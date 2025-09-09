Мигранты спрятались от полиции в кустах и на крыше в Петербурге и Ленобласти

Tекст: Алексей Дегтярев

Масштабный рейд полиции прошел в Петербурге и Ленобласти после инцидента в Мурино, передает РИА «Новости».

Поводом стало задержание приезжего из Средней Азии, приставшего к несовершеннолетней девочке. После этого проверили стройку, где он работал, и места проживания иностранных граждан.

По словам представителей полиции, несколько десятков нелегалов попытались сбежать или спрятаться в кустах, а некоторые забрались на крышу строящегося здания и сбросили лестницы, чтобы затруднить путь полиции. Однако стражи порядка воспользовались лифтом и задержали всех.

Всего были проверены почти 300 человек, из которых 244 оказались иностранцами. Около 50 мигрантов выявили с нарушениями миграционного законодательства. Все задержанные доставлены в отдел полиции для привлечения к административной ответственности и решения вопроса о выдворении из страны.

В отношении компании-работодателя возбуждено 15 административных дел, ей грозят крупный штраф и приостановка деятельности.

Напомним, в Петербурге мигрантам запретили работать курьерами.

Власти Узбекистана решили вернуть 100 своих граждан из Петербурга, оказавшихся в трудной ситуации.