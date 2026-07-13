Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.4 комментария
Триатлонистов из России допустили к смешанным эстафетам
World Triathlon допустил российских спортсменов к смешанным эстафетам
Российские триатлонисты всех категорий, включая параспортсменов, смогут вновь соревноваться в смешанных эстафетах на международных турнирах в нейтральном статусе.
Исполнительный совет Международного союза триатлона (World Triathlon) принял решение о допуске российских спортсменов к участию в смешанных эстафетах (Mixed Team Relay), сообщила в своем Telegram-канале руководитель Федерации триатлона России Ксения Шойгу.
«Друзья, отличные новости! Исполнительный Совет World Triathlon принял решение о допуске российских атлетов всех категорий (элита, юниоры и параспортсмены) к смешанным эстафетам в составе команды c нейтральным статусом!» – написала руководитель федерации.
Шойгу поблагодарила Министерство спорта за огромный вклад в возвращение спортсменов на международную арену. Она выразила надежду на дальнейшее сотрудничество для полного восстановления статуса отечественных атлетов под флагом и с гимном страны.
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