Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?6 комментариев
Рубио и Хегсет использовали Signal вопреки просьбе Трампа
Atlantic: Главы Госдепа и Пентагона сохранили рабочие чаты в Signal
Ключевые фигуры американской администрации продолжили обсуждать рабочие вопросы в чатах с автоудалением сообщений, проигнорировав недавний призыв президента страны отказаться от использования мессенджера.
Госсекретарь США Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет вели рабочую переписку в мессенджере Signal, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Atlantic.
В апреле 2025 года президент США советовал администрации отказаться от этой программы из-за утечки военных планов. «Новые документы показывают, что официальные лица продолжали использовать приложение даже после того, как президент предложил им прекратить использование», – говорится в публикации.
Поводом для разбирательства послужили скриншоты переписок с телефонов Рубио и его бывшего советника. В одном из чатов, настроенном на автоматическое удаление сообщений через восемь часов, состоял председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн. Белый дом назвал эту информацию устаревшей, отметив, что Signal является разрешенным и предустановленным приложением для членов правительства.
Главный редактор Atlantic Джеффри Голдберг рассказал, что весной 2025 года получил запрос и попал в секретный чат американских властей. По его словам, там обсуждались удары по йеменским хуситам. Журналист утверждает, что шеф Пентагона раскрывал типы самолетов и цели за несколько часов до начала операции, что создавало угрозу для военнослужащих.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Пентагона Пит Хегсет опубликовал график полетов истребителей в семейном чате мессенджера Signal.
Американские конгрессмены потребовали увольнения министра обороны из-за утечки секретной информации.
Президент США отказался увольнять своих подчиненных после данного инцидента.