ФРГ запрещают работу российских средств массовой информации из-за трансляции альтернативной точки зрения.

    «Высылают неугодных российских журналистов, которые осмеливаются излагать объективную картину о России и аутентичную позицию российского руководства», – добавил посол.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в ФРГ направило обращение в берлинскую прокуратуру для проверки слов Михаэля Мартенса.

    Рарее российские правоохранительные органы возбудили против корреспондента уголовное дело по статье о разжигании ненависти.

    В то же время, само руководство газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало формулировку своего сотрудника просто двусмысленной.

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    20 августа 2026, 19:19 • Новости дня
    Захарова обвинила ЕС в пособничестве терроризму

    Tекст: Денис Тельманов

    Передача Евросоюзом доходов от замороженных российских активов Украине расценивается Москвой как прямое содействие террористической деятельности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Европейский союз, направляя доходы от замороженных российских активов Киеву, фактически становится пособником терроризма, передает ТАСС. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

    «Перечисление средств киевскому режиму – это не что иное, как пособничество в организации терактов», – заявила дипломат.

    Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Россия оставляет за собой право предъявлять претензии к тем, кто спонсирует международные преступления.

    По ее словам, европейские страны, участвующие в изъятии процентов от активов Банка России, полностью подпадают под эту категорию, и подобные действия не останутся безнаказанными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Министерство иностранных дел приравняло использование российских активов к финансированию терроризма.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова назвала действия Еврокомиссии неприкрытым грабежом.

    Дипломат обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма на Украине.

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    20 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН Баки предложила вариант решения по Украине

    Кандидат в генсеки ООН Баки предложила решение по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Претендент на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки считает необходимым разработать план урегулирования украинского конфликта, полностью учитывающий государственные интересы обеих сторон.

    «Нам нужно найти решение, которое устроит обе страны», – приводит ее ответ журналистам в ООН РИА «Новости».

    Такой ответ Баки дала на вопрос о своей стратегии разрешения украинского конфликта в качестве генсека ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ подтвердил стремление Москвы завершить украинский конфликт, однако Киев, отметил он, совершенно не готов к мирным переговорам.

    Баки также предложила рассмотреть вариант с договоренностью о  неприсоединении Украины к НАТО.

    «Думаю, была договоренность о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом, верно? Хорошо, давайте договоримся об этом», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продолжение СВО отказом Киева от мирных переговоров, а также сообщил о расширении зоны безопасности из-за украинских попыток эскалации. Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО.

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    На топливном рынке России наблюдается вторая волна напряжения и очереди на АЗС, отмечают как в правительстве, так и региональные власти. Однако эта ситуация отличается от первой волны. С одной стороны, спрос на бензин в августе традиционно выше, но с другой стороны, на этот раз уже не надо в спешке придумывать меры поддержки и стабилизации ситуации. Они уже есть и работают. Что поможет и когда ситуация улучшится? Подробности

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    Литва придумала ограничения против «блуждающих по стране» россиян

    В Литве предложили сократить с 24 до шести часов время, отведенное россиянам на транзитный проезд через территорию республики на автомобилях в Калининградскую область или обратно. Законопроект уже внесен в Сейм, его авторы объясняют инициативу «рисками для национальной безопасности». Какими рычагами располагает Россия в ответ и насколько далеко может зайти Вильнюс в ужесточении транзитного режима? Подробности

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    Ударами по Киеву Россия сокращает дальнобойные возможности ВСУ

    Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области, продолжив системное разрушение инфраструктуры, обеспечивающей ВСУ средствами для нанесения ударов по территории России. Как отмечают эксперты, речь идет о воздействии не на отдельные объекты, а на всю цепочку – от производства и сборки вооружений до их хранения и доставки. Подробности

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    Армия России приблизила развал запорожского фронта ВСУ

    Согласно сообщениям ряда источников, российские войска заняли населенный пункт Малая Токмачка. Его название уже стало мемом, однако он важен не сам по себе, а как крепость перед действительно значимым городом – Ореховом. Туда российской армии удалось прорваться досрочно, сменив тактику. Что это означает для ВСУ? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что поляки бьют украинцев

      По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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