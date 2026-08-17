Участник «Времени героев» Лесков стал советником в Омском университете

Tекст: Вера Басилая

Участник программы «Время героев» Кирилл Лесков стал советником при ректорате в Омском государственном техническом университете. В июне 2025 года он присоединился ко второму потоку инициированной главой государства кадровой программы.

«Я родился и вырос в Омске, и для меня особая гордость вернуться и служить своему региону уже в новом качестве, работая с молодежью, которая определит будущее и нашей области и страны», – заявил Лесков. В дальнейшем он намерен взаимодействовать с инвесторами и развивать направление современных беспилотных систем.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко, выступивший наставником Лескова во время обучения, подчеркнул востребованность прошедших через серьезные испытания граждан на ответственных направлениях. Глава региона выразил уверенность в успешной работе подопечного на благо страны.

Ранее более 110 выпускников проекта заняли новые государственные посты. Среди них полномочный представитель президента на Урале Артем Жога и руководитель Тамбовской области Евгений Первышов.

Участник программы «Время героев» Николай Соболев* получил должность помощника главы Якутии.

Другой выпускник президентского проекта Денис Степанов стал директором проектов в Агентстве стратегических инициатив.

В начале лета организаторы подвели итоги года работы второго потока данной кадровой программы.