Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.0 комментариев
Путин назвал преждевременными разговоры о выборах 2030 года
Президент России Владимир Путин заявил, что считает преждевременным обсуждение своего возможного участия в выборах главы государства в 2030 году, несмотря на то что действующая Конституция предоставляет ему такое право.
Соответствующий вопрос был задан российскому лидеру в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Отвечая на него, Путин подтвердил наличие конституционной возможности вновь баллотироваться на высший государственный пост, передает РИА «Новости».
«Действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но, мне кажется, рано об этом говорить, совсем рано», – сказал президент.
По словам главы государства, в настоящее время его внимание сосредоточено на решении стоящих перед страной задач, а не на будущих избирательных кампаниях.
«Я сейчас даже не думаю об этом. Говорю совершенно откровенно. Перед страной стоит очень много больших, масштабных, острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать условия для голосования участников спецоперации на выборах 2026 года. Российский лидер потребовал провести выборы в Государственную думу в строгом соответствии с законом.