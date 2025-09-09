Наступление тихоокеанской эры, перемещение центра мира на восток Евразии работает на раскол глобального Запада. В этом раскладе у Европы и США объективно разная судьба. И если Европа наконец-то, через сто лет после Шпенглера, может понаблюдать за своим закатом, то у США появляется шанс на переосмысление геополитических основ своего существования.0 комментариев
Мигранты спрятались от полиции в кустах и на крыше в Петербурге и Ленобласти
В Петербурге и Ленинградской области выявили десятки иностранцев, нарушавших миграционное законодательство, некоторые из них пытались скрыться необычными способами, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Масштабный рейд полиции прошел в Петербурге и Ленобласти после инцидента в Мурино, передает РИА «Новости».
Поводом стало задержание приезжего из Средней Азии, приставшего к несовершеннолетней девочке. После этого проверили стройку, где он работал, и места проживания иностранных граждан.
По словам представителей полиции, несколько десятков нелегалов попытались сбежать или спрятаться в кустах, а некоторые забрались на крышу строящегося здания и сбросили лестницы, чтобы затруднить путь полиции. Однако стражи порядка воспользовались лифтом и задержали всех.
Всего были проверены почти 300 человек, из которых 244 оказались иностранцами. Около 50 мигрантов выявили с нарушениями миграционного законодательства. Все задержанные доставлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности и решения вопроса о выдворении из страны.
В отношении компании-работодателя возбуждено 15 административных дел, ей грозят крупный штраф и приостановка деятельности.
Напомним, в Петербурге мигрантам запретили работать курьерами.
Власти Узбекистана решили вернуть 100 своих граждан из Петербурга, оказавшихся в трудной ситуации.