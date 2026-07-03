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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    3 июля 2026, 14:31 • Новости дня

    Костин сообщил о планах ВТБ получить 600 млрд рублей прибыли

    Костин: ВТБ к концу года намерен получить 600 млрд рублей прибыли

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава ВТБ Андрей Костин на встрече с президентом России Владимиром Путиным раскрыл финансовые ожидания группы по итогам текущего года.

    По его словам, чистая прибыль банка по международным стандартам должна составить не менее 600 млрд рублей, передает РИА «Новости».

    «Мы в этом году планируем прирост прибыли. В прошлом году она составила чуть больше 500 миллиардов рублей, в этом году мы планируем выйти на цифру 600 плюс», – подчеркнул Костин.

    В конце июня руководитель кредитной организации отмечал, что ВТБ сохраняет прогноз по чистой прибыли на 2026 год на заявленном высоком уровне.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заранее анонсировал встречу главы государства с руководителем ВТБ.

    В прошлом месяце Костин спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12% к концу текущего года.

    В конце прошлого года Путин оценил ожидаемую прибыль всего российского банковского сектора в 3,5 трлн рублей.

    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    2 июля 2026, 16:42 • Новости дня
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    ВСУ повторно атаковали таможенный переход в Брянской области после удара по автобусу
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В районе таможенного пункта «Красный камень» в Брянской области произошла еще одна атака со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РенТВ со ссылкой на источник в Telegram.

    По данным телеканала, удар был нанесен повторно, однако каким именно средством он был осуществлен, не уточняется, пишет Lenta.ru. Информации о разрушениях также не приводится. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

    До этого днем  украинский беспилотник самолетного типа атаковал туристический автобус, следовавший по маршруту Минск – Анапа, в районе таможенного перехода «Красный камень». В результате удара травмы получили два водителя, им была оказана необходимая медицинская помощь. Пассажиры автобуса, являющиеся гражданами Белоруссии, не пострадали и были доставлены в Гомельскую область.

    Следователи завели дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области.

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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    2 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже мэр Киева Виталий Кличко признал масштаб российских ударов по территории Украины.

    Дипломат процитировала слова Кличко, который, по ее утверждению, так оценил произошедшее: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Соответствующий комментарий Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    При этом она подчеркнула, что российские удары были направлены не по гражданской инфраструктуре, а по военно-стратегическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

    Ранее Захарова назвала убийства мирных граждан повседневной практикой украинских властей.

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    2 июля 2026, 21:06 • Новости дня
    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Пасечник: Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Лисичанске ЛНР оказался под ударом пассажирский автобус, ранения получили двенадцать человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Обстрел произошел в момент возвращения горожан с работы. «В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших еще уточняется», – написал Пасечник в своем канале в Max.

    По его словам, все раненые оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Характер травм у пострадавших различается, данные о состоянии людей уточняются.

    Глава республики также сообщил, что следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия ударов по автобусу. Правоохранительные органы осматривают место происшествия и собирают материалы для последующего разбирательства.

    В начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами.

    В августе 2024 года ВСУ обстреляли пассажирский транспорт в Лисичанске кассетными боеприпасами. В результате того удара погибли три мирных жителя.

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    2 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках

    Пивной блогер Иджон: Пена не является показателем качества пива

    Эксперты раскрыли смысл изменений в ГОСТе по высоте пены в пивных напитках
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Пена в пиве важна лишь для светлых лагеров и не имеет никакого значения для большинства современных сортов, рассказали газете ВЗГЛЯД опрошенные эксперты, комментируя утверждение Росстандартом нового межгосударственного ГОСТа на пивные напитки. По их словам, снижение требований к пене в пивных напитках связано не с ухудшением качества продукта, а с расширением перечня допустимых ингредиентов при их производстве.

    Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на пивные напитки, который предусматривает снижение нормативных требований к высоте пены и пеностойкости, передает ТАСС. Теперь эти показатели зафиксированы на уровне 15 миллиметров и одной минуты соответственно – по сравнению с предыдущим документом они уменьшились в два и три раза.

    «Изменения касаются пивных напитков, а не пива, к которому требования по-прежнему остаются строгими. Это принципиально разные категории. Пиво производится по строгой стандартной технологии, никакие добавки в нем не допускаются: жесткие требования к количеству хмеля, солода, всем ключевым параметрам. Пивной напиток – это совсем другое. Это пиво, смешанное с чем угодно, и к нему действуют иные нормы», – говорит председатель комиссии по производству и обороту пивоваренной продукции Камаль Лебедев.

    По его словам, снижение требований к пене напрямую вытекает из самой природы пивных напитков. Эксперт пояснил, что при производстве таких продуктов производителям разрешено использовать широкий спектр ингредиентов, и при подобном разнообразии добиться высокой устойчивой пены физически сложнее, чем при классическом пивоварении. Если бы требования оставались прежними, многие рецептуры просто не смогли бы выйти на рынок.

    Он также рассказал о том, как формируются государственные стандарты. Подготовкой ГОСТов занимается технический комитет Росстандарта, в который входят около 30 специалистов из разных областей: ученые, производственники, представители торговли. Все параметры обсуждаются коллегиально, с учетом реального состояния рынка и технологических возможностей отрасли.

    Пивной блогер и пивовар Александр Иджон подчеркивает, что и в пиве пена – не показатель качества. Судить по ней хороший ли это напиток или плохой однозначно нельзя. Вся эта история с пеной идет еще из советских времен. В СССР не существовало никакого разнообразия пивных стилей, ведь все производимое пиво было лагером, и пена как один из показателей качества имела смысл именно в этом контексте.

    «Сейчас рынок принципиально другой, и применять единые требования ко всем сортам некорректно. Пеностойкость и высота шапки зависят прежде всего от конкретного стиля напитка, а не от его качества в широком смысле. В одних стилях пена – действительно важный показатель, а в других абсолютно никакой роли не играет, ее там почти нет или не может быть вообще», – объясняет собеседник.

    «Если мы берем какой-нибудь светлый лагер, хотелось бы иметь нормальную стойкую мелкозернистую пену. Но если это сорта крепкого эля, например, барливайн («ячменное вино») или имперский стаут (плотный и насыщенный сорт темного эля верхового брожения), ожидать мощной пены абсолютно не стоит, ведь ее там быть не может. Не говоря уже про кислые сорта: ламбики и прочие – там пены вообще практически нет», – подчеркивает эксперт.

    Иджон также отмечает, что и консистенция пены бывает совершенно разной в зависимости от способа подачи. Например, пиво под азотом дает густую кремообразную мелкую пену, похожую на взбитые сливки, – это отдельный стиль подачи, не имеющий ничего общего с пеной в обычной бутылке или банке. Пена под углекислотой будет выглядеть иначе и тоже варьируется в зависимости от конкретного сорта.

    «Пена может быть и обильной, и слабой. И то, и другое нормально, если соответствует стилю. Есть, правда, случай, когда пена становится явным дефектом: так называемый гашинг – когда открываешь бутылку и оттуда бьет фонтан. Пена есть, но ничего хорошего в этом нет, это признак брака. Поэтому говорить однозначно, что именно так должно быть, нельзя. Требования к пене – это чисто технический параметр, который потребителю мало что говорит о реальном качестве напитка. В светлых лагерах густая устойчивая пена действительно хороша и желательна, однако распространять этот критерий на все категории пива бессмысленно», – резюмировал Иджон.

    Ранее врач-эндокринолог Дарья Подчиненова предупредила об опасности употребления пива в жару: алкоголь подавляет действие гормона вазопрессина, отвечающего за водный баланс, что в знойную погоду резко повышает риск теплового удара и нарушений мозгового кровообращения.

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    2 июля 2026, 21:12 • Новости дня
    Россия направила ноту Швеции из-за атаки БПЛА на посольство в Стокгольме

    Посол Беляев: Россия направила ноту Швеции из-за атаки на посольство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва направила официальную ноту внешнеполитическому ведомству Швеции в связи с очередной атакой беспилотника на российскую дипмиссию, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    «Мы направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», – подчеркнул дипломат. Российская сторона рассчитывает на своевременное информирование о ходе разбирательства со стороны местных властей, заявил он, передают «Вести».

    Напомним, минувшей ночью неизвестные направили два квадрокоптера на территорию российского посольства в Стокгольме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала вызов шведского посла в Москве для разбирательства.

    Ранее глава российской дипмиссии Сергей Беляев указал на бездействие местной полиции при расследовании подобных инцидентов.

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    2 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новый удар беспилотника ВСУ по автобусу с мирными жителями в Брянской области не был случайностью, это часть стратегии Киева по эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Киев стремится втянуть Минск, а затем и страны ЕС в украинский конфликт, атакуя объекты с белорусскими гражданами.

    «Киев продолжает намеренно обстреливать мирное население, прикрывая тем самым собственные неудачи на линии боевого соприкосновения. Расчет прост: посеять панику, дестабилизировать общество и отвлечь внимание от проблем ВСУ на фронте. Говорить о случайности здесь уже не приходится, подобных инцидентов стало слишком много», – сказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Удар по автобусу с мирным населением вписывается в эту логику. Зеленскому нужно расширить географию конфликта, втянуть в него Белоруссию, а вслед за ней и страны ЕС. То есть мы имеем дело с попыткой переложить ответственность за нарастающую эскалацию на другие страны и тем самым спасти свою шкуру», – добавил он.

    «При этом внутри самой Украины настроения давно изменились. Значительная часть граждан в стране выступает против продолжения конфликта с Россией. Однако Зеленский не готов прислушиваться к воле народа: он будет участвовать в боевых действиях до тех пор, пока это выгодно его западным покровителям», – отметил депутат.

    «Ради удержания власти и победы на возможных выборах он готов на все, но реальной свободы действий и выбора у него нет. За ним стоит Запад, который давно превратил Украину в военный полигон для давления на Россию, а теперь и Белоруссию», – пояснил он.

    «Все это означает лишь одно: дипломатия в нынешних условиях возможна только с позиции силы. Офис Зеленского не реагирует ни на одно заявление Москвы или Минска. Единственный язык, который он понимает, это язык военных достижений ВС РФ. И именно на плечах наших солдат сегодня держится любая перспектива урегулирования конфликта», – резюмировал Колесник.

    Ранее украинский беспилотник врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа. Трагедия произошла в Брянской области на погранпереходе «Красный камень». По информации белорусского телеканала «Первый информационный», в машине находились 19 пассажиров.

    Сообщается, что в результате действий ВСУ два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Кроме того, пострадал и один из пассажиров, находившихся в салоне автобуса. Все пострадавшие доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая помощь.

    Примечательно, что позже в районе «Красного камня» произошла повторная атака со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших в ходе этого удара нет. На этом фоне Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Как рассказала официальный представитель структуры Светлана Петренко, на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.

    Как отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, речь идет о «целенаправленном украинском ударе по гражданским лицам». В свою очередь посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что «сегодняшняя атака не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии».

    В этой связи он напомнил, что еще 17 июня в Брянской области беспилотник ВСУ поразил пассажирский автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. «В результате того страшного теракта погибла гражданка Белоруссии. Еще девять человек, шестеро из которых дети, получили ранения и травмы разной степени тяжести», – добавил дипломат.

    «Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», – подчеркивает Грызлов.

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    3 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    МИД назвал абсурдным призыв Киева к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о необходимости начать диалог с Москвой противоречит действующему запрету Киева на подобные контакты, заметил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров». Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – напомнил дипломат в комментарии РИА «Новости».

    Галузин отметил, что прямые контакты между представителями двух стран проходили в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце 2025 года именно Сибига объявил об одностороннем выходе украинской стороны из переговорного процесса.

    Представитель МИД указал на то, что Москва никогда не отказывалась от диалога, в то время как Киев неоднократно прерывал контакты.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Gallup выяснила, что большинство украинцев выступают за переговоры с Россией. Рютте заявил о планах НАТО усилить Киев перед переговорами. Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту.

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    2 июля 2026, 23:20 • Новости дня
    Минздрав сообщил о пострадавших при ударе дрона по автобусу в Лисичанске

    Минздрав: В Лисичанске девять человек доставлены в больницы после атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки дрона ВСУ на городской автобус в Лисичанске травмы получили девять пассажиров, часть из которых находится в тяжелом состоянии, три человека получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    «В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь», – приводит РИА «Новости» слова помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Он добавил, что еще трое человек получили амбулаторную медицинскую помощь. При этом координацию работы врачей осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

    Ранее в этот день в Лисичанске ЛНР под ударом дронов ВСУ оказался пассажирский автобус, ранения получили 12 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами. Кроме того, ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске.


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    2 июля 2026, 16:18 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте из-за атаки на автобус в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следователи СК России возбудили уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на пассажирский автобус из Белоруссии в Брянской области.

    Информацию об этом подтвердила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, передает ТАСС.

    «Главным следственным управлением СК РФ возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки, совершенной вооруженными формированиями Украины на пассажирский автобус в Брянской области», – заявила она. Расследование ведется по пунктам «а» и «в» части второй статьи 205 Уголовного кодекса России.

    Напомним, украинский беспилотник врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус, ранены два водителя.

    В середине июня украинский беспилотник атаковал двухэтажный автобус с детской футбольной командой в Брянской области. Позже российская делегация потребовала от генсекретариата ООН недвусмысленного осуждения данного преступления.

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    2 июля 2026, 16:31 • Новости дня
    Россияне поделились своим опытом использования ИИ
    Россияне поделились своим опытом использования ИИ
    @ Ingram Images/Global Look Press

    Tекст: Алёна Задорожная

    Россияне рассказали газете ВЗГЛЯД, как часто они используют искусственный интеллект и с какими запросами обращаются к нему чаще всего. Среди прочего, ИИ применяется для решения рабочих задач, становится способом развлечения, а иногда и личным психологом.

    Большая часть опрошенных ожидаемо использует ИИ для работы и учебы.  «С помощью нейросетей я генерирую коды для интернет-ресурсов, чат-ботов и дизайна сайтов», – делится молодой человек. «А я использую его для обучения, поиска информации и систематизации каких-либо данных», – перечислила девушка.

    «Мне ИИ тоже пригождается в работе, но разве что для того, чтобы проверить знаки препинания», – рассказывает мужчина. Его спутница добавляет: «Я не так часто обращаюсь к нейросетям, но они помогают быстрее писать письма по рабочим вопросам».

    Для другой части населения искусственный интеллект стал помощником в личных делах. «ИИ помогает мне во многом – от советов, какой крем использовать на лице и как общаться с девушками до чтения документов или составления заявления в суд», – рассказывает молодой человек.

    «Я обращаюсь к ИИ по личным психологическим вопросам. Это помогает зачастую обходиться без помощи психологов. Хотя я понимаю, что он не может провести консультацию в полной мере», – говорит другой москвич.

    «Если мне грустно, я могу пообщаться с нейросетью как с подругой. Хотя это так себе собеседник», – поделилась молодая девушка и добавила, что зачастую ИИ плохо поддерживает, но сам по себе опыт кажется ей интересным.

    Иные обходятся совершенно без цифровой помощи. «Я занимаюсь совершенно другими делами, продаю промышленное масло. У меня нет необходимости в ИИ», – указывает мужчина. «А я его попросту боюсь. Не понятно, что будет дальше», – заключил один из опрошенных.

    Ранее газета ВЗГЛЯД спросила у горожан, как они относятся к знакам судьбы и верят ли в интуицию.

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    3 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено еще два дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.

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    3 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Фидан заявил о переданных Путину от Эрдогана посланиях по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция считает необходимым поддерживать постоянный открытый диалог с Россией для обсуждения региональных кризисов и поиска путей их урегулирования, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.

    Для Турции необходимо постоянно говорить с Россией. Только поддерживая открытые каналы связи, можно обсуждать региональные кризисы и искать пути их урегулирования», – заявил глава МИД страны Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.

    По словам турецкого министра, контакты Москвы и Анкары охватывают широкий круг тем. Стороны обсуждают ситуацию на Украине, в Черноморском регионе, Сирии и на Южном Кавказе, а также двустороннее торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.

    «Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным. Они регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине и другие актуальные темы», – приводит РИА «Новости» слова Фидана в CNN Turk.

    Фидан сообщил, что  17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН на переговорах с Владимиром Путиным в Казани передал ему послания от Реджепа Тайипа Эрдогана.

    «Я передал послания, в том числе касающиеся ситуации на Украине и других региональных вопросов», – сказал Фидан.

    Во время этой встречи турецкий министр получил от российского лидера сигналы по урегулированию украинского конфликта, в том числе касающиеся договоренностей в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности турецких властей предоставить площадку для дипломатических контактов. Посол Вершинин назвал Стамбул удобной площадкой для переговоров по Украине.

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    2 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Медведев сообщил, что означает для Финляндии снятие запрета на ЯО

    Медведев пояснил значение для Финляндии снятия запрета на ЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение Хельсинки отменить запрет на размещение ядерного вооружения сделало финскую территорию потенциальной мишенью для ответных ударов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Он подчеркнул, что отмена запрета на размещение подобного вооружения кардинально меняет ситуацию для соседнего государства.

    «Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России», – написал Медведев в соцсети Х.

    Он добавил, что скандинавская страна достигла вожделенного в Европе уровня безопасности.

    «Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности», – подытожил он.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что Россия жестко ответит на ядерные решения Финляндии.

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