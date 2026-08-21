  • Новость часаРумыния обвинила Россию в атаке дрона на газовую платформу в Черном море
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    Когда закончится вторая волна напряжения на топливном рынке
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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

    18 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Как казаки готовились к СВО

    Когда началось возрождение казачества на рубеже 80-90-х годов прошлого века, многие старались ограничить его изучением фольклора, реконструкцией традиционного быта, хозяйственной деятельностью. То есть этнопарками с уклоном в фермерство. Но, к счастью, возобладал другой подход.

    6 комментариев
    21 августа 2026, 10:40 • Новости дня

    Полиция провела рейд по хостелам в центре Петербурга

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Полиция проверила почти 400 человек во время масштабного рейда по хостелам в Адмиралтейском районе в центре Петербурга, выявлены признаки организации незаконной миграции, сообщили в Главном управлении МВД по городу и области.

    «Всего было проверено 384 человека, подавляющее большинство из которых – 375, граждане других государств», – указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Семерых иностранцев доставили в отделы полиции для составления протоколов о нарушении правил въезда или режима пребывания в России.

    Зарегистрирован материал по статье об организации незаконной миграции. Сотрудники полиции при поддержке ОМОН пришли с проверкой в хостелы на Московском проспекте рано утром.

    Целью рейда стал контроль за соблюдением миграционного законодательства, а сотрудники ГАИ также выявили ряд нарушений ПДД.

    Осенью прошлого года полиция Петербурга задержала подозреваемых в фиктивной регистрации 3 тыс. мигрантов в хостелах.

    Несколькими месяцами ранее правоохранители выявили около 50 нелегалов в ходе масштабной проверки.

    Весной того же года силовики зафиксировали 142 нарушения миграционного законодательства на въездах в город.

    20 августа 2026, 14:20 • Новости дня
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    Путин назвал чудесным обретение мощей Дмитрия Донского
    @ Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин принял участие в молебне в Архангельском соборе Московского Кремля и восхитился обретением мощей князя Дмитрия Донского, назвав это уникальным и чудесным событием.

    Перед началом молебна российский лидер зажег свечу и установил ее на подсвечник, передает РИА «Новости».

    «Я вчера разговаривал со святейшим, знаю о его планах. Но передавайте ему самые наилучшие пожелания», – сказал глава государства в беседе с Патриаршим наместником Московской митрополии митрополитом Крутицким и Коломенским Павлом.

    Кроме того, президент назвал обретение мощей князя Дмитрия Донского абсолютно уникальным и чудесным событием.

    «Уникальное абсолютно. Чудесное обретение мощей. Удивительно», – сказал российский лидер.

    На ваш взгляд
    Кого из святых воителей вы почитаете больше других?






    Результаты

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Русская православная церковь подтвердила подлинность найденных в Архангельском соборе мощей Дмитрия Донского.

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил молебное пение у открытых останков великого князя.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о планах информирования российского лидера об обретении этой святыни.

    Комментарии (18)
    20 августа 2026, 18:10 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По инициативе «Единой России» правительство РФ выделило регионам более миллиарда рублей на закупку около 200 новых отечественных автомобилей скорой помощи, их они получат до конца текущего года.

    Партия «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах. По инициативе партии кабмин выделил более миллиарда рублей на приобретение порядка 200 машин российского производства. Их субъекты Федерации получат до конца года. Финансирование увеличено в рамках Народной программы единороссов, сообщает пресс-служба партии.

    «Для пациента скорая начинается с момента вызова. От состояния автомобиля зависят скорость выезда, безопасность медиков, сохранность оборудования и своевременная транспортировка человека в больницу. Особенно важен этот вопрос для небольших городов и отдаленных территорий, где один экипаж ежедневно проходит большие расстояния и работает с высокой нагрузкой», – заявила член Экспертного совета «Единой России» по подготовке Народной программы, Герой России Людмила Болилая.

    Она добавила, что модернизация автопарка является частью планомерной работы по развитию медицины в регионах. С 2021 года в субъекты страны уже поступило более 13 тыс. новых машин скорой помощи. Кроме того, с 2019 года приобретено почти 1,9 тыс. передвижных медицинских комплексов для проведения диспансеризации.

    Также в рамках Народной программы «Единой России» капитально отремонтировано свыше 6 тыс. объектов здравоохранения. В 2025 году медицинские учреждения получили более 40 тыс. единиц оборудования. Партия также продолжает работу по расширению ассортимента и повышению доступности лекарств для граждан.

    «Партия добивается решений, которые дают конкретный результат на местах. Так формируется современная система здравоохранения, способная отвечать на самые сложные вызовы и обеспечивать людям необходимую поддержку в любой точке страны», – резюмировала Людмила Болилая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии Дмитрий Медведев сообщил о поступлении в новую Народную программу свыше трех миллионов обращений.

    Ранее на петербургском форуме «Есть результат!» партийцы обсудили новые инициативы по развитию системы здравоохранения.

    Комментарии (4)
    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    Комментарии (0)
    20 августа 2026, 13:06 • Новости дня
    Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда

    Эксперт Анпилогов: Появление самолета РЭБ ВВС США у Калининграда означает отработку прорыва

    Эксперт объяснил появление новейшего самолета РЭБ ВВС США у Калининграда
    @ Airman 1st Class Samantha Melecio/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Олег Исайченко

    Новейший самолет РЭБ ВВС США EA-37B Compass Call способен воздействовать на радары раннего предупреждения, навигационные системы, каналы связи, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. По мнению аналитиков, появление самолета вблизи Калининградской области наряду с аномально высокой концентрацией авиации НАТО может быть неанонсированной тренировкой по прорыву зоны A2/AD.

    «EA-37B Compass Call – американский самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ), разработанный на базе бизнес-джета Gulfstream G550», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Согласно данным из открытых источников, на борту EA-37B размещены крупные антенные решетки, установленные по обеим сторонам фюзеляжа.

    В состав бортового комплекса входят, в частности подсистемы радиочастотного приемника (RFR), а также сетецентрические системы совместного наведения (NCCT), которые позволяют интегрировать данные с других платформ (AWACS, наземных станций, дронов).

    «По сути, это воздушный центр радиоэлектронного подавления. Он способен подниматься на большие высоты, вплоть до 14 км, и воздействовать на радары, системы глобального позиционирования, а также каналы связи – глушить их за счет излучения сильного сигнала», – детализировал собеседник. По его оценкам, появление EA-37B вблизи Калининградской области – элемент комплексной операции.

    Анпилогов напомнил, что во вторник в регионе были зафиксированы также самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 и небольшой разведывательный самолет ARTEMIS II. «Возможно, тестировалась сцепка систем обнаружения и подавления», – допустил спикер.

    «Я не исключаю, что могли быть задействованы и ударные самолеты, но с выключенными транспондерами. Они могли отрабатывать выход, например, на рубеж пуска противоракет или антирадарных ракет», – предположил аналитик, отметив, что это характерный рисунок ударных воздушных операций блока НАТО.

    Авторы Telegram-канала «Военная хроника», в свою очередь, отмечают: конфигурация группировки указывает либо на проведение масштабной неанонсированной тренировки по прорыву зоны A2/AD (Anti–Access/Area Denial - «зона воспрещения доступа и маневра»), либо на комплексное картографирование российской ПВО и узлов РЭБ в Калининграде.

    Схожей точки зрения придерживаются авторы Telegram-канала «Милитарист». «Compass Call – это самолет радиоэлектронной борьбы, предназначенный для обнаружения, идентификации и подавления вражеских средств связи и других электромагнитных систем. Его присутствие рядом с самолетом ДРЛОиУ и специализированным разведывательным самолетом указывает на то, что силы НАТО и США имели конкретные задачи в области разведки или радиоэлектронной борьбы в районе Калининграда», – считают они.

    Аналитики напоминают, что ранее на Западе появились сообщения о том, что Россия будто может готовиться к возможной операции против одного из членов Североатлантического альянса. «Связана ли недавняя активность с этим, пока неизвестно, но это необычное сочетание возможностей в особенно чувствительном районе», – заключил «Милитарист».

    Во вторник вблизи Калининградской области была зафиксирована аномально высокая концентрация разведывательной и боевой авиации Объединенных ВВС НАТО. В воздушном пространстве Польши и над акваторией Балтийского моря одновременно находились самолет ДРЛОиУ E-3A Sentry, разведывательный борт глубокого сканирования Leidos Artemis, а также группа снабжения из заправщиков KC-135 Stratotanker.

    Кроме того, был задействован новейший самолет радиоэлектронной борьбы и подавления EA-37B Compass Call, переброшенный из Греции в польский Повидз, передает издание TWZ. Появление EA-37B у границ российского эксклава зафиксировано впервые. Этот аппарат представляет собой глубоко модернизированный бизнес-джет Gulfstream G550, оснащенный мощными радарами для подавления связи и радиолокационных станций противника. Ранее ВВС США применяли его лишь в ходе операции против Ирана.

    Представитель Североатлантического альянса Марти О'Доннелл заявил, что активность в Балтийском регионе носит сугубо «оборонительный характер» и контролируется американской стороной. Эксперты связывают развертывание новейших систем радиоэлектронной борьбы с попытками сдерживания России в стратегически важном регионе Балтики.

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    20 августа 2026, 21:47 • Новости дня
    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США

    Норвегия обогнала США и стала главным поставщиком газа Евросоюзу

    Назван главный поставщик газа в ЕС вместо США
    @ REUTERS/Heinz-Peter Bader

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Еврокомиссия назвала Норвегию крупнейшим экспортером природного газа в ЕС вместо Соединенных Штатов, сейчас страны объединения заняты пополнением запасов топлива, которые пока находятся на низком уровне.

    Евросоюз начал закупать наибольшие объемы топлива у Осло. Представитель Еврокомиссии Эва Хрцинова на брифинге в Брюсселе подтвердила смену лидера среди экспортеров, пишет РБК.

    «Мы сейчас главным образом получаем газ из Норвегии и США, из Норвегии немного больше», – заявила она.

    Хрцинова отметила, что подготовка к холодам идет по плану. По ее словам, темпы закачки топлива оказались немного медленнее показателей прошлых лет. При этом европейские резервуары уже заполнены почти на 62%, поэтому причин для беспокойства нет.

    Представитель ЕК при этом подчеркнула отсутствие необходимости полностью заполнять хранилища. Она уточнила, что целевой уровень традиционно составляет лишь 80%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны успешно адаптировались к полному эмбарго на топливо из России.

    Ранее сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе перед отопительным сезоном превысили средние показатели последних трех лет на 52%.

    При этом темпы закачки топлива в европейские подземные хранилища из-за аномальной летней жары упали до трехлетнего минимума.

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    20 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»

    Туск назвал правильным уничтожение «Северных потоков»

    Туск оправдал подрыв «Северных потоков»
    @ The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в поддержку организаторов подрыва российских газопроводов «Северный поток». По его словам, Варшава всегда выступала против реализации этого энергетического проекта и прилагала максимум усилий, чтобы не допустить его успешного завершения.

    Туск выступил в защиту организаторов теракта на российских экспортных магистралях газа «Северный поток», пишет RT. «Стыдиться должны не те, кто вывел газопроводы из строя, а те, кто их построил», – заявил политик.

    По словам главы правительства, Варшава всегда прилагала максимум усилий для недопущения успешной реализации этого масштабного энергетического проекта.

    Тем временем издание Politico предупредило о рисках истощения запасов голубого топлива в Германии уже к ноябрю. Эксперты прогнозируют, что острая нехватка ресурсов грозит обернуться крайне тяжелой зимой для всего Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии обвинили гражданина Украины в подрыве газопроводов.

    Ранее Варшавский суд заблокировал запрос Берлина об экстрадиции подозреваемого дайвера. А председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал немецкое руководство за создание этой энергетической инфраструктуры.

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    20 августа 2026, 19:48 • Новости дня
    Названы версии гибели бас-гитариста «Кукрыниксов» в Петербурге

    В правоохранительных органах предположили версии гибели музыканта «Кукрыниксов»

    Tекст: Денис Тельманов

    Специалисты выясняют обстоятельства гибели музыканта Дмитрия Оганяна, чье тело было найдено в петербургском пруду с отрубленной кистью и лежащим рядом топором.

    Сотрудники силовых структур изучают различные причины смерти бас-гитариста рок-группы «Кукрыниксы» Дмитрия Оганяна, передает РИА «Новости». Эксперты не исключают как умышленное убийство, так и вероятность суицида.

    «Рассматриваются несколько версий произошедшего – криминального и некриминального характера. Ждем заключение судмедэксперта», – сообщил представитель ведомства.

    Он добавил, что делать окончательные выводы до завершения экспертиз слишком рано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели извлекли из пруда на намыве Васильевского острова тело музыканта известного рок-коллектива «Кукрыниксы» с отсеченной кистью. В момент обнаружения убитый был одет только в футболку и нижнее белье.

    В прошлом месяце правоохранители задержали подозреваемых в жестоком убийстве и расчленении человека в Ленинградской области.

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    20 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана

    Захарова процитировала «Тараса Бульбу» для оценки последствий майдана на Украине

    Захарова задала украинцам гоголевский вопрос о последствиях майдана
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова провела параллель между происходящим на Украине и сюжетом произведения Николая Гоголя «Тарас Бульба».

    Она обратила внимание на жесткие методы работы военкоматов и трагические последствия прозападного курса для соседней страны, передает ТАСС.

    «Сегодня очередного мобилизуемого украинца, которого пакуют в автобус ТЦК и увозят в неизвестность на глазах его же маленьких детей, его матери, его жены, можно почти по-гоголевски, в духе языка его бессмертного произведения «Тарас Бульба» спросить: «Ну что, сынку, помог тебе Запад, который организовал тебе такую жизнь, через майданы, втянув тебя в это самое как бы политическое, а на самом деле просто безумное антиконституционное действо?» – сказала дипломат на брифинге.

    Также представитель министерства иронично поинтересовалась вкусом печенья, которое представители западных стран активно раздавали протестующим на площади. Она задалась риторическим вопросом о том, не готовились ли эти угощения на отравленном масле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова ранее критиковала реакцию главы МИД Украины также с помощью отсылки к творчеству Николая Гоголя.

    До этого зампред Совбеза Дмитрий Медведев описал политический конфликт Варшавы и Киева цитатами из повести «Тарас Бульба». А эксперты назвали недавнее увольнение главкома ВСУ Александра Сырского уступкой протестующей толпе на «картонном майдане».

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    20 августа 2026, 15:06 • Новости дня
    Биолог объяснил причины нападения медведей на людей

    Биолог Глазков: Рост численности бурого медведя становится серьезной проблемой

    Биолог объяснил причины нападения медведей на людей
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Из диких животных в России целенаправленно охотится на человека только амурский тигр, а бурый медведь на 95 процентов вегетарианец и почти всегда нападает лишь после того, как его провоцирует сам человек, сказал газете ВЗГЛЯД кандидат биологических наук, теле- и радиоведущий, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков, комментируя гибель туристки, которую медведь вытащил из палатки на Алтае.

    В селе Артыбаш Турочакского района Республики Алтай медведь напал на палатку туристической базы и вытащил из нее 29-летнюю женщину. Погибшая находилась в отпуске вместе со спутником и работала инспектором управления МЧС по Новосибирской области. Ее спутник остался жив. После трагедии в районе ввели круглосуточное патрулирование и комендантский час, а также выдали дополнительные лицензии на отстрел. После инцидента добыли пять медведей, угрожавших местным жителям.

    «У нас из животных, которые реально целенаправленно охотятся на человека, нападают и съедают, есть только один вид – это амурский тигр. Все, что касается нападения медведя на человека, в огромном количестве случаев изначально провоцируется самим человеком. При этом наш медведь, по крайней мере в центральной полосе России и на Алтае, на 95% вегетарианец, и многие об этом не знают. Он питается в основном растительной пищей: травой, корнями растений и ягодами. Жир образуется за счет углеводов, а не за счет белка, поэтому свои жировые запасы на зиму бурый формирует за счет черники», – рассказывает Глазков.

    Целенаправленно бурый медведь на человека не охотится, подчеркивает собеседник. Иначе грибники и ягодники исчезали бы не сотнями, а тысячами. Исключение составляют Дальний Восток и Сахалин, где зверь специализируется на ловле рыбы и набирает вес за счет рыбьего жира. Между тем он обращает внимание на то, что численность бурого медведя во всей стране растет и уже становится серьезной проблемой. Только в Ленинградской области, по данным ежегодного учета, насчитали около 3150 особей.

    «Сегодня регулированием численности медведя по всей России занимаются охотники и охотничьи хозяйства, это целая биотехния. В каждом районе подсчитывают зверя и выдают лицензии, примерно от 10 до 20 процентов от общей численности животных. Если кто-то предлагает запретить охоту, то он не понимает, что тогда вылезут браконьеры. А охотник –  это человек в законе, у него можно забрать охотничий билет и разрешение на оружие, а браконьерам браконьерство не запретить. Поэтому нельзя даже обсуждать возможный запрет на охоту, потому что бурый медведь стоит на вершине пищевой цепочки и, кроме человека, его численность никто не регулирует», – объясняет биолог.

    Сейчас в России сложилась серьезная ситуация, отмечает эксперт. Из-за дороговизны лицензий, сложности охоты и общей экономической обстановки охотники стали заметно реже добывать бурого медведя. В результате его численность увеличивается. Поэтому на сегодняшний день, по его мнению, нужно срочно думать, как сделать эту охоту более доступной, и идти на упреждение, пока звери не начали заходить в поселки. Сейчас, когда бурый приходит туда, где живут люди, самым действенным способом является звонок охотинспектору района, который вызывает охотников, и они регулируют численность, как и произошло после трагедии в Алтайском крае.

    «Есть несколько ситуаций, когда медведь нападает на человека. Первая, это встреча с медведицей, у которой есть медвежата. Она охраняет своих детей и, как правило, человека отгоняет или травмирует, но не ест. Похоже, именно так медведица набросилась на рыбака, который на днях шел вдоль реки. Видимо она не услышала его из-за шума воды. Вторая ситуация – это раненый зверь, и чаще всего он нападает на самого охотника, который пошел добирать его, да еще и в темноте, и без собак», – делится Глазков.

    Третья и самая вероятная в случае с погибшей девушкой причина, продолжает собеседник, это привлечение хищника едой. Медведи часто приходят на запах пищевых отходов к свалкам у поселков и к палаткам туристов, которые оставляют еду открытой. Зверь он ночной, активен с вечера до утра, а днем спит, поэтому подходит к лагерю в темноте, когда люди уже легли. Учуяв запах, он начинает собирать еду со стола и даже может залезть в палатку, если и там хранится что-то вкусное для него.

    Случаются ситуации, когда, проснувшись в палаточном лагере, люди слышат, как кто-то шумит и «лакомится» недоеденным ужином, после чего принимают решение выскочить из палатки, тем самым сильно пугая медведя. Но вместо того, чтобы убежать, бурый начинает сразу же защищаться: тут же бьет человека лапой и даже может поволочь за собой в лес, защищая собственную жизнь. Поэтому, наказывает эксперт, еду в лесу нужно очень хорошо упаковывать, например, убирать в специальный металлический ящик. А при появлении зверя не выходить наружу, лучше просто начать светить фонариком в стенки палатки, кричать и шуметь, чтобы отпугнуть животное от лагеря, но не спровоцировать нападение на себя.

    «Чтобы медведь просто подошел к палатке и начал охотиться именно на человека – исключено, всегда есть провоцирующий фактор. Скорее всего, зверь полез за едой, которую туристы оставили открытой в тамбуре палатки, ведь запах идет. На Алтае вечер, комары, на улицу не выйти, вот люди и поужинали прямо в предбаннике, а еду не убрали. И стоит помнить, что не зафиксировано ни одного случая в мире, когда медведь напал бы сразу на трех человек. Даже двое людей для медведя – это уже опасность. Поэтому специально залезать в палатку именно за девушкой животное не стало бы. Вероятнее всего она выглянула на шум и случилось то, что случилось», – рассуждает специалист.

    Находясь в лесу эксперт советует издавать как можно больше звуков, тогда любой дикий зверь, в том числе медведь, сам уйдет, потому что во встрече с человеком он не заинтересован. Если на поляне сидит медвежонок, не стоит его фотографировать или приближаться, надо сразу уходить, ведь медведица где-то рядом. Отступать нужно спиной, не поворачиваясь и не убегая, увеличив себя в размере с помощью поднятой над головой куртки или рюкзака. Бегство при встрече со зверем биолог назвал грубейшей ошибкой, потому что хищник инстинктивно бросится следом и нападет сзади. Если же животное пошло в атаку, надо собрать волю в кулак, сделать шаг ему навстречу, крикнуть и махнуть курткой, а затем снова отходить, но не преследовать убегающего медведя.

    «Отдельно стоит развеять миф о шатунах. Медведь запасает столько подкожного жира, что даже проснувшись весной, может еще целый месяц бодрствовать вообще без еды. Зимний сон – это не глубокая спячка, а полудремота, поэтому разбуженный зверь просто отбегает на несколько километров и спокойно залегает заново, и так может уснуть и второй, и третий раз. Шатунами становятся больные и, как правило, раненые медведи, которые из-за боли не могут снова уснуть, и их жир сгорает. Но опытные охотники такого подранка обязательно добирают, поэтому встретить настоящего шатуна-людоеда крайне маловероятно», –  подытожил Глазков.

    Ранее медведица напала на рыбака в районе Междуреченска в Кемеровской области, передает «Интерфакс». Мужчина получил травмы средней тяжести, его вертолетом доставили в больницу, а сам зверь скрылся.

    Заслуженный эколог России Анатолий Кудактин предупреждал об опасности прикормленных медведей, которые привыкают к человеческой пище и настойчиво ищут еду у туристов. По его совету, при встрече с хищником следует поднять руки, издавать необычные звуки и использовать специальные спреи.

    Комментарии (6)
    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


    Комментарии (3)
    20 августа 2026, 17:07 • Новости дня
    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка

    Губернатор Миляев осудил жалобу чиновников на рисующего Смешариков ребенка

    Губернатор Миляев заступился за нарисовавшего Смешариков на площадке ребенка
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Тульской области Дмитрий Миляев призвал чиновников не доводить ситуацию с рисунком ребенка на площадке до абсурда, а наоборот, помочь реализовать творческий потенциал юного художника вместо запугивания.

    Руководитель Тульской области Дмитрий Миляев прокомментировал инцидент с заявлением чиновников в правоохранительные органы из-за того, что девочка нарисовала Смешариков на резиновом покрытии детской площадки.

    «Отстаньте от ребенка!» – отреагировал губернатор на ситуацию вокруг изображений популярных мультипликационных героев.

    Глава региона подчеркнул необходимость поддержания порядка, однако призвал избегать крайностей. Он предложил направить энергию властей в полезное русло, организовав конкурс рисунков на асфальте или позволив детям легально украшать городские объекты.

    «Надо не пугать ребенка за его творческий порыв, а помочь реализовать талант. Например, объявить конкурс детского рисунка на асфальте. А может быть и дать возможность украсить своими рисунками какие-то детские объекты в городе. Обязательно направим усердие местной власти в нужное русло!» – подчеркнул Миляев.

    До этого на защиту юного автора также встала уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она поддержала позицию о недопустимости наказания за подобные творческие проявления.

    Как писала в четверг газета ВЗГЛЯД, власти тульского города Болохово пригрозили семье юной художницы уголовной ответственностью за вандализм.

    Ранее прокуратура потребовала оштрафовать жителя Калининградской области за унижение мальчика возле детской площадки.


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    20 августа 2026, 11:50 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву

    Военный эксперт Кнутов: Ракетные удары уничтожают возможности ВСУ для террористических атак вглубь России

    Военный эксперт объяснил выбор целей для ракетного удара по Киеву
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия поражает на Украине не только места сборки и хранения боеприпасов, но и станковые мощности, используемые для производства ракет и БПЛА. Кроме того, целью становится научный сектор, работающий в интересах ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли массированный удар по предприятиям и складам ВПК Украины.

    «Среди пораженных целей следует отметить предприятие «Файер Поинт». Россия уничтожает станковые мощности, созданные на Украине силами стран Западной Европы. С помощью этого оборудования изготавливаются корпуса крылатых ракет, элементы ускорителей, композитные части. Впрочем, наиболее сложные компоненты и электроника по-прежнему доставляются из-за рубежа», – пояснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Спикер напомнил, что производимые предприятием ударные БПЛА FP-1 имеют дальность полета около 1,6 тыс. км, а ракеты FP-5 «Фламинго» – 3 тыс. км. «Таким образом, мы снижаем возможности ВСУ по проведению террористических атак против нашей военной и мирной инфраструктуры на всей европейской части России, вплоть до Урала», – считает аналитик.

    «Стоит напомнить, что только в западных областях Украины расположены семь площадок для сборки FP и «Фламинго». В Киеве их явно не меньше. Объекты рассредоточены, чтобы мы не могли одним ударом вывести все производство из строя. Этим объясняется частота атак по данным предприятиям», – указал он.

    «Принципиально важно и поражение цехов госпредприятия «Антонов». Оно не только производит ударный дрон-камикадзе Ан-196 «Лютый», но и является его разработчиком. Таким образом, мы бьем как по сборочным мощностям ВПК Украины, так и по научному сектору, работающему в интересах ВСУ», – подчеркнул эксперт.

    Значимость ударов по объектам компании «Укрспецсистемс» объясняется тем, что предприятие производит БПЛА «Шарк» и катапульты для них, продолжил спикер. «Дроны используются для разведки на фронте и в ближнем тылу. С их помощью ВСУ пытаются выявить расположение наших подразделений, штабов, складов боеприпасов», – детализировал спикер.

    «Также для повышения безопасности российских военных важно уничтожение склада термобарических авиабомб М-900, используемых ВСУ для поражения подземных укрытий около линии боевого соприкосновения», – добавил собеседник.

    Помимо этого, Кнутов обратил внимание на постоянные российские удары по транспортно-логистическим объектам, например – по центру Мартусовка. «Снижение возможностей украинской системы логистики – задача настолько важная, насколько и трудоемкая. Ее элементы максимально разнесены по территории страны и совмещены с гражданскими складами», – пояснил он.

    «Схема их работы такая: логистический центр получает заявку от одного из подразделений ВСУ на дроны и отправляет машину собирать компоненты по складам. Грузовик под видом гражданской продукции свозит крылья, двигатели, корпуса в точку сборки, откуда готовые БПЛА направляют военным. Система территориально рассредоточена для минимизации ущерба и большей скрытности», – объяснил Кнутов.

    «Традиционно Россия продолжает бить и по Черноморским портам. Через них западные страны поставляют ВСУ не только ГСМ, но также компоненты для ракет, беспилотников и даже сухпаи, бронежилеты, военную форму», – резюмировал эксперт.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в Киеве и области. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, воздушного, морского базирования, а также беспилотников большой дальности.

    В результате в самом Киеве поражено промышленное предприятие ООО «Файер Поинт», производившее компоненты для ударных БПЛА и осуществлявшее сборку и хранение ускорителей, используемых в крылатых ракетах «Фламинго». Кроме того, атаке подвергся торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», на котором осуществлялось производство компонентов для беспилотников, крупноузловая сборка дронов и их хранение.

    Целью удара в украинской столице стали сборочное предприятие авиационной промышленности и ГП «Антонов», производившее дрон Ан-196 «Лютый» и различные пилотируемые летательные аппараты. Минобороны сообщило о поражении склада боеприпасов, на котором хранились термобарические авиабомбы М-900, противотанковые мины и боеприпасы для БПЛА типа «Баба-Яга».

    В Киевской области удар нанесен по транспортно-логистическому центру Мартусовка (логистический центр «Замлер Групп»). По данным военного ведомства, там осуществлялось хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, роботизированных комплексов и средств РЭБ.

    Кроме того, поражен склад горюче-смазочных материалов в Броварах, на котором хранилось до восьми тыс. кубометров топлива, предназначенного для ВСУ. Помимо этого, целью ударов ВС России стали склады с военным имуществом в портах Черноморск и Южный.

    По данным украинских СМИ в Киевской области после ударов начались крупные пожары, из-за которых небо затянуло густым черным дымом. В Киеве 90 тыс. абонентов остались без света, сообщила ДТЭК. «Укрзализныця» скорректировала движение поездов в ряде регионов.

    По предварительным данным, в ходе ночной операции было выпущено не менее 20 ракет различных типов. В атаке задействовали около 12 гиперзвуковых ракет «Циркон», восемь «Искандеров-М», несколько баллистических ракет Х-23 и восемь «Калибров», передает «Лента.ру».

    Смотрите кадры ракетного удара по производственно-складским помещениям и нефтебазе в Броварах в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    20 августа 2026, 20:12 • Новости дня
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    Суд отменил штраф стрелявшему по украинскому дрону волгоградскому пенсионеру
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Суд пересмотрел решение в отношении пожилого мужчины, который пытался сбить вражеский аппарат из ружья в Волгоградской области.

    Производство в отношении 66-летнего Николая Мухина официально закрыто, передает ТАСС. Ранее материалы этого разбирательства затребовал Верховный суд РФ.

    «Волгоградский областной суд отменил решения нижестоящих инстанций и прекратил производство по делу», – сообщил источник агентства в судебной системе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» предложила отменить наказание за уничтожение вражеских беспилотников из личного оружия.

    Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оплатить выписанный волгоградскому фермеру административный штраф.

    Весной текущего года в Волгоградской области местный житель скончался при падении обломков украинского дрона.

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    20 августа 2026, 20:44 • Новости дня
    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Zeit: Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии

    Сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Ольга Иванова

    Сотни украинских военнослужащих отказались возвращаться на родину и покинули ряды вооруженных сил после прохождения обучения на территории Германии, сообщает Zeit.

    Несколько сотен украинских бойцов могли дезертировать из армии после военной подготовки в Германии, передает РИА «Новости». По данным немецкого издания Zeit, только в федеральной земле Саксония-Анхальт зафиксировано около 80 подобных инцидентов.

    «Тем не менее только в Саксонии-Анхальт, где большинство собеседников Zeit должны были завершить свое обучение, по данным местного министерства внутренних дел, известно о приблизительно 80 случаях. По всей Германии, должно быть, насчитывается несколько сотен таких случаев», – подчеркивается в материале газеты.

    Власти европейской страны не раскрывают точное число сбежавших бойцов, а в местном оборонном ведомстве называют такие ситуации единичными. При этом журналисты отмечают растущие трудности с поиском мотивированных призывников на Украине. Ранее сообщалось, что к концу 2025 года в розыске за оставление позиций находились 161,5 тыс. человек, а всего из рядов ВСУ сбежали около 480 тыс. военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили о бегстве из украинской армии около 480 тыс. военнослужащих.

    С начала текущего года свои части самовольно покинули до 80 тыс. солдат ВСУ.

    В апреле командир элитного разведывательного батальона ВСУ сбежал в Германию из-за угроз.

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    20 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    В American Conservative предрекли капитуляцию Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Острый дефицит личного состава и систем противовоздушной обороны вынудит украинские власти пойти на мирное соглашение на крайне невыгодных условиях, пишет американская пресса.

    Вооруженные силы Украины терпят поражение в наземных и воздушных столкновениях, что неизбежно приведет к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет американский журнал The American Conservative.

    «Проигрыш в воздушной, сухопутной и экономической войнах создает впечатление, что именно Украина, а не Россия, первой сдастся и вернется за стол переговоров. Трагедия заключается в том, что предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войны», – говорится в материале.

    Авторы статьи подчеркивают, что новые условия соглашения окажутся значительно жестче тех, что обсуждались весной 2022 года. Издание отмечает, что тогда именно западные страны, в частности США и Британия, вынудили Киев отказаться от дипломатического пути. Журнал призывает Запад извиниться перед украинцами за срыв стамбульских договоренностей.

    Сейчас украинская армия сталкивается с критической нехваткой солдат и истощением запасов ракет для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский признал сокращение арсенала перехватчиков в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Анна Скороход назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической.

    Напомним, что в конце июня президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу на основе стамбульских соглашений. В 2025 году стороны провели три раунда встреч в Турции, обменявшись пленными, телами погибших и проектами меморандумов о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты подтвердили острый дефицит боеприпасов для зенитных комплексов Patriot у украинской армии. Ранее Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в два с половиной раза.

    До этого президент России Владимир Путин назвал сорвавшего стамбульские договоренности Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса.

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    20 августа 2026, 19:47 • Новости дня
    Россияне рассказали о своем отношении к услуге «нытинга»
    Россияне рассказали о своем отношении к услуге «нытинга»
    @ Andrey Arkusha/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россияне в большинстве своем не готовы жаловаться на жизнь посторонним людям, особенно если за это придется доплачивать. Таковы результаты опроса газеты ВЗГЛЯД об отношении горожан к новой услуге, получившей название «нытинг».

    В России растет популярность новой платной услуги «нытинг», где человек может выговориться незнакомому собеседнику по поводу работы, личной жизни и прочих трудностей. Как рассказывала газете ВЗГЛЯД член Ассоциации кризисных психологов при МИП Мария Тамурова, ситуация отражает устойчивый запрос общества на эмоциональную разгрузку.

    Однако опрос газеты ВЗГЛЯД показывает, что большинство россиян пока предпочитает действовать по старинке – делиться переживаниями с близкими и друзьями. «Услуга классная, но я бы ею не воспользовалась. Я лучше позвоню подружке, и мы всех «пропесочим», – признается девушка. «У меня есть, с кем поделиться переживаниями: близкие, друзья. Звонить кому-то еще не вижу смысла», – соглашается мужчина.

    «Я считаю нормальным поплакаться маме или мужу. А вот довериться чужому человеку было бы страшно», – делится молодая москвичка. Для другой горожанки важна не только близость собеседника, но и понимание того, какой именно поддержки она ждет: «Когда мне нужно поныть, я иду к подруге или мужу. Но с мужьями надо сразу обозначать – мне нужно не рациональное решение проблемы, а подтверждение того, что я – «фиалка», а все остальные – «редиски», – смеется она.

    Некоторые опрошенные и вовсе не видят смысла платить за возможность выговориться. «Зачем ныть за деньги, если можно сделать это бесплатно?» – задался риторическим вопросом молодой человек. Его позицию поддержали еще несколько респондентов.

    При этом небольшая часть опрошенных отнеслась к «нытингу» положительно. Для них такая услуга может стать способом выплеснуть эмоции, не нагружая ими близких. «Я, возможно, обратилась бы за услугой, чтобы не жаловаться на что-то мужу», – допускает девушка. «Я слышала про этот новый сервис, однозначно поддерживаю, после работы – самое то», – подчеркнула респондентка.

    Впрочем, для некоторых россиян «нытинг» вряд ли станет популярным даже в отдаленной перспективе – они не приемлют нытье как таковое. «Терпеть не могу нытиков. У меня их вокруг много», – возмутился мужчина. «У нас в семье позиция такая: не ныть, собраться и идти дальше по жизни», – отмечает другой опрошенный.

    Ранее россияне рассказали газете ВЗГЛЯД, умеют ли они отстаивать личные границы.

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