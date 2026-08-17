Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Суд отправил экс-гендиректора «ТНС энерго» в колонию по делу о хищениях
Тверской суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю энергохолдинга «ТНС энерго» Дмитрию Аржанову по делу о махинациях со средствами сетевых компаний.
Аржанова приговорили к 18 годам строгого режима по делу о хищении почти 15 млрд рублей у сетевых компаний, передает РИА «Новости».
Также ему предстоит выплатить штраф в 850 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать руководящие посты в коммерческих организациях.
Другие фигуранты дела, включая бывшего гендиректора компании Сергея Афанасьева, его заместителя Софию Афанасьеву и экс исполнительного директора Бориса Щурова, получили от 16 до 17 лет колонии. Софии Афанасьевой суд предоставил отсрочку исполнения приговора до 2031 года, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, и назначил штраф в размере более 39 млн рублей.
Судебная инстанция постановила конфисковать у осужденных денежные средства, ценные бумаги, доли в уставных капиталах и земельные участки.
Кроме того, в пользу потерпевших взыскано более 14 млрд рублей. Прокурор ранее просил для обвиняемых от 16 до 18 лет лишения свободы.
Расследование началось в 2020 году после обращения руководства ПАО «Россети Центр и Приволжье». Следствие установило, что с августа 2011 по октябрь 2020 года топ-менеджеры выводили средства потребителей электроэнергии в другие компании, включая кипрские офшоры, уклоняясь от расчетов с поставщиком.
Ранее гособвинение потребовало назначить бывшему руководству «ТНС энерго» до 18 лет лишения свободы.
В январе Пресненский суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела о хищении более 4 млрд рублей у структур «Россетей».
Двумя годами ранее столичный суд арестовал четверых топ-менеджеров за мошенничество с покупкой электроэнергии.