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Переговоры Лукашенко и Си Цзиньпина в Китае продлились более трех часов
Встреча президента Белоруссии Александра Лукашенко и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась после трехчасовой беседы.
Переговоры белорусского лидера с председателем КНР длились свыше трех часов, передает Telegram-канал «Пул первого».
«Китай и Беларусь – железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется», – заявил Си Цзиньпин. Он также подчеркнул, что государства поддерживают плотный контакт в международных делах.
В свою очередь, президент Белоруссии обратил внимание на активное использование китайских технологий во всех сферах экономического развития республики. По словам Лукашенко, Минск полностью удовлетворен уровнем применяемых разработок и высоким качеством получаемой продукции. Стоит отметить, что нынешняя поездка стала уже 17-м визитом белорусского руководителя в КНР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Пекин.
В ходе переговоров председатель КНР Си Цзиньпин выразил полную поддержку суверенитету Белоруссии.