Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.2 комментария
Фигурант дела об убийстве бывшего депутата Госдумы Вороненкова оказался командиром ВСУ
Украинский националист Ярослав Левенец, проходящий по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, командует подразделением украинской армии, находясь в официальном розыске.
Фигурант дела об убийстве в Киеве в 2017 году бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова до сих пор служит в Вооруженных силах Украины и продолжает числиться в розыске, передает РИА «Новости».
По данным украинской полиции, Ярослав Левенец был объявлен в розыск по статье «Умышленное убийство» через пять месяцев после преступления.
Несмотря на статус разыскиваемого, как минимум с сентября 2025 года он является командиром третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ. В Telegram-канале подразделения публиковались материалы, подтверждающие его участие в награждении и вручении офицерских удостоверений военнослужащим.
Денис Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева. Его охранник ранил предполагаемого киллера, который позже скончался. По версии следствия, заказчиком преступления выступил бывший гражданский муж вдовы убитого Марии Максаковой, а организаторами и исполнителями стали пятеро граждан Украины.
В 2021 году один из фигурантов получил 12 лет тюрьмы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский суд отправил в следственный изолятор бывшего командира бригады ВСУ Станислава Лучанова за организацию убийств.
Обвиняемый в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной украинец Богдан Цыганенко оказался действующим военнослужащим украинской армии. Исполнительница этого преступления Наталья Вовк также проходила службу в рядах вооруженных сил Украины.