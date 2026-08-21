WP: Трамп раздражен неспособностью разрешить конфликт с Ираном

WP: Трамп раздражен неразрешимостью конфликта с Ираном

Tекст: Катерина Туманова

«Аналитики считают, что подстрекательские заявления Трампа на этой неделе стали симптомом растущего разочарования, поскольку президент, похоже, не видит выхода из войны, которую сам же и начал. Спустя почти шесть месяцев после начала атак на Иран совместно с Израилем и за 75 дней до выборов, которые определят, сохранит ли его партия контроль над Конгрессом, Трамп сталкивается с тем незавершенным конфликтом, которому, как он когда-то заявлял, собирался положить конец», пишет Washington Post (WP).

Газета отмечает, что не сумев заставить Тегеран капитулировать и объявить о желаемой победе, Трамп все чаще обрушивается с критикой на союзников. По словам аналитиков, он также обеспокоен потенциальной дополнительной сделкой между Ираном и другими странами Персидского залива, которая могла бы открыть пролив.

«Он оказался в ситуации, из которой не может выбраться, и, в отличие от многих других ситуаций, в которые сам себя загнал Трамп, его нельзя выручить», – сказал Эндрю Лебер, специалист по Ближнему Востоку из вашингтонского аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace.

Лебер указал на то, что проблема, с которой столкнулся Трамп, не могут решить ни военная сила, ни угрозы.

«Поэтому, когда ему не удается заставить Иран изменить курс, он обрушивается с критикой на других», – объяснил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN узнал, что США сменили стратегию против Ирана.

Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами.

Президент США объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию».

