Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Участник «Времени героев» Лесков стал советником в Омском университете
Кавалер двух орденов Мужества, участник программы «Время героев» Кирилл Лесков назначен советником в Омский государственный технический университет.
Участник программы «Время героев» Кирилл Лесков стал советником при ректорате в Омском государственном техническом университете. В июне 2025 года он присоединился ко второму потоку инициированной главой государства кадровой программы.
«Я родился и вырос в Омске, и для меня особая гордость вернуться и служить своему региону уже в новом качестве, работая с молодежью, которая определит будущее и нашей области и страны», – заявил Лесков. В дальнейшем он намерен взаимодействовать с инвесторами и развивать направление современных беспилотных систем.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко, выступивший наставником Лескова во время обучения, подчеркнул востребованность прошедших через серьезные испытания граждан на ответственных направлениях. Глава региона выразил уверенность в успешной работе подопечного на благо страны.
Ранее более 110 выпускников проекта заняли новые государственные посты. Среди них полномочный представитель президента на Урале Артем Жога и руководитель Тамбовской области Евгений Первышов.
Участник программы «Время героев» Николай Соболев* получил должность помощника главы Якутии.
Другой выпускник президентского проекта Денис Степанов стал директором проектов в Агентстве стратегических инициатив.
В начале лета организаторы подвели итоги года работы второго потока данной кадровой программы.
* Признан(а) в РФ иностранным агентом