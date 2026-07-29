В результате атак ВСУ в Белгородской области погибли четыре человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Под огнем за сутки оказались 16 муниципалитетов, включая Белгород и Шебекинский округ. Противник активно применял авиацию, реактивные системы залпового огня и артиллерию, указал врио губернатора в Max.

Силы ПВО отразили значительную часть угроз, уничтожив и подавив 128 вражеских беспилотников. Тем не менее избежать трагических последствий не удалось. В Белгородском, Валуйском и Шебекинском округах погибли четыре мирных жителя.

«Понимаю, что никакие слова не смогут облегчить эту боль для родных и близких погибших», – отметил врио главы региона.

Различные травмы получили 46 человек, при этом семь пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Медицинские работники оказывают раненым всю необходимую помощь, а при необходимости пациентов будут переводить в федеральные клиники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне украинские войска 130 раз атаковали территорию Белгородской области. В результате ударов дронов по Шебекинскому и Валуйскому округам погибли двое мирных жителей. Несколькими днями ранее при атаках беспилотников на Белгород и Белгородский округ ранения получили четыре человека.