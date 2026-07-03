  • Новость часаРоссийские войска освободили днепропетровскую Александровку
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    3 июля 2026, 12:57 • Новости дня

    «Калашников» испытал в зоне спецоперации обезболивающее в виде пастилок

    Концерн «Калашников» апробировал в зоне СВО обезболивающее в виде пастилок

    Tекст: Мария Иванова

    В России запатентовали уникальный ненаркотический анальгетик в виде тающих во рту пластин, не уступающий по скорости действия полноценным инъекциям.

    Концерн «Калашников» получил патент Роспатента на первое в России быстродействующее ненаркотическое обезболивающее QuikMed, сообщает Telegram-канал компании. Инновационное средство успешно прошло испытания в зоне проведения специальной военной операции.

    Препарат выпускается в виде диспергируемых пастилок на основе кеторолака. Они размещаются на слизистой оболочке рта, мгновенно растворяются и не требуют запивания водой. По скорости терапевтического эффекта полоски на 95% превосходят таблетки и сопоставимы с инъекциями.

    Новинка предназначена для купирования сильной и умеренной боли при ранениях, переломах, ушибах и послеоперационных состояниях. Пастилки не попадают в желудок, что исключает раздражение желудочно-кишечного тракта. Каждая полоска имеет компактную индивидуальную упаковку, удобную для размещения в аптечке или кармане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года концерн «Калашников» презентовал апробированную в зоне спецоперации индивидуальную аптечку.

    В августе прошлого года военные врачи рассказали об успешном применении на передовой нового кровоостанавливающего средства капрамин.

    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова: Даже Кличко признал масштаб удара по Киеву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что даже мэр Киева Виталий Кличко признал масштаб российских ударов по территории Украины.

    Дипломат процитировала слова Кличко, который, по ее утверждению, так оценил произошедшее: «Это была ужасная ночь для Киева. Самая масштабная атака». Соответствующий комментарий Захарова опубликовала в своем Telegram-канале.

    При этом она подчеркнула, что российские удары были направлены не по гражданской инфраструктуре, а по военно-стратегическим объектам, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины.

    Напомним, Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

    Ранее Захарова назвала убийства мирных граждан повседневной практикой украинских властей.

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    3 июля 2026, 08:07 • Новости дня
    ВСУ понесли большие потери при обороне харьковского Белого Колодезя

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские боевики из состава 159-й бригады ВСУ понесли большие потери в поселке Белый Колодезь на волчанском направлении и продолжают перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области для его удержания, сообщили в российских силовых структурах.

    Противник понес серьезные потери в районе поселка Белый Колодезь на волчанском направлении, передает РИА «Новости». Для удержания позиций командование продолжает перебрасывать резервы из тыловых районов Харьковской области.

    «Анализ некрологов уничтоженных противников показал, что большинство украинских националистов из состава 159-й бригады ВСУ были уничтожены российскими войсками именно в поселке Белый Колодезь в Волчанском районе, для удержания которого противник постоянно перебрасывает резервы из тыловых районов Харьковской области», – рассказали представители силовых структур. За прошедшие сутки подтвержденные потери украинской стороны превысили 220 человек.

    Из них более 160 военных ликвидированы в Сумской области, а свыше 60 – в Харьковской. Населенный пункт Белый Колодезь служит значимым центром снабжения группировки восточнее Волчанска. Его освобождение позволит перерезать пути сообщения, нарушить логистику и серьезно осложнить переброску дополнительных сил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 июля подразделения группировки «Север» нанесли поражение украинским войскам около Белого Колодезя.

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    2 июля 2026, 19:21 • Новости дня
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    Колесник: Киев хочет втянуть Белоруссию и ЕС в конфликт атаками на автобусы
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новый удар беспилотника ВСУ по автобусу с мирными жителями в Брянской области не был случайностью, это часть стратегии Киева по эскалации конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, Киев стремится втянуть Минск, а затем и страны ЕС в украинский конфликт, атакуя объекты с белорусскими гражданами.

    «Киев продолжает намеренно обстреливать мирное население, прикрывая тем самым собственные неудачи на линии боевого соприкосновения. Расчет прост: посеять панику, дестабилизировать общество и отвлечь внимание от проблем ВСУ на фронте. Говорить о случайности здесь уже не приходится, подобных инцидентов стало слишком много», – сказал член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

    «Удар по автобусу с мирным населением вписывается в эту логику. Зеленскому нужно расширить географию конфликта, втянуть в него Белоруссию, а вслед за ней и страны ЕС. То есть мы имеем дело с попыткой переложить ответственность за нарастающую эскалацию на другие страны и тем самым спасти свою шкуру», – добавил он.

    «При этом внутри самой Украины настроения давно изменились. Значительная часть граждан в стране выступает против продолжения конфликта с Россией. Однако Зеленский не готов прислушиваться к воле народа: он будет участвовать в боевых действиях до тех пор, пока это выгодно его западным покровителям», – отметил депутат.

    «Ради удержания власти и победы на возможных выборах он готов на все, но реальной свободы действий и выбора у него нет. За ним стоит Запад, который давно превратил Украину в военный полигон для давления на Россию, а теперь и Белоруссию», – пояснил он.

    «Все это означает лишь одно: дипломатия в нынешних условиях возможна только с позиции силы. Офис Зеленского не реагирует ни на одно заявление Москвы или Минска. Единственный язык, который он понимает, это язык военных достижений ВС РФ. И именно на плечах наших солдат сегодня держится любая перспектива урегулирования конфликта», – резюмировал Колесник.

    Ранее украинский беспилотник врезался в автобус, выполнявший рейс по маршруту Минск – Гомель – Анапа. Трагедия произошла в Брянской области на погранпереходе «Красный камень». По информации белорусского телеканала «Первый информационный», в машине находились 19 пассажиров.

    Сообщается, что в результате действий ВСУ два водителя, уроженца Гомельской области, получили легкие ранения. Кроме того, пострадал и один из пассажиров, находившихся в салоне автобуса. Все пострадавшие доставлены в Гомельскую областную клиническую больницу. Им оказывается необходимая помощь.

    Примечательно, что позже в районе «Красного камня» произошла повторная атака со стороны ВСУ. Предварительно, пострадавших в ходе этого удара нет. На этом фоне Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту теракта.

    Как рассказала официальный представитель структуры Светлана Петренко, на месте происшествия осуществляется ликвидация последствий атаки, организован комплекс мероприятий по сбору доказательств, установлению типа и модели БПЛА, а также всех обстоятельств произошедшего.

    Как отметил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, речь идет о «целенаправленном украинском ударе по гражданским лицам». В свою очередь посол России в Белоруссии Борис Грызлов отметил, что «сегодняшняя атака не оставляет никаких сомнений в том, что Киев целенаправленно бьет по гражданам Белоруссии».

    В этой связи он напомнил, что еще 17 июня в Брянской области беспилотник ВСУ поразил пассажирский автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. «В результате того страшного теракта погибла гражданка Белоруссии. Еще девять человек, шестеро из которых дети, получили ранения и травмы разной степени тяжести», – добавил дипломат.

    «Это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные и скоординированные террористические акции, которые невозможно классифицировать иначе как преднамеренный акт насилия и агрессии против гражданского населения. Это военное преступление, которое не останется безнаказанным», – подчеркивает Грызлов.

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    3 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    МИД назвал абсурдным призыв Киева к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о необходимости начать диалог с Москвой противоречит действующему запрету Киева на подобные контакты, заметил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров». Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – напомнил дипломат в комментарии РИА «Новости».

    Галузин отметил, что прямые контакты между представителями двух стран проходили в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце 2025 года именно Сибига объявил об одностороннем выходе украинской стороны из переговорного процесса.

    Представитель МИД указал на то, что Москва никогда не отказывалась от диалога, в то время как Киев неоднократно прерывал контакты.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Gallup выяснила, что большинство украинцев выступают за переговоры с Россией. Рютте заявил о планах НАТО усилить Киев перед переговорами. Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту.

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    2 июля 2026, 16:28 • Новости дня
    Ковальчук заявил о целенаправленном ударе ВСУ по белорусскому автобусу

    Tекст: Ольга Иванова

    Атака украинских военных на пассажирский автобус в Брянской области носила целенаправленный характер, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    Атака вооруженных сил Украины на гражданский транспорт была спланированной, передает ТАСС. Инцидент произошел прямо на государственной границе.

    «Украинские террористы с помощью БПЛА самолетного типа атаковали пассажирский туристический автобус на границе с Республикой Беларусь, в Злынковском районе Брянской области», – сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в социальной сети Мах.

    Глава области добавил, что машина следовала из Минска в Анапу. По его словам, в результате этого целенаправленного удара по мирным гражданам двое водителей автобуса получили осколочные ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня украинский беспилотник атаковал в Брянской области автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о террористическом акте.


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    3 июля 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    Российские войска освободили днепропетровскую Александровку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Группировка «Восток» взяла под контроль Александровку в Днепропетровской области, всего же за минувшую неделю ВС России освободили 11 сел.

    В течение недели подразделения группировки «Восток» продолжали наступательные действия и освободили Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровку в Днепропетровской области, а также Новоселовку, Ровное, Лесное и Копани в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А за прошедшие сутки была освобождена Александровка в Днепропетровской области.

    Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых, четырех десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков, полка беспилотных систем ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки при этом составили свыше 3140 военнослужащих, 17 бронемашин и девять орудий полевой артиллерии.

    За последнюю неделю подразделения группировки «Север» установили контроль над Украинским в Харьковской области. Было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, двух мотопехотных, аэромобильной бригад ВСУ и четырех бригад теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки войск противник за этот период потерял свыше 1485 военнослужащих, восемь бронемашин, 13 орудий полевой артиллерии, восемь станций РЭБ и контрбатарейной борьбы.

    Параллельно подразделения Южной группировки продвинулись вглубь обороны противника и освободили Малиновку и Пискуновку в Донецкой народной республике (ДНР). Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, мотопехотной, горно-штурмовой, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшую неделю ВСУ потеряли свыше 1405 военнослужащих, два танка, 22 бронемашины, 22 орудия полевой артиллерии и четыре станции РЭБ, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой бригад, батальона беспилотных систем, бригады охраны генерального штаба ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад теробороны.

    За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили до 1490 военнослужащих, 27 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 11 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригад морской пехоты, нацгвардии и теробороны.

    Потери противника на этом направлении составили более 2160 военнослужащих, 20 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии и 12 станций РЭБ.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад беспилотных систем ВСУ и морской пехоты.

    За минувшую неделю на этом направлении противник потерял более 425 военнослужащих, две бронемашины и 15 станций РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска взяли под контроль Пискуновку в ДНР.

    До этого они освободили запорожские Копани и харьковское Украинское.

    За день до того ВС России зачистили от противника Малиновку в ДНР, запорожские Ровное и Лесное.

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    3 июля 2026, 09:06 • Новости дня
    Участники «Артподготовки» намеревались сбросить бомбу на поезд с продукцией ВПК

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участники запрещенной экстремистской и террористической организации «Артподготовка» планировали сбросить с моста в Оренбургской области самодельное взрывное устройство (СВУ) на железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса, говорится в материалах дела.

    Злоумышленники собирались атаковать железнодорожный состав самодельным взрывным устройством, передает ТАСС.

    «Планировали скинуть с моста самодельное взрывное устройство на проходящий железнодорожный состав, перевозящий продукцию военно-промышленного комплекса», – отмечается в материалах дела.

    Судебные слушания начнутся 7 июля.

    Следственный комитет завершил расследование дела в отношении восьми фигурантов, среди которых двое сотрудников РЖД. Обвинительное заключение направлено во Второй Западный окружной военный суд. Глава запрещенной организации Вячеслав Мальцев объявлен в международный розыск и арестован заочно.

    С апреля по июнь 2024 года радикальная группа готовила теракт. Сотрудники РЖД передавали информацию об уязвимых участках инфраструктуры, а остальные участники изготовили взрывчатку. Преступление удалось предотвратить благодаря своевременному вмешательству сотрудников ФСБ и МВД.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители арестовали заместителя начальника инспекции РЖД Юрия Мартьянова за участие в террористической организации «Артподготовка».

    Следователи предъявили бывшему московскому диспетчеру Татьяне Шуваловой обвинение в финансировании этой запрещенной структуры.

    В июне текущего года сотрудники ФСБ предотвратили подрыв железнодорожного состава с горюче-смазочными материалами в Подмосковье.

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    3 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Завод загорелся под Смоленском после атаки украинских дронов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА, в результате которой произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона, огонь локализован, сообщил губернатор Василий Анохин.

    В результате налета возникло возгорание на территории одного из местных заводов, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале на платформе Max.

    «Минувшей ночью Смоленская область подверглась атаке украинских БПЛА. В результате произошел пожар на одном из промышленных предприятий региона. К счастью, никто из жителей не пострадал», – написал глава области.

    В настоящее время сотрудники МЧС полностью локализовали огонь. Угроза для мирного населения и объектов гражданской инфраструктуры полностью отсутствует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области.

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    3 июля 2026, 11:19 • Новости дня
    Ракетный удар по Белгороду унес жизнь мирной жительницы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пять многоквартирных домов, 20 автомобилей и объекты энергетической инфраструктуры повреждены в Белгороде после обстрела ВСУ, сообщил оперштаб Белгородской области.

    В результате утренней атаки на Белгород и прилегающий округ погибла мирная жительница, еще одна женщина получила ранения, передает оперштаб в Max. На территории одного из инфраструктурных объектов возник пожар.

    «Повреждены 20 транспортных средств, 24 квартиры в пяти МКД, объекты энергетической инфраструктуры. В ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения», – отмечается в заявлении.

    Специалисты экстренных служб и аварийные бригады продолжают восстановительные работы на местах происшествий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате массированных ударов украинских войск по Белгородской области погибли два человека.

    В середине мая атака вражеского беспилотника повредила более 70 квартир в многоэтажном доме Белгорода.

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    2 июля 2026, 23:35 • Новости дня
    Аппарат омбудсмена и Красный Крест выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Аппарат омбудсмена и МККК выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие аппарата российского омбудсмена Яны Лантратовой с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) позволило установить местонахождение свыше 1,7 тыс. граждан России на украинской территории.

    «Благодаря работе с МККК уже найдено порядка 1700 человек [в плену на территории Украины], более 1000 из них вернулись домой», – сказано в сообщении аппарата уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.в Max-канале.

    Эти данные представлены в ходе рабочей встречи российского омбудсмена с президентом МККК Мирьяной Сполярич.

    Там добавили, что в июне общими усилиями удалось воссоединить восемь семей; ещё пять жителей Курской области вернулись на родину. Всего удалось вернуть 170 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова заявила, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт. При этом на Украине продолжается поиск 300 пропавших жителей Курской области. Лантратова заявила о соблюдении стандартов содержания украинских пленных.

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    3 июля 2026, 07:45 • Новости дня
    Жители Черниговской области отказались отдавать дома бойцам ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Жители двух приграничных сел Чайкино и Карабани в Черниговской области отказались эвакуироваться и освобождать собственные дома для нужд ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

    Люди в приграничных территориях не стали выполнять требования командования и освобождать жилье, передает РИА «Новости» со ссылкой на российские силовые структуры.

    «В Черниговской области все жители приграничных сел Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», – заявили представители ведомства.

    Старосте указанных населенных пунктов Василию Шавше пришлось собирать с людей письменные отказы. Таким образом местные жители официально подтвердили нежелание подчиняться приказам об обязательной эвакуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Черниговской области объявили об обязательной эвакуации жителей 12 приграничных сел.

    Местные чиновники запланировали принудительный вывоз около 1200 человек ради размещения военных.

    Украинская полиция приступила к зачистке жилых помещений под предлогом спасения населения.

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    3 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Зеленский попросил у Трампа лицензии на производство систем Patriot

    Зеленский обратился к Западу после массированного удара ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил надежду на получение разрешения для выпуска американских зенитных ракетных комплексов Patriot на фоне массированных атак по украинской военной инфраструктуре.

    Официальный Киев ведет длительные переговоры с американской администрацией о предоставлении разрешений на выпуск систем противовоздушной обороны Patriot, передает РИА «Новости» слова Зеленского в Telegram-канале.

    «Нужно свое производство. Европейское производство здесь, на Украине, или вместе с партнерами, конечно, поддержали бы и США в операциях, когда это нужно. Очень рассчитываем на положительный ответ президента Трампа», – написал  он.

    В ночь на четверг Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ОПК и энергетики в Киеве и области. Также были поражены аэродромы в Днепропетровском, Полтавском, Черкасском, Черниговском и Киевском регионах.

    В ответ на атаки гражданских объектов российские военные регулярно поражают места дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также критическую инфраструктуру.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что ВС России бьют по жилым домам и социальным учреждениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе массированного удара были поражены  украинские заводы, где производятся ракеты «Нептун-МД» и «Фламинго», дроны «Лютый», а также системы радиоэлектронной борьбы. Военный эксперт Юрий Кнутов отметил применение нескольких десятков ракет по ключевым целям.

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    3 июля 2026, 07:20 • Новости дня
    «Северяне» узнали об отказе жителей Черниговской области эвакуироваться

    Жители Черниговской области отказались принудительно эвакуироваться

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись по всем направлениям, узнав, как жители приграничных сел Черниговской области не желают вынужденно эвакуироваться и отдавать дома боевикам ВСУ.

    «В Черниговской области все жители приграничных сёл Чайкино и Карабани отказались от обязательной эвакуации и освобождения своих домов для нужд ВСУ», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что староста этих населенных пунктов вынужден был взять со всех жителей письменный отказ от эвакуации.

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» ведут  стрелковые бои в Бачевске и окрестностях. В Сумском районе бойцы продвинулись на девяти участках до 300 метров. Продолжаются стрелковые бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях. В Краснопольском районе стрелковые бои не прекращаются в лесных массивах.

    На Харьковском направлении стрелковые бои идут в районе кладбища села Лосевка, в Земляном Яре, на подступах к посёлку Белый Колодезь и в лесных массивах Волчанского района.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на девяти участках до 800 метров.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы продолжают стрелковые бои в селе Петро-Ивановка и в окрестностях, а также в лесных массивах около сёл Бударки и Землянки.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях)», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские пограничники понесли существенные потери в Черниговской области. Заградотряд ВСУ сбросил мину на пытавшихся сдаться украинских солдат. Около сотни боевиков ВСУ заблокированы у Пискуновки в ДНР.

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