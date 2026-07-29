Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.0 комментариев
В результате атак ВСУ в Белгородской области погибли четыре человека
За последние сутки украинские войска совершили 91 атаку на приграничные районы Белгородской области, десятки человек получили ранения, четверо скончались, сообщил врио главы региона Александр Шуваев.
Под огнем за сутки оказались 16 муниципалитетов, включая Белгород и Шебекинский округ. Противник активно применял авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию, указал врио губернатора в Max.
Силы ПВО отразили значительную часть угроз, уничтожив и подавив 128 вражеских беспилотников. Тем не менее избежать трагических последствий не удалось. В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя.
«Понимаю, что никакие слова не смогут облегчить эту боль для родных и близких погибших», – отметил врио главы региона.
Различные травмы получили 46 человек, при этом семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медицинские работники оказывают раненым всю необходимую помощь, а при необходимости пациентов будут переводить в федеральные клиники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские войска 130 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов дронов по Шебекинскому и Валуйскому округам погибли двое мирных жителей. Несколькими днями ранее при атаках беспилотников на Белгород и Белгородский округ ранения получили четыре человека.