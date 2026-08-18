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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Новые медиа убили звезд

    Вы заметили, как за считанные годы стремительно измельчали знаменитости – хоть кинематографа, хоть шоу-бизнеса, хоть литературы? Они больше не пророки, не трибуны и даже не источники информации.

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    18 августа 2026, 11:51 • Новости дня

    FT: Британия испугалась потери доступа к американским нейросетям

    FT: Британия обеспокоена потенциальным отсутствием доступа к ИИ-технологиям США

    Tекст: Мария Иванова

    После временных запретов Вашингтона власти Соединенного Королевства всерьез опасаются технологической изоляции и потери доступа к передовым разработкам компаний Anthropic и OpenAI.

    Британское правительство обеспокоено возможной потерей доступа к новейшим моделям искусственного интеллекта после временной блокировки продуктов компании Anthropic со стороны США, сообщает издание Financial Times.

    В Лондоне опасаются, что страна может оказаться отрезанной от передовых технологий, доступных другим государствам, отмечает РИА «Новости».

    «Хотя компания Anthropic возобновила глобальный запуск модели после временной отмены, этот инцидент усилил опасения в Уайтхолле по поводу того, что в будущем британцы могут лишиться доступа к передовой модели, доступной в других странах», – говорится в публикации.

    Кабинет министров поручил профильному ведомству проанализировать экономические последствия возможного запрета на использование продуктов от Anthropic и OpenAI. Специалисты должны оценить масштаб ущерба для бизнеса и риски в сфере кибербезопасности. Исследование планируют завершить в течение нескольких недель.

    В июне американская администрация временно закрыла иностранцам доступ к новейшим нейросетям Mythos 5 и Fable 5. Впоследствии ограничения были сняты министерством торговли США, однако инцидент вызвал серьезную тревогу у британских властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские власти запретили зарубежным пользователям работать с передовыми генеративными алгоритмами из-за угрозы национальной безопасности.

    Вскоре после этого нейросеть Mythos от компании Anthropic за несколько часов взломала секретные базы Агентства национальной безопасности США.

    В середине июля Вашингтон сформировал специальный координационный центр для прямого контроля доступа частного бизнеса к новым ИИ-моделям.

    16 августа 2026, 13:10 • Новости дня
    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине

    Эксперт Джерелиевский: Европа будет наращивать поставки дальних дронов ВСУ вместо ракет

    Эксперт объяснил тенденцию поставок Западом дальнобойных БПЛА Украине
    @ Martin Pedaja/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Беспилотники значительно дешевле и проще в производстве, нежели крылатые ракеты. Кроме того, они менее заметны для систем ПВО. Поэтому Европа будет делать упор именно на этот тип вооружения при подготовке военных поставок для ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Джерелиевский. Ранее стало известно, что Украина использует британские БПЛА для ударов по России.

    «В своих атаках на территорию России противник в последнее время делает упор именно на дальние беспилотники. А вот просьбы Киева к Европе о поставках крылатых ракет стали звучать ощутимо меньше», – сказал военный эксперт Борис Джерелиевский.

    По его словам, эта тенденция легко объясняется сразу несколькими факторами. Прежде всего, БПЛА значительно дешевле крылатых ракет, а также проще в производстве. «Однако для достижения сопоставимого результата требуется в разы больше беспилотников», – поясняет аналитик. Также БПЛА, указывает спикер, «относятся к менее эскалационным вооружениям, нежели ракеты»: «Во всяком случае, в этом уверены европейцы».

    Помимо того, стоит учитывать ограниченный ракетный потенциал Европы. Те же США хотя и пытаются найти способ выпускать дешевые снаряды, пока сталкиваются с трудностями на этом направлении. Более того, Штатам и самим нужны ракеты на фоне ситуации на Ближнем Востоке. А у Европы ощущается дефицит этого типа вооружений, некоторые страны по своим причинам не намерены передавать ракеты ВСУ.

    Еще она причина, почему противник делает ставку на дальние беспилотники – их способность идти на сверхмалых высотах, что затрудняет процесс обнаружения, добавляет Джерелиевский. «Да, некоторые ракеты тоже способны идти на такой высоте, но далеко не все. И для их обнаружения нужны самолеты ДРЛО или системы РЛС, поднятые на аэростатах. А вот обеспечить малозаметность дронов значительно легче», – рассуждает он.

    На этом фоне нет сомнений в том, что европейцы будут наращивать производство и передачу таких беспилотников противнику. «Вместе с тем, БПЛА создаются не только для Украины, но и в силу того, что Европа активно готовится к войне с Россией и пытается создать на своих складах определенный запас вооружений», – говорит собеседник.

    Делая вывод, Джерелиевский отметил – Европа продолжает действовать в своем привычном стиле. Так, европейцы объявляют о планах подготовить якобы проект мирного договора, но в тоже время наращивают производство и поставки оружия ВСУ.

    «Я бы этот мирный план априори ставил в кавычки, потому что ни о каком мире там речи не идет. Из-за морской блокады Украины, последовательного уничтожения инфраструктуры и поражений на фронте европейцы хотели бы дать передышку ВСУ. Но им это необходимо исключительно для подготовки Украины к новому витку противостояния, а не для решения сложившегося кризиса», – заключил Джерелиевский.

    Ранее британская The Sunday Times со ссылкой на источники ВСУ сообщила, что Украина начала применять британские дроны для ударов по России. Отмечается, что такие аппараты используются уже около полугода.

    «Британские дроны были впервые использованы для нанесения ударов на основной территории России. Дроны, созданные двумя британскими компаниями, были поставлены на Украину, чьи силы используют оружие... для нанесения дальнобойных ударов», – пишет издание. Среди применяемых беспилотников упоминается модель Nyan от дочерней компании BAE Systems.

    Напомним, в июне минобороны Британии анонсировало передачу Киеву 150 тыс. беспилотников. В то же время Владимир Зеленский заявлял о планах построить завод беспилотников в Британии.

    Месяцем ранее президент России Владимир Путин обвинил западные страны в поставках беспилотников для атак на российские регионы.

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    15 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Дмитриев назвал рекламой губительной политики Британии видео с мигрантом
    Дмитриев назвал рекламой губительной политики Британии видео с мигрантом
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прокомментировал ролик с уроженцем Судана, разбрасывающим полученные от британского правительства деньги.

    Дмитриев высказался о видеозаписи с мигрантом в Британии, разбрасывающим деньги, передает РИА «Новости». На распространившихся в социальных сетях кадрах уроженец Судана демонстрирует купюры, которые якобы выдало ему британское правительство.

    «Отличный рекламный ролик для мигрантов о самоубийственной политике Великобритании», – прокомментировал публикацию Дмитриев.

    В 2025 году в Британию на лодках через Ла-Манш прибыли более 41 тыс. нелегальных мигрантов. Этот показатель стал вторым по величине после рекордных значений 2022 года.

    Публикация Кирилла Дмитриева с жесткой критикой миграционного подхода Евросоюза и Британии привлекла внимание более миллиона человек.

    Спецпредставитель президента посоветовал европейским странам перенять российские законы о запрете выдачи гражданства иностранцам с судимостью.

    Месяцем ранее глава РФПИ охарактеризовал Британию падшей империей из-за многомиллионных трат на содержание нелегалов.

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    17 августа 2026, 20:11 • Видео
    Японцы удивили даже Лаврова

    Посол Японии отказался явиться в МИД РФ, хотя должен был сделать это по первому требованию. Конфликт между Москвой и Токио, разгоревшийся после поездки президента России Владимира Путина на Курильские острова, получил второе дыхание. К чему он ведет?

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    17 августа 2026, 13:47 • Новости дня
    Музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в Северном море
    Музыканты потребовали от Бернема остановить бурение в Северном море
    @ Fred Duval/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Свыше 200 британских исполнителей, в том числе Брайан Ино и Massive Attack, призвали главу правительства Энди Бернема отказаться от освоения новых месторождений в Северном море из-за угрозы колоссальных углеродных выбросов.

    Авторами открытого письма к Энди Бернему стали более 200 британских исполнителей, передает РИА «Новости».

    «Более 200 музыкантов, включая группу Massive Attack и музыканта Брайана Ино, обратились в письме к Энди Бернему с призывом отказаться от планов по дальнейшему бурению нефтяных и газовых скважин в Северном море», – пишет Guardian.

    Активисты отмечают, что разработка участков Jackdaw и Rosebank не укрепит энергетическую безопасность Британии. Добытое сырье преимущественно пойдет на экспорт.

    При этом выбросы от месторождения Rosebank превысят 250 млн тонн углекислого газа, что составляет 70% годового объема загрязнений страны.

    Выдача новых лицензий на освоение нефтегазовых участков в Северном море была запрещена пришедшим к власти в 2024 году правительством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Энди Бернем официально вступил в должность премьер-министра Великобритании.

    В прошлом году шотландский суд признал недействительными разрешения на разработку месторождений Rosebank и Jackdaw.

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    16 августа 2026, 22:51 • Новости дня
    В Лондоне скончалась супруга писателя Бориса Акунина

    Tекст: Катерина Туманова

    После продолжительной борьбы с тяжелым заболеванием ушла из жизни Эрика Чхартишвили, прожившая в браке с литератором-иноагентом Борисом Чхартишвили (Акуниным) 40 лет.

    О смерти супруги Бориса Акунина (признан иноагентом, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в Лондоне сообщили «Вести» со ссылкой на журнал ZIMA.

    В последние месяцы женщина боролась с серьезным заболеванием и перенесла агрессивный курс химиотерапии.

    Пара прожила в браке 40 лет, их свадьба состоялась в 1986 году. На протяжении всей совместной жизни Эрика Чхартишвили выступала литературным агентом мужа, а также занималась редактурой и корректурой его произведений. С 2014 года супруги проживали в Британии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года Чхартишвили заочно приговорили к 15 годам строгого режима по делу об уклонении от обязанностей иноагента. До этого писателя заочно осудили на 14 лет по обвинениям в содействии террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

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    16 августа 2026, 20:01 • Новости дня
    Легкий самолет рухнул во время авиашоу в Британии

    Tекст: Ольга Иванова

    Легкий самолет рухнул на историческом аэродроме военного музея в английском графстве Эссекс, пострадавшего летчика экстренно доставили в лондонскую больницу.

    Воздушное судно потерпело крушение в английском графстве Эссекс в воскресенье днем, передает РИА «Новости». Авария случилась на территории Stow Maries Aerodrome во время проведения авиашоу.

    «Легкий самолет разбился на историческом аэродроме... пилот получил серьезные травмы», – отмечает британское издание Sun.

    Пострадавшего отправили на лечение в одну из больниц Лондона. Зрители и другие участники мероприятия в результате происшествия не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле этого года в британском графстве Эссекс при крушении экскурсионного самолета Cessna погибли два человека.

    В июле прошлого года под Лондоном разбился медицинский самолет с четырьмя людьми на борту.

    В мае 2024 года на востоке Англии потерпел крушение исторический британский истребитель.

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    15 августа 2026, 12:17 • Новости дня
    Турция выпустила первый полностью созданный нейросетями сериал

    В Турции зрителям представили первый полностью снятый с помощью ИИ сериал

    Tекст: Мария Иванова

    На платформе Amazon Prime состоялась премьера квазиисторического проекта Surlar, созданного с применением современных технологий искусственного интеллекта.

    Турецкий сериал, впервые полностью снятый с помощью искусственного интеллекта, представили зрителям, передает РИА «Новости».

    Проект под названием Surlar, что переводится как «Крепостные стены», уже доступен на стриминговом сервисе Amazon Prime. В первом сезоне вышло два эпизода продолжительностью по 15 минут каждый.

    Действие картины разворачивается в крепости Аламут, расположенной на территории современного Ирана. Роли в проекте исполнили живые актеры, а озвучиванием на разных языках занимались реальные артисты. Сценарий подготовили Керем Дерен и Чисил Хазал, известная по работе над сериалом «Эль Турко».

    Продюсерская компания Ay Yapim сообщила: «Для оперативного улучшения и творческой доработки использовались чат-боты, такие как ChatGPT». Кроме того, создатели применяли MidJourney для визуального вдохновения, а также другие нейросети, включая Runway, Veo и Kling.

    Стоит отметить, что крепость Аламут ранее появлялась в популярной видеоигре Assassin's Creed Mirage.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в России состоялась премьера созданного с помощью искусственного интеллекта документального сериала «Нейро_Док».

    В начале августа американская корпорация Amazon вложила 50 млрд долларов в разработчика чат-бота OpenAI.

    В прошлом году Духовное управление мусульман России запустило первый в мире исламский искусственный интеллект.

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    15 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    Минобороны Британии начало проверку из-за передачи данных военных дронов Китаю

    Tекст: Мария Иванова

    Лондон ужесточил контроль за оборонными подрядчиками после инцидента с подводными беспилотниками флота, чьи камеры тайно передавали технические данные в Китай.

    Министерство обороны Британии активизировало проверку военной промышленности, передает РИА «Новости».

    Поводом послужила публикация газеты Telegraph о том, что камеры надводных аппаратов K3 Scout отправляли информацию в Китай. Беспилотники поставил крупный подрядчик Kraken Technology Group, использовавший детали китайского производства.

    «Британское министерство обороны усиливает проверку цепочек поставок после выявления того, что некоторые из его военно-морских дронов передавали сигналы в Китай», – отмечает Bloomberg.

    Сейчас чиновники ищут другие возможные уязвимости в военно-промышленном комплексе. При этом полномасштабная проверка всей отрасли пока не планируется.

    В ведомстве подчеркнули, что расследование не выявило несанкционированного доступа к правительственным системам. Камеры лишь посылали сигналы об исправности и своем местоположении. Представители Kraken Technology Group заверили в отсутствии утечек конфиденциальной информации и устранении всех уязвимостей.

    Ранее в посольстве КНР назвали подобные обвинения попыткой сфабриковать дело о шпионаже. Дипломаты считают, что определенные круги в Лондоне стремятся злонамеренно оклеветать Пекин, подтасовывая факты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британское Минобороны полностью отключило интернет-соединение разведывательным надводным аппаратам.

    Военный эксперт Юрий Кнутов назвал этот инцидент признаком деградации вооруженных сил страны.

    Ранее сотрудники службы безопасности нашли скрытую видеокамеру в правительственном здании Уайтхолла.

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    18 августа 2026, 06:32 • Новости дня
    ВМС Британии зафиксировали атаку на торговое судно в Ормузском проливе

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Торговое судно подверглось удару неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива, погиб один человек, сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Британии (UKMTO).

    «Сотрудник службы безопасности сообщил, что судно было поражено неизвестным снарядом при выходе из Ормузского пролива. Удар привел к повреждению машинного отделения и гибели члена экипажа», – говорится в заявлении организации, передает ТАСС.

    Береговая охрана Омана оказывает необходимую помощь выжившим морякам. Специалисты приступили к расследованию обстоятельств случившегося.

    Морякам, находящимся в данном регионе, рекомендовано соблюдать повышенную осторожность и докладывать о любой подозрительной активности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби подверглось атаке в Ормузском проливе.

    В начале августа шедший под флагом Либерии сухогруз Minoan Pioneer загорелся после удара неизвестного снаряда. Месяцем ранее моряки с атакованного коммерческого танкера покинули борт на спасательной шлюпке.

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    17 августа 2026, 12:22 • Новости дня
    Робот-официант в ресторане Анкары потребовал выходной и повышения зарплаты

    Tекст: Мария Иванова

    Необычный сотрудник турецкого заведения привлек внимание посетителей шуточными запросами о новых условиях труда и карьерном росте.

    Работающий в одном из ресторанов Анкары робот-официант по имени Фико стал настоящей достопримечательностью после того, как начал просить у работодателя еженедельный выходной и увеличение зарплаты, передает РИА «Новости».

    Запрограммированные шуточные требования о повышении стали неотъемлемой частью его общения с клиентами и персоналом.

    «Его присутствие не создает для ресторана серьезных сложностей, а, напротив, делает атмосферу заведения позитивной... Фико еще и стал требовать увеличения зарплаты, еженедельный выходной и повышения», – рассказал владелец заведения Сунгур Делигезоглу.

    Хозяин ресторана отметил, что механический помощник быстро завоевал симпатии гостей. При этом Делигезоглу признался, что поведение Фико порой заставляет и других сотрудников задумываться о повышении собственных доходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полиция американского города Дублин отказалась от использования робота-патрульного из-за его неэффективности.

    В мае первый в России робот-автозаправщик начал работу на станции в Екатеринбурге.

    Росстандарт подготовил новые государственные стандарты для сервисных роботов-доставщиков.

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    17 августа 2026, 12:59 • Новости дня
    Бурный рост сферы ИИ привел к изменению мирового рынка роскоши

    Financial Times: ИИ-миллионеры радикально изменили мировой рынок роскоши

    Tекст: Мария Иванова

    Разбогатевшие благодаря искусственному интеллекту предприниматели отказываются от классических атрибутов статусности в пользу практичности и эксклюзивности, формируя новые тренды потребления, отмечает Financial Times.

    Бурное развитие компаний в области искусственного интеллекта породило новую волну миллионеров и миллиардеров, чьи привычки кардинально трансформируют мировой рынок роскоши, передает РИА «Новости».

    По данным Financial Times, бизнес вынужден адаптироваться под запросы новой технологической элиты.

    «Появление сверхбогатых людей в сфере ИИ открыло совершенно новую волну спроса для компаний, предоставляющих доступ к частным самолетам, яхтам и суперкарам», – рассказал изданию консультант по элитным путешествиям Пол Чарльз. В бизнес-авиации приток молодых IT-предпринимателей снизил средний возраст клиентов на 10 лет. Новые заказчики бронируют рейсы через мессенджеры, платят криптовалютой и предпочитают здоровое питание вместо шампанского. По словам основателя EnterJet Чарльза Робинсона, они ценят эффективность и конфиденциальность, а не стремятся произвести впечатление.

    На автомобильном рынке ИИ-миллионеры готовы менять машины каждые полгода ради новых моделей, отдавая предпочтение эксклюзивным вариантам, таким как кроссовер Lamborghini Urus с индивидуальным дизайном. В яхтенной индустрии также заметны перемены: покупатели выбирают быстрые экспедиционные яхты с увеличенной дальностью хода, требуя установки систем спутникового интернета и профессионального спортивного оборудования.

    о информации швейцарского банка UBS, за последний год число миллиардеров в мире увеличилось на 13%, достигнув 3302 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, количество сверхбогатых людей в мире значительно увеличилось.

    Ведущие технологические компании повысили планы инвестиций в искусственный интеллект до 725 млрд долларов.

    Аналитики сравнили текущий бум вокруг этих технологий с пузырем доткомов.


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    16 августа 2026, 23:03 • Новости дня
    В КНР разработали алгоритм ИИ для предсказания депрессии

    В КНР научили ИИ предсказывать депрессию

    Tекст: Катерина Туманова

    Китайские исследователи из Шэньчжэньского университета разработали алгоритм прогнозирования риска депрессии за четыре года: модель анализирует реакцию подростков на выражения лиц окружающих, позволяя выявить склонность к депрессии задолго до появления симптомов.

    Специалисты Шэньчжэньского университета обучили новую нейросеть на данных европейских клинических исследований, пишет Science Advances. В ходе долговременных экспериментов подростки проходили магнитно-резонансную томографию (МРТ) и сдавали анализы в возрасте 16, 19 и 23 лет.

    Искусственный интеллект оценивал реакцию мозга испытуемых на фотографии людей с разными эмоциями. Оказалось, что алгоритм способен с высокой точностью определить предрасположенность девятнадцатилетнего пациента к развитию заболевания в будущем, пишет South China Morning Post (SCMP).

    «Эти результаты предполагают возможный механизм, связывающий генетическую уязвимость с измененным восприятием эмоций и будущей депрессией, и предлагают прогностический вычислительный маркер с потенциалом для раннего выявления и профилактики», – написал доцент Шэньчжэньского университета Лу Хань.

    Авторы работы добавили, что недостаточная эмоциональная обработка является отличительной чертой недуга. Склонные к депрессии люди часто испытывают серьезные трудности с распознаванием чужих чувств и склонны предполагать худшее в окружающих.

    Опыты показали, что те, кто не мог различать разные выражения лиц и склонен  был воспринимать выражение лица как враждебные, значительно чаще испытывали симптомы депрессии и тревоги во взрослом возрасте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психотерапевт рассказала о причинах и симптомах развития летней депрессии. Психолог объяснила хандру и унылое настроение в теплые солнечные дни. Психолог Хачатрян рассказала, как шоколадом побеждать хандру и улучшать настроение.


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    17 августа 2026, 22:41 • Новости дня
    Стала известна причина утечки телефонов британских министров в интернет

    Politico: Номера британских министров попали в интернет после обмана Бернема

    Tекст: Вера Басилая

    Личные контактные данные членов британского правительства оказались опубликованы в интернете из-за неосторожного общения главы кабинета министров Энди Бернема с телефонными мошенниками, сообщает Politico.

    Британский премьер стал жертвой злоумышленника, выдававшего себя за руководителя аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс. После этого инцидента журналисты обнаружили в сети личные номера трех членов кабинета министров, включая главу Минобороны Уэса Стритинга. В настоящее время информация о контакте Стритинга удалена, а чиновники работают над сокрытием остальных данных, передает Politico.

    Представитель правительства заверил, что существуют надежные процедуры для обеспечения безопасности конфиденциальной информации. При этом научный сотрудник аналитического центра RUSI Прерана Джоши предупредила об угрозе. «В любом гражданском пространстве, если ваш номер раскрыт, множество злонамеренных или оппортунистических киберпреступников могут завладеть им», – заявила эксперт.

    Бывший министр обороны Бен Уоллес отметил, что подобные инциденты демонстрируют постоянный поиск уязвимостей со стороны противников Британии. По его мнению, всегда существует риск получения компромата враждебными субъектами, а с развитием технологий искусственного интеллекта такие случаи будут происходить чаще.

    Ранее премьер-министр Великобритании Энди Бернем случайно вступил в переписку с фейковым представителем Белого дома.

    Вскоре после этого личные номера телефонов Уэса Стритинга и двух других британских министров оказались в свободном доступе.

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    17 августа 2026, 12:52 • Новости дня
    Лондон решил досрочно возвести новую дамбу от наводнений

    FT: Британия построит новую плотину через Темзу на 20 лет раньше

    Tекст: Мария Иванова

    Участившиеся экстремальные погодные явления вынуждают британские власти ускорить замену защитного барьера столицы из-за его ускоренной деградации от постоянных нагрузок.

    Лондону потребуется возвести новую защитную дамбу вместо существующего «Барьера Темзы» с опережением графика на два десятилетия, передает газета Financial Times.

    Причиной такого решения стали климатические изменения и участившиеся экстремальные погодные условия, отмечает РИА «Новости».

    «Плотину, возможно, придется заменить в период с 2050 по 2060 год, поскольку из-за участившихся экстремальных погодных явлений, вызванных изменением климата, ворота дамбы используются чаще, чем предполагалось», – отмечает издание.

    Анонимные чиновники пояснили, что интенсивная эксплуатация привела к быстрому износу сооружения и помешала ремонту. С момента постройки в 1983 году ворота закрывались более 220 раз, включая 50 раз в период с 2013 по 2014 год. Ожидается, что к 2035 году этот показатель достигнет 50 раз ежегодно.

    Изначально планировалось использовать единственный защитный барьер до 2070 года. До его появления британская столица регулярно страдала от затоплений при разливах реки, а в городе действовала специальная система оповещений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее из-за непогоды затопило подъезды к двум терминалам лондонского аэропорта Хитроу.

    В начале августа британская столица пережила первый за 155 лет полный календарный месяц без дождей.

    Британские ученые предупредили об угрозе затопления 8 млн объектов недвижимости в Англии к 2050 году.

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    17 августа 2026, 10:05 • Новости дня
    Бернем тайно переписывался с фейковым главой аппарата Белого дома

    Tекст: Вера Басилая

    Глава британского правительства Энди Бернем случайно вступил в диалог с неизвестным, который выдал себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс, сообщает издание Politico.

    Премьер-министр Британии Энди Бернем общался с человеком, выдававшим себя за одного из ближайших советников Дональда Трамп, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Британское посольство в Вашингтоне выразило серьезную обеспокоенность произошедшим и обсудило инцидент с американским правительством. При этом содержание переписки и время отправки сообщений остаются неизвестными, эта информация держится в строжайшем секрете.

    В канцелярии премьера и в Белом доме отказались давать официальные комментарии по поводу этой неловкой ситуации.

    Ранее уход главы британского правительства Энди Бернема на отдых вызвал волну критики и насмешек среди пользователей социальных сетей.

    Президент США назвал  Бернема крайне либеральным политиком.

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    17 августа 2026, 21:45 • Новости дня
    Личные телефоны трех британских министров утекли в Сеть

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Контактные данные главы британского оборонного ведомства Уэса Стритинга и двух его коллег оказались опубликованы в интернете для всеобщего обозрения.

    Номера телефонов высокопоставленных британских чиновников оказались в свободном доступе, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Среди скомпрометированных контактов числится номер министра обороны Британии Уэса Стритинга, контактные данные министра юстиции Алекса Норриса и министра по делам Северной Ирландии Криса Брайанта.

    Все три политика предпочли воздержаться от комментариев по поводу инцидента.

    В июле новый премьер-министр Британии Энди Бернэм назначил Уэса Стритинга министром обороны, а Алекса Норриса – министром юстиции.

    До этого Стритинг покинул пост главы Минздрава из-за недоверия к бывшему премьеру Киру Стармеру.

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