Финляндия захотела прекратить обслуживание опор линий связи с Россией

Tекст: Вера Басилая

Финская энергетическая компания Fingrid уведомила российских операторов о том, что с 2027 года прекратит обслуживание опор ЛЭП, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи, пишет «Коммерсантъ».

Источники сообщают, что кабель планируется обрезать, а опоры – разобрать. Это решение связано с прекращением поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года, что сделало содержание инфраструктуры невыгодным как для Fingrid, так и для «Россетей». В «Россетях» подтвердили, что участок линии электропередачи находится в режиме ограниченной эксплуатации, поэтому передача энергии и информации не осуществляется.

Представитель «Россетей» добавил, что инфраструктура будет использоваться для внутренних нужд электроэнергетики. При этом сведения о состоянии финского участка ЛЭП в компанию не поступали. Эксперты отмечают, что на транзит через Финляндию приходится около 60-70% зарубежного трафика, а на ЛЭП – до 30% линий связи.

Российские операторы уже ведут переговоры об альтернативных маршрутах. Собеседник издания подчеркнул наличие резервных путей через другие страны. Отключение части волоконно-оптических линий может временно ухудшить качество связи на Северо-Западе, однако трафик возможно перенаправить через Белоруссию, Прибалтику и подводные кабели.

Финская телекоммуникационная компания Elisa полностью отказалась от поддержки домашних телефонных аппаратов.

Правоохранительные органы Финляндии предъявили российскому капитану обвинения в повреждении подводного кабеля.