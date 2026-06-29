Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.0 комментариев
Сенатор США Кеннеди призвал «сожрать» Иран и выплюнуть кости
Сенатор Кеннеди: Иран нужно сожрать и выплюнуть его кости
Соединенным Штатам следует полностью уничтожить Иран, отказавшись от невыгодных соглашений, заявил сенатор-республиканец Джон Кеннеди.
Кеннеди выступил за жесткие военные меры против исламской республики, отказавшись от любых дипломатических компромиссов ради безопасности страны. передает RT.
«Думаю, по истечении разумного срока – 60 дней или около того – мы должны вернуться и снова обрушиться на них. Думаю, мы должны полностью сожрать их и выплюнуть кости на пол», – сказал он в интервью Fox News.
Политик добавил, что полное отсутствие соглашения с Ираном значительно лучше, чем подписание плохой сделки.
США и Иран договорились немедленно прекратить взаимные удары.
До этого США атаковали десять целей в Иране.
Ранее президент США подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.