Путин назвал преждевременными разговоры о выборах 2030 года

Tекст: Ольга Иванова

Соответствующий вопрос был задан российскому лидеру в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств. Отвечая на него, Путин подтвердил наличие конституционной возможности вновь баллотироваться на высший государственный пост, передает РИА «Новости».

«Действительно, Конституция позволяет баллотироваться в 2030 году, но, мне кажется, рано об этом говорить, совсем рано», – сказал президент.

По словам главы государства, в настоящее время его внимание сосредоточено на решении стоящих перед страной задач, а не на будущих избирательных кампаниях.

«Я сейчас даже не думаю об этом. Говорю совершенно откровенно. Перед страной стоит очень много больших, масштабных, острых вопросов. Их надо решать, не думая об этом, а думая о будущем России», – подчеркнул Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поручил создать условия для голосования участников спецоперации на выборах 2026 года. Российский лидер потребовал провести выборы в Государственную думу в строгом соответствии с законом.