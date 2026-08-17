Суд отправил экс-гендиректора «ТНС энерго» в колонию по делу о хищениях

Tекст: Алексей Дегтярёв

Аржанова приговорили к 18 годам строгого режима по делу о хищении почти 15 млрд рублей у сетевых компаний, передает РИА «Новости».

Также ему предстоит выплатить штраф в 850 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать руководящие посты в коммерческих организациях.

Другие фигуранты дела, включая бывшего гендиректора компании Сергея Афанасьева, его заместителя Софию Афанасьеву и экс исполнительного директора Бориса Щурова, получили от 16 до 17 лет колонии. Софии Афанасьевой суд предоставил отсрочку исполнения приговора до 2031 года, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, и назначил штраф в размере более 39 млн рублей.

Судебная инстанция постановила конфисковать у осужденных денежные средства, ценные бумаги, доли в уставных капиталах и земельные участки.

Кроме того, в пользу потерпевших взыскано более 14 млрд рублей. Прокурор ранее просил для обвиняемых от 16 до 18 лет лишения свободы.

Расследование началось в 2020 году после обращения руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье». Следствие установило, что с августа 2011 по октябрь 2020 года топ-менеджеры выводили средства потребителей электроэнергии в другие компании, включая кипрские офшоры, уклоняясь от расчетов с поставщиком.

Ранее гособвинение потребовало назначить бывшему руководству «ТНС энерго» до 18 лет лишения свободы.

В январе Пресненский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела о хищении более 4 млрд рублей у структур «Россетей».

Двумя годами ранее столичный суд арестовал четверых топ-менеджеров за мошенничество с покупкой электроэнергии.