Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.0 комментариев
«Калашников» испытал в зоне спецоперации обезболивающее в виде пастилок
Концерн «Калашников» апробировал в зоне СВО обезболивающее в виде пастилок
В России запатентовали уникальный ненаркотический анальгетик в виде тающих во рту пластин, не уступающий по скорости действия полноценным инъекциям.
Концерн «Калашников» получил патент Роспатента на первое в России быстродействующее ненаркотическое обезболивающее QuikMed, сообщает Telegram-канал компании. Инновационное средство успешно прошло испытания в зоне проведения специальной военной операции.
Препарат выпускается в виде диспергируемых пастилок на основе кеторолака. Они размещаются на слизистой оболочке рта, мгновенно растворяются и не требуют запивания водой. По скорости терапевтического эффекта полоски на 95% превосходят таблетки и сопоставимы с инъекциями.
Новинка предназначена для купирования сильной и умеренной боли при ранениях, переломах, ушибах и послеоперационных состояниях. Пастилки не попадают в желудок, что исключает раздражение желудочно-кишечного тракта. Каждая полоска имеет компактную индивидуальную упаковку, удобную для размещения в аптечке или кармане.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года концерн «Калашников» презентовал апробированную в зоне спецоперации индивидуальную аптечку.
В августе прошлого года военные врачи рассказали об успешном применении на передовой нового кровоостанавливающего средства капрамин.