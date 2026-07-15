Попова назвала способ сохранить здоровье пожилым людям

Попова заявила о способности прививок продлить жизнь пожилым людям

Tекст: Дмитрий Зубарев

Регулярное получение необходимых медицинских препаратов доступно всем категориям населения, передает РИА «Новости».

«Все прививки, которые положены сегодня в Российской Федерации, могут продлить жизнь. Они делаются пожилым людям в том числе», – сказала руководитель профильного ведомства Анна Попова.

Осенью традиционно начинается масштабная кампания по защите населения от гриппа. Медики настоятельно советуют старшему поколению сформировать крепкий иммунитет перед грядущим сезоном распространения респираторных вирусов.

Специалисты также рекомендуют проходить ревакцинацию от пневмококка один раз в пять лет при наличии хронических болезней. Жителям эндемичных зон следует обезопасить себя от клещевого энцефалита. Защиту от дифтерии и столбняка нужно обновлять каждые десять лет из-за растущих с возрастом рисков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о важности бесплатных прививок из национального календаря.

Холдинг «Нацимбио» получил регистрационное удостоверение на первую отечественную вакцину для профилактики дифтерии и столбняка у взрослых.

В нынешнем сезоне более 3,5 млн россиян сделали прививку от клещевого вирусного энцефалита.