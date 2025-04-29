Полиция Петербурга провела масштабный рейд с военной техникой

Tекст: Алексей Дегтярев

Масштабная проверка на въездах и выездах проводилась полицейскими и росгвардейцами, пояснили в ведомстве, передает телеканал 360.

Около 200 полицейских и 50 сотрудников Росгвардии работали на 25 контрольно-пропускных пунктах, где были задействованы также представители ГИБДД, миграционной службы, патрульно-постовой службы, кинологи и оперативные подразделения.

За время рейда правоохранители остановили более 5 тыс. автомобилей и проверили свыше 6,5 тыс. человек, включая почти 1,3 тыс. иностранцев. В результате было выявлено 380 административных нарушений, из которых более 200 связаны с нарушением правил дорожного движения, а 142 – с нарушением миграционного законодательства.

Помимо этого, возбуждено пять уголовных дел по факту использования поддельных документов и одно уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.

В ноябре в Москве закрыли ночные клубы, где полиция и ФСБ проводили рейды из-за жалоб на пропаганду ЛГБТ (движение запрещено в России) и нелегальную продажу алкоголя.