Амелин: Российский флаг – символ гордости за страну, историю и достижения

Амелин: Российский флаг – символ гордости за страну, её историю и достижения

Tекст: Вера Басилая

«Российский флаг – это символ нашей гордости за страну, ее историю и достижения. Он сопровождает нас в моменты побед, напоминает о наших традициях и объединяет людей разных поколений. Сегодня триколор всё чаще можно увидеть на спортивных соревнованиях, крупных событиях, в повседневной жизни. Это показывает, что люди с уважением относятся к символам своей страны», – сказал Амелин на фестивале, приуроченном ко Дню государственного флага в Санкт-Петербурге.

Спикер отметил особую значимость участия молодых людей в патриотических акциях. По его словам, через общие инициативы молодежь демонстрирует свое отношение к Родине, а присутствие флага всегда означает единство и любовь к Отчеству, следует из сообщения МГЕР в Max.

Праздничное мероприятие в Петербурге было организовано активистами МГЕР и «Волонтерской роты». Участники фестиваля выстроились в форме триколора, исполнили национальный гимн и вместе с художником Валерией Лошак создали картину из отпечатков ладоней. Программа также включала выступление музыкальной группы, работу полевой кухни, тира и зоны аквагрима.

Ранее социологи зафиксировали рост единения россиян вокруг государственного флага.

Политологи назвали российский триколор важнейшим фактором сплочения общества.

Накануне праздника участники масштабного флешмоба у Музея Победы выстроились в огромную фигуру в виде главного символа страны.