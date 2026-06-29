Сенатор США Кеннеди призвал «сожрать» Иран и выплюнуть кости

Сенатор Кеннеди: Иран нужно сожрать и выплюнуть его кости

Tекст: Вера Басилая

Кеннеди выступил за жесткие военные меры против исламской республики, отказавшись от любых дипломатических компромиссов ради безопасности страны. передает RT.

«Думаю, по истечении разумного срока – 60 дней или около того – мы должны вернуться и снова обрушиться на них. Думаю, мы должны полностью сожрать их и выплюнуть кости на пол», – сказал он в интервью Fox News.

Политик добавил, что полное отсутствие соглашения с Ираном значительно лучше, чем подписание плохой сделки.

США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары.

До этого США атаковали десять целей в Иране.

Ранее президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.