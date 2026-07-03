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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

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    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

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    3 июля 2026, 16:05 • Новости дня

    Суд вынес приговор по делу о покушении на Симоньян

    Фигуранты дела о покушении на Маргариту Симоньян получили до 25 лет колонии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Второй Западный окружной военный суд Москвы назначил фигурантам дела о подготовке убийства главного редактора RT Маргариты Симоньян от шести до 25 лет лишения свободы.

    Фигуранты уголовного дела о попытке покушения на главного редактора телеканала RT Маргариту Симоньян приговорены к срокам от шести до 25 лет лишения свободы, передает ТАСС. Наибольший срок получил механик автосервиса Михаил Балашов.

    Суд назначил Балашову наказание в виде лишения свободы на 25 лет: первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока – в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 800 тыс. рублей и ограничение свободы на два года. Другой фигурант, Егор Савельев, ранее судимый за покушение на убийство, получил 15 лет колонии и штраф 800 тыс. рублей.

    Всего по делу о покушении на Симоньян проходят 12 человек. Поскольку на момент совершения преступления некоторые из них были несовершеннолетними, судебный процесс проходил в закрытом режиме. В ходе прений государственное обвинение просило назначить подсудимым до 25 лет лишения свободы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уголовное дело о покушении на журналисток поступило в военный суд Москвы.

    Обвиняемые согласились совершить данное преступление за 50 тысяч долларов.

    Ранее в материалах расследования появились трое несовершеннолетних фигурантов.

    3 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено еще два дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.

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    3 июля 2026, 09:53 • Новости дня
    Школьница в Москве отдала мошенникам 1,5 млн рублей после перехода по ссылке

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несовершеннолетняя жительница столицы лишилась денег и ювелирных украшений матери, поверив злоумышленникам, сообщившим о взломе ее аккаунта на портале «Госуслуги», сообщили в ГУ МВД по Москве.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали в Химках 19-летнего курьера телефонных аферистов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    Молодой человек забрал у девочки имущество родителей на сумму более 1,5 млн рублей.

    Полученные драгоценности задержанный сдал в ломбард, а вырученные средства перевел кураторам на криптовалютный кошелек.

    По данным ведомства, потерпевшая познакомилась со злоумышленником в мессенджере. По его просьбе она перешла по ссылке для участия в голосовании. Вскоре ей позвонили неизвестные, представившиеся специалистами, и заявили о взломе ее профиля на госуслугах и оформлении доверенности на ее имя.

    Для отмены документа мошенники убедили школьницу передать все ценности из квартиры курьеру под предлогом декларирования. Девочка сложила сбережения и украшения матери в сумку и отдала их неизвестному у дома в Поповом проезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня столичные полицейские поймали соучастника обмана 15-летнего подростка на 5 млн рублей. Месяцем ранее аферисты выманили у московского юноши свыше 16 млн рублей.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    3 июля 2026, 07:27 • Новости дня
    Метеоролог Позднякова предупредила о дожде с грозой в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В пятницу в столичном регионе ожидаются кратковременные осадки, ночная гроза и повышение температуры выше климатической нормы, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

    «В пятницу в Москве ожидаются локальные кратковременные дожди, ночью возможна гроза. Ветер будет северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду», – рассказала эксперт, передает РИА «Новости».

    По словам синоптика, минимальная температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов тепла, а по области – от 15 до 20 градусов. Днем воздух в Москве прогреется до 25–27 градусов, в Подмосковье столбики термометров покажут от 22 до 27 градусов.

    Специалист также уточнила, что температурные показатели в пятницу окажутся на 2-3 градуса выше привычной климатической нормы для этого времени года.

    Ранее синоптики спрогнозировали постепенное снижение температуры воздуха в столичном регионе.

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    2 июля 2026, 23:45 • Новости дня
    Аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения в аэропорту Внуково сняты, он вернулся в штатный режим работы, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Max-канале.

    Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

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    3 июля 2026, 02:25 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены два летевших к Москве БПЛА

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации дронов на подлете к городу.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.

    Росавиация вечером четверга сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а затем вернулся в штатный режим работы.

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    2 июля 2026, 23:05 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации предупредил о том, что аэропорт Внуково временно перешел на обслуживание рейсов по согласованию.

    «Аэропорт  Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на четверг ввела ограничения полетов в 11 аэропортах. Силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией.


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    3 июля 2026, 06:35 • Новости дня
    Аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации проинформировал о переходе аэропорта Домодедово на решим работы с авиарейсами по согласованию.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он в Max-канале.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ.


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    2 июля 2026, 20:39 • Новости дня
    В НЦ «Россия» наградили лучших студентов-участников олимпиады «Я – профессионал»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Золотые медали олимпиады «Я – профессионал» получили 133 российских студента, торжественная церемония чествования отличившихся участников прошла в Национальном центре «Россия».

    В девятом сезоне за победу боролись более 215 тыс. человек почти из 1100 вузов страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко направил чемпионам приветственный адрес. «Золотые медалисты олимпиады «Я – профессионал» составят интеллектуальный, кадровый резерв страны. Не сомневаюсь: сидеть на «скамейке запасных» вам не придется, потому что яркие таланты, новые лидеры «прорывных» проектов России нужны прямо сейчас», – подчеркнул он.

    Генеральный директор платформы «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин отметил беспрецедентный масштаб завершившихся соревнований. По его словам, успех медалистов доказывает их готовность решать важные государственные задачи. Президент РСПП Александр Шохин добавил, что диплом проекта служит реальным карьерным капиталом.

    Лидером медального зачета стал Московский физико-технический институт, получивший 14 наград. Представители Высшей школы экономики забрали 12 медалей, а студенты МГУ – 11. Учащиеся Петербургского государственного университета и Дальневосточного федерального университета завоевали по шесть золотых знаков отличия.

    Руководитель проекта Валерия Касамара сообщила, что каждый пятый чемпион выиграл сразу несколько дисциплин. Глава ВТБ Андрей Костин указал на высокую конкуренцию в профильных направлениях, где из 19 тыс. претендентов лучшими стали только пять человек.

    Осенью прошлого года заявки на участие в девятом сезоне олимпиады подали свыше 215 тыс. человек.

    В начале текущего года в финал соревнований прошли более 29 тыс. тудентов из всех регионов страны.

    В конце мая организаторы подвели окончательные итоги этого масштабного образовательного проекта.

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    3 июля 2026, 06:01 • Новости дня
    Силы ПВО сбили на подлете к Москве еще два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два беспилотника уничтожены силами ПВО на подлете к Москве, сообщил в Max-канале мэр города Сергей Собянин.

    «Сбиты ещё два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал о двух сбитых БПЛА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение четверга уничтожили 100 украинских дронов над Россией. Росавиация вечером четверга сообщила, что аэропорт Внуково перешел на обслуживание рейсов по согласованию, а затем вернулся в штатный режим работы.

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    3 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    Аэропорты Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичные авиагавани Домодедово и Внуково возобновили работу в штатном режиме, все ограничения сняты, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Внуково и Домодедово: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Ранее Росавиация сообщала о переходе аэропорта Внуково в режим работы с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию. В ночь на пятницу на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ.


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    3 июля 2026, 10:51 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили два беспилотника

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Силы ПВО уничтожили два беспилотных летательных аппарата, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Градоначальник в Max указал, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля системы ПВО сбили пять летевших в сторону Москвы беспилотников.

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    3 июля 2026, 11:44 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили три БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Системы ПВО поразили три беспилотных летательных аппарата на подлете к российской столице, сообщил градоначальник Сергей Собянин.

    На месте падения фрагментов работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин в Max.

    До этого в пятницу Собянин сообщал о двух уничтоженных БПЛА у Москвы.

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    3 июля 2026, 12:58 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 11-й дрон с начала суток

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Беспилотный летательный аппарат сбили на подлете к столице, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Отражена атака одного дрона, направлявшегося в столичный регион, сообщил Собянин в Max.

    В настоящее время на месте ликвидации аппарата работают специалисты экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня силы противовоздушной обороны за сутки уничтожили 25 вражеских беспилотников на подлете к Москве.

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    3 июля 2026, 14:09 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили три дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    На российскую столицу летели три беспилотных летательных аппарата, их уничтожила система ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого мэр города сообщал еще об 11 сбитых дронах у Москвы с начала суток.

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    3 июля 2026, 12:47 • Новости дня
    Собянин сообщил о строительстве новых зданий Таганского и Лефортовского судов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве продолжается активное строительство современных зданий для Таганского и Лефортовского районных судов, которое завершится в следующем году, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Активно строим здание для Таганского и Лефортовского судов», отметил мэр Москвы Сергей Собянин в Max. По словам градоначальника, завершить все работы планируется в 2027 году.

    В настоящее время оба учреждения располагаются в постройках, возраст которых превышает сто лет. Их функциональность давно перестала отвечать современным требованиям комфорта и безопасности.

    Новое восьмиэтажное здание возведут в Таможенном проезде. Его разделят на две независимые секции с отдельными входами. Внутри планируется оборудовать 36 залов заседаний, а также кабинеты для более чем ста сотрудников, переговорные комнаты и зоны отдыха. После завершения переезда общая площадь двух судебных инстанций увеличится в 4,5 раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Пленум Верховного суда России одобрил проект закона о создании Внуковского районного суда Москвы.

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