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Дюков анонсировал матч сборных России и Китая
Российский футбольный союз (РФС) обсуждает проведение товарищеского матча между сборными России и Китая в 2027 году, сообщил глава РФС Александр Дюков.
Дюков рассказал о переговорах по поводу товарищеской игры между сборными России и Китая, передает ТАСС. Встреча главных мужских команд может состояться уже в 2027 году.
«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциаций проведение матча основных мужских сборных команд», – отметил руководитель организации в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что игра, скорее всего, пройдет в следующем году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Российский футбольный союз анонсировал товарищеские матчи сборной с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
В прошлом году организация запланировала проведение четырех встреч национальной команды в 2026 году.
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил факт переговоров об игре со сборной США.