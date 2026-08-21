Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.14 комментариев
WP: Трамп раздражен неспособностью разрешить конфликт с Ираном
WP: Трамп раздражен неразрешимостью конфликта с Ираном
В начале недели президент США Дональд Трамп пригрозил бомбить Оман, союзника США, в среду объявил о невероятных экономических мерах против Тегерана, что, по мнению аналитиков, указывает на разочарование главы Белого дома.
«Аналитики считают, что подстрекательские заявления Трампа на этой неделе стали симптомом растущего разочарования, поскольку президент, похоже, не видит выхода из войны, которую сам же и начал. Спустя почти шесть месяцев после начала атак на Иран совместно с Израилем и за 75 дней до выборов, которые определят, сохранит ли его партия контроль над Конгрессом, Трамп сталкивается с тем незавершенным конфликтом, которому, как он когда-то заявлял, собирался положить конец», пишет Washington Post (WP).
Газета отмечает, что не сумев заставить Тегеран капитулировать и объявить о желаемой победе, Трамп все чаще обрушивается с критикой на союзников. По словам аналитиков, он также обеспокоен потенциальной дополнительной сделкой между Ираном и другими странами Персидского залива, которая могла бы открыть пролив.
«Он оказался в ситуации, из которой не может выбраться, и, в отличие от многих других ситуаций, в которые сам себя загнал Трамп, его нельзя выручить», – сказал Эндрю Лебер, специалист по Ближнему Востоку из вашингтонского аналитического центра Carnegie Endowment for International Peace.
Лебер указал на то, что проблема, с которой столкнулся Трамп, не могут решить ни военная сила, ни угрозы.
«Поэтому, когда ему не удается заставить Иран изменить курс, он обрушивается с критикой на других», – объяснил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, CNN узнал, что США сменили стратегию против Ирана.
Спикер парламента Ирана назвал американских министров клоунами.
Президент США объявил против Ирана «самую сокрушительную экономическую операцию».