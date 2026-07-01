В Южной Осетии вручили Звезду Героя семье погибшего офицера Бураева

Tекст: Елизавета Шишкова

О вручении родителям Ацамаза Бураева высшей награды страны сообщил врио президента Южной Осетии Марат Камболов в Telegram.

Он рассказал: «Сегодня мы встретились с родителями Ацамаза Бураева – молодого офицера, сына Осетии и России, который до конца остался верен присяге, воинскому долгу и своей Родине».

Вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко он возложил цветы к могиле воина, после чего передал семье Звезду Героя Российской Федерации.

«Низкий поклон родителям и семье Бураевых за сына, которым гордится Осетия и вся Россия. Вечная память и вечная слава Герою России Ацамазу Бураеву», – написал Камболов.

Ранее в Цхинвале состоялись похороны военнослужащего 4-й российской военной базы Ацамаза Бураева, погибшего при выполнении воинского долга в Херсонской области, сообщает парламент Южной Осетии.

Проститься с ним пришло руководство республики, в том числе на тот момент президент Алан Гаглоев, руководство и депутаты парламента, сослуживцы и близкие. Гаглоев подчеркнул, что о героизме офицера говорили и командование, и боевые товарищи.

Глава 4-й военной базы Раджан Алиев заявил, что за годы службы Ацамаз заслужил безусловное уважение, стал авторитетом и образцом для молодых солдат и офицеров. Он рассказал, что лично участвовал в СВО и был свидетелем успешного выполнения Бураевым боевых задач, его заботы о подчиненных и безграничной преданности службе. Сослуживец по имени Сослан добавил, что героизм офицера был таким, на который способны немногие, а его утрата стала тяжелым испытанием для всего подразделения.

В декабре 2025 года Ацамаз Бураев был награжден медалью «Защитнику Отечества» указом президента. Уже посмертно он удостоен медали «За ратный труд во имя мира». Офицеру было 36 лет, у него осталась дочь.