ВСУ планировали ударить по слету «Дронница» в Великом Новгороде

Tекст: Вера Басилая

Мероприятие должно было пройти в Великом Новгороде в конце августа, однако планы пришлось изменить ради безопасности участников и стратегических объектов региона, передает ТАСС.

Представители оргкомитета выяснили, что украинские формирования готовят комбинированную атаку.

«Аналитический центр КЦПН получил точные и достоверные сведения о планах противника нанести удар по слету в момент его проведения. С учетом комбинированного характера планируемой операции с использованием и новых баллистических возможностей, для защиты участников «Дронницы» пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях», – рассказали организаторы.

В оргкомитете заявили: было принято решение, что обнажать заводы и базы ради собственной безопасности сейчас неверно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков – слишком самонадеянно.

Новые даты проведения пятого слета «Дронница-2026» пока не определены. Изначально событие планировалось на последние дни августа.

В июле российские военные атаковали выставку ударных беспилотников в пригороде Киева.

После этого инцидента организаторы анонсировали проведение аналогичного мероприятия во Львове.

Позже украинский суд отправил в СИЗО ответственного за проведение киевского показа дронов.