Европа – самая близкая и доступная цель, окончательный захват которой может обеспечить США хоть каким-то стабильным ресурсом на будущее. Иными словами, понимая свою неспособность контролировать большую часть мира, Вашингтон хочет силой консолидировать оруэлловскую «Океанию».0 комментариев
Суд начал рассмотрение дела о хищении 4 млрд рублей у «Россетей»
Заседание по уголовному делу о хищении более 4 млрд рублей у юридических лиц, входящих в «Россети», началось в Пресненском суде Москвы.
На скамье подсудимых оказались экс-гендиректор ООО «КМ групп» Алексей Лаптев, гендиректор ООО «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, а также два бывших заместителя гендиректора ООО «РСК» Дилшад Тофик-кызы Рзаева и Виталий Перебалин, передает ТАСС.
По словам адвоката Перебалина, его подзащитный полностью признал вину, раскаялся и дал изобличающие показания на других фигурантов дела, а также возместил материальный ущерб. Лаптев, который находится под подпиской о невыезде, также признал вину и участвовал в погашении ущерба.
Адвокат Николаева сообщил, что его клиент сотрудничал со следствием с момента задержания и дал признательные показания.
Бывший гендиректор ООО «РСК» Александр Карандин был задержан в России после того, как находился в розыске, и его дело рассматривается отдельно.
В мае 2024 года Мещанский суд Москвы арестовал четырех человек по делу о хищениях в компании, входящей в ПАО «Россети».