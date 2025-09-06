В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.2 комментария
Экс-диспетчера из Москвы заподозрили в финансировании терроризма
Москвичку Татьяну Шувалову (внесена в перечень террористов) обвинили в перечислении денег на нужды запрещенной организации «Артподготовка», говорится в материалах следствия.
Следователи предъявили бывшему диспетчеру ГБУ «Жилищник по району Зюзино» Татьяне Шуваловой обвинение в финансировании террористической деятельности участников организации «Артподготовка», передает ТАСС со ссылкой на документы.
Шувалова, по версии следствия, переводила денежные средства, заведомо понимая их назначение на обеспечение незаконной деятельности этой террористической структуры, а также для совершения преступлений террористического характера.
Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов в момент, когда она пыталась выехать за пределы России. В настоящее время Шувалова находится в СИЗО. По данным следствия, ей также предстоит проверка на причастность к другим особо тяжким преступлениям против общественной безопасности.
Шуваловой предъявлено обвинение по статье «Финансирование терроризма». В материалах дела отмечается, что ее сын и супруг покинули Россию до задержания женщины.
Ранее в Москве поместили под стражу замначальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова, который обвиняется в подготовке теракта в составе группы лиц по предварительному сговору, связанного с запрещенной организацией «Артподготовка».
В октябре работавшей в кадетском корпусе СК посудомойкой Александре Житенко предъявили обвинение в участии в экстремистской организации «Артподготовка».