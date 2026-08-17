Фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова оказался командиром ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Фигурант дела об убийстве в Киеве в 2017 году бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова до сих пор служит в Вооруженных силах Украины и продолжает числиться в розыске, передает РИА «Новости».

По данным украинской полиции, Ярослав Левенец был объявлен в розыск по статье «Умышленное убийство» через пять месяцев после преступления.

Несмотря на статус разыскиваемого, как минимум с сентября 2025 года он является командиром третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. В Telegram-канале подразделения публиковались материалы, подтверждающие его участие в награждении и вручении офицерских удостоверений военнослужащим.

Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Его охранник ранил предполагаемого киллера, который позже скончался. По версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями стали пятеро граждан Украины.

В 2021 году один из фигурантов получил 12 лет тюрьмы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд отправил в следственный изолятор бывшего командира бригады ВСУ Станислава Лучанова за организацию убийств.

Обвиняемый в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной украинец Богдан Цыганенко оказался действующим военнослужащим украинской армии. Исполнительница этого преступления Наталья Вовк также проходила службу в рядах вооруженных сил Украины.