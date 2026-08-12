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ВСУ планировали ударить по слету «Дронница» в Великом Новгороде
Всероссийский съезд специалистов по боевым беспилотным системам «Дронница» в Великом Новгороде отложен на неопределенный срок после получения информации о готовящемся нападении ВСУ с применением нового баллистического вооружения, сообщили организаторы.
Мероприятие должно было пройти в Великом Новгороде в конце августа, однако планы пришлось изменить ради безопасности участников и стратегических объектов региона, передает ТАСС.
Представители оргкомитета выяснили, что украинские формирования готовят комбинированную атаку.
«Аналитический центр КЦПН получил точные и достоверные сведения о планах противника нанести удар по слету в момент его проведения. С учетом комбинированного характера планируемой операции с использованием и новых баллистических возможностей, для защиты участников «Дронницы» пришлось бы задействовать крупные силы ПВО и специальных служб, обнажив на время объекты и предприятия в Новгородской и соседних областях», – рассказали организаторы.
В оргкомитете заявили: было принято решение, что обнажать заводы и базы ради собственной безопасности сейчас неверно, а проводить мероприятие в условиях подобных рисков – слишком самонадеянно.
Новые даты проведения пятого слета «Дронница-2026» пока не определены. Изначально событие планировалось на последние дни августа.
В июле российские военные атаковали выставку ударных беспилотников в пригороде Киева.
После этого инцидента организаторы анонсировали проведение аналогичного мероприятия во Львове.
Позже украинский суд отправил в СИЗО ответственного за проведение киевского показа дронов.