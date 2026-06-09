Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.3 комментария
Суд в Петербурге запретил фильмы с пропагандой нетрадиционных отношений
Петербургский суд признал незаконными к распространению три популярные кинокартины из-за наличия деструктивной идеологии и навязывания положительного отношения к запрещенным движениям, сообщили в пресс-службе судов города.
Городская инстанция заблокировала доступ к картинам «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем», передает РИА «Новости».
«Суд признал информацию, распространяемую на сайтах по шести сетевым адресам, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Решение суда подлежит немедленному исполнению», – пояснили в пресс-службе.
По данным ведомства, по шести выявленным ссылкам размещались материалы, вызывающие интерес к нетрадиционным сексуальным отношениям. Контент был направлен на изменение негативного восприятия подобных связей на положительное путем активного навязывания сведений.
Представители пресс-службы напомнили, что решением Верховного суда международное объединение ЛГБТ признано экстремистским, а его деятельность запрещена в стране.
Рассмотренные материалы полностью доказывают наличие деструктивной идеологии в указанных кинолентах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле суд Петербурга запретил деятельность движения «Российская ЛГБТ-сеть*» на территории страны.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ