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Месси назвал невероятным старое фото с футболистом Ямалем
Месси прокомментировал фото с младенцем Ямалем перед финалом чемпионата мира
Аргентинец Лионель Месси остался под впечатлением от архивного снимка 19-летней давности, на котором он купает младенца, ставшего его соперником по финалу чемпионата мира.
Лидер сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал совместную фотографию с испанским нападающим Ламином Ямалем, передает РИА «Новости».
Снимок сделали в 2007 году во время благотворительной акции газеты Diario Sport. Вырученные средства направили организациям Каталонии и ЮНИСЕФ. Тогда 20-летний аргентинец купал в ванночке младенца, ставшего впоследствии игроком испанской команды.
«Ламин – фантастический игрок, за которым я внимательно слежу, потому что он играет за клуб, который я люблю и которому всегда желаю всего наилучшего», – подчеркнул спортсмен.
Капитан аргентинцев добавил, что считает фотографию невероятной. По словам футболиста, испанец является одним из лучших игроков мира, поэтому предстоящий финальный матч окажется сложным.
Решающая игра между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля в Нью-Йорке. Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 команд на территории США, Канады и Мексики.
Как писала газета ВЗГЛЯД, финальный матч турнира оказался под угрозой срыва из-за канадских лесных пожаров.
В полуфинале аргентинские футболисты одержали волевую победу над командой Англии.
Испанская сборная на пути к решающей игре обыграла французских соперников.