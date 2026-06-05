Дюков анонсировал матч сборных России и Китая

Tекст: Дмитрий Зубарев

Дюков рассказал о переговорах по поводу товарищеской игры между сборными России и Китая, передает ТАСС. Встреча главных мужских команд может состояться уже в 2027 году.

«Мы обсуждаем с Китайской футбольной ассоциаций проведение матча основных мужских сборных команд», – отметил руководитель организации в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Он добавил, что игра, скорее всего, пройдет в следующем году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Российский футбольный союз анонсировал товарищеские матчи сборной с командами Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.

В прошлом году организация запланировала проведение четырех встреч национальной команды в 2026 году.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил факт переговоров об игре со сборной США.