  • Новость часаПутин: Поврежденные объекты российской инфраструктуры быстро восстанавливаются
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Стармер пожелал возглавить НАТО
    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
    Путин прокомментировал ситуацию с топливом в Крыму
    Путин заявил о целях России в Сумской области
    Путин рассказал о беседе с Лукашенко в течение суток на Валдае
    Путин: В Анкоридже никто не ставил никаких подписей
    Путин рассказал о скорости освобождения Запорожской области
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Как трубы «Северного потока» заставят Европу просить мира

    Газовые трубы на дне Балтики перестали быть просто железяками. Они превратились в материальное воплощение выбора, который рано или поздно придется сделать Европе: следовать воинственной риторике в отношении России или спасать собственную индустриальную основу, признав невозможность стратегического поражения РФ.

    26 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад «Катюше» исполнилось 85

    Почему советская боевая машина реактивной артиллерии БМ-13, она же «Катюша», стала легендой – наравне с танком Т-34 или самым массовым боевым самолетом в истории авиации Ил-2?

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зеленский и Нетаньяху – главные разжигатели войны

    И для Зеленского, и для Нетаньяху на карту поставлено не только сохранение власти, но и, вероятно, свобода. Что они будут делать? Добиваться эскалации конфликтов.

    12 комментариев
    29 июня 2026, 06:44 • Новости дня

    Над Севастополем сбили два дрона

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства ПВО начали отражать атаку украинских беспилотников на Севастополь, сообщил губернатор города Михаил Развожаев утром в понедельник.

    «Работает ПВО и мобильные огневые группы. Уже сбито два БПЛА в районе Северной стороны», – написал Развожаев в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 27 июня военные уничтожили два украинских беспилотника в Балаклавском районе Севастополя.

    28 июня 2026, 17:23 • Новости дня
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    Путин: Долг «Единой России» – сделать все для победы
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России в ходе партийного съезда «Единой России» призвал политиков объединить усилия и оказать максимальную поддержку бойцам на передовой ради успешного завершения спецоперации.

    Российский лидер выступил на партийном съезде с речью о важности консолидации общества, передает Telegram-канал «Единой России». Политик обратился к участникам мероприятия с призывом активно помогать фронту.

    «Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности. Именно наше внутреннее единство не дает покоя нашим недоброжелателям. Ничего у них никогда не получалось, не получится и сейчас. Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг «Единой России» – сделать все для победы», – заявил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл на первый этап XXIII съезда партии «Единая Россия» в Москве.

    Глава государства назвал время проведения партийного форума судьбоносным для страны.

    Российский лидер заявил о беспрецедентном давлении западных элит на государство.

    Комментарии (7)
    28 июня 2026, 12:28 • Новости дня
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    @ ALESSIA GIULIANI/IPA/Sipa USA/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доктринальный руководитель Ватикана кардинал Виктор Мануэль Фернандес раскритиковал Евросоюз за избирательное применение международного права и пересмотр концепции справедливой войны в угоду политическим интересам, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, представитель Ватикана обвинил Европейский союз в двойных стандартах при оценке военных конфликтов. Заявление прозвучало на закрытой конференции кардиналов, созванной папой Львом XIV для обсуждения глобальной «культуры силы» и переосмысления традиционной доктрины справедливой войны.

    Кардинал Виктор Мануэль Фернандес, префект Дикастерии доктрины веры, открывая дискуссию, отметил, что правительства все чаще применяют моральные принципы исходя из политической выгоды. «Если страна является врагом, ее осуждают как недемократическую и вводят санкции; но если это союзник, тот факт, что там нет свободы слова, прав человека или демократии, игнорируется», – заявил он.

    Фернандес подчеркнул непоследовательность внешней политики Евросоюза, который вводит санкции против одних стран, но закрывает глаза на более серьезные вторжения. По его словам, такие противоречия показывают, что реальные интересы сводятся к политике и экономике, а стабильная система ценностей исчезла. Он также раскритиковал широкое толкование законной самообороны, которое, по его мнению, используется для оправдания военных вмешательств.

    Позиция папы Льва XIV уже вызвала разногласия с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, который отстаивает более широкое понимание католического учения о справедливой войне. В финальной речи Лев XIV поприветствовал советы кардиналов по пересмотру доктрины самообороны с учетом изменений в современных конфликтах, пообещав подойти к вопросу с теологической строгостью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня папа римский Лев XIV призвал Европу избегать враждебного противопоставления другим государствам.

    Месяцем ранее понтифик осудил колоссальный рост военных расходов в европейских странах.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил несогласие с антивоенной позицией главы Католической церкви.

    Комментарии (6)
    28 июня 2026, 17:08 • Видео
    Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

    После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 22:43 • Новости дня
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    Путин ответил на предложение Киева ограничить бои четырьмя регионами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Целью нового предложения, поступившего от Киева, ограничить боевые действия четырьмя регионами, является стремление в условиях нехватки личного состава перебросить туда высвободившиеся силы с других участков. Но спасать киевский режим Россия не собирается, заявил президент Владимир Путин.

    «Да, действительно, контакты есть, и они налажены сразу по нескольким направлениям, по нескольким линиям. Здесь секрета никакого я не вижу», – заявил Путин в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубинув, которое распространила пресс-служба Кремля.

    По словам российского лидера, первая инициатива Киева касается прекращениия ударов вглубь территорий с обеих сторон. Российские ответные удары по объектам на Украине «гораздо более мощные» и наносят серьезный ущерб противнику, поэтому мотивы подобных просьб очевидны.

    Еще одно предложение Киевского режима заключается в ограничении зоны спецоперации Херсонской и Запорожской областями, а также двумя республиками Донбасса.

    «Потому что это даст, если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона», – пояснил Путин. –

    «В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит».

    Однако, подчеркнул президент, спасение киевского руководства не является целью России. При этом Москва внимательно рассматривает все предложения, поступающие «с той стороны».

    Путин предупредил, что сохраняется риск отвлекающих маневров противника с целью отвлечения внимания и сил России от решения главной задачи – окончательного освобождения Донбасса и Новороссии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, швейцарская разведка признала тотальное превосходство России над Украиной. Путин заявил о целях России в Сумской области. Лавров заявил, что Россия больше не будет верить на слово  Украине.

    Комментарии (6)
    28 июня 2026, 09:19 • Новости дня
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу
    @ MATSUO.K/AFLO SPORT/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Определились все пары 1/16 финала чемпионата мира по футболу. В ночь на воскресенье завершились матчи группового этапа турнира.

    На старте плей–офф пройдут встречи Германия – Парагвай (29 июня, Фоксборо), Франция – Швеция (1 июля, Ист–Ратерфорд), ЮАР – Канада (28 июня, Инглвуд), Нидерланды – Марокко (30 июня, Монтеррей), Португалия – Хорватия (3 июля, Торонто), Испания – Австрия (2 июля, Инглвуд), США – Босния и Герцеговина (2 июля, Санта–Клара), Бельгия – Сенегал (1 июля, Сиэтл), Бразилия – Япония (29 июня, Хьюстон), Кот–д’Ивуар – Норвегия (30 июня, Арлингтон), Мексика – Эквадор (1 июля, Мехико), Англия – ДР Конго (1 июля, Атланта), Аргентина – Кабо–Верде (4 июля, Майами), Австралия – Египет (3 июля, Арлингтон), Швейцария – Алжир (3 июля, Ванкувер), Колумбия – Гана (4 июля, Канзас–Сити).

    Ранее сборная Бельгии разгромила новозеландцев и вышла в плей–офф ЧМ.

    Комментарии (2)
    28 июня 2026, 11:16 • Новости дня
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    Иран: Нарушение обещаний – часть американской натуры
    @ KontrolabIPA/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Ирана сообщило о нарушении меморандума о взаимопонимании и Устава ООН из-за ночных ударов по югу страны.

    Как пишет Farsna, МИД Ирана отметил, что атаки США являются явным нарушением статьи 1 Исламабадского меморандума о взаимопонимании.

    Кроме того, ведомство назвало авиаудары США по югу страны явным нарушением статьи 2 пункта 4 Устава ООН и первого пункта Исламабадского меморандума о взаимопонимании и заявило, что США не придают ни малейшего значения своим обязательствам, и нарушение обещаний является неотъемлемой частью их натуры.

    Напомним, войска США атаковали десять целей в Ормузском проливе и его окрестностях.

    В воскресенье ВМС КСИР заявили, что базы США на Ближнем Востоке ждет «ад».

    В июне США подписали меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Комментарии (11)
    28 июня 2026, 09:58 • Новости дня
    Московская школьница сдала ЕГЭ на 500 баллов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Московская школьница Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Как сообщил Собянин в MAX, выпускница столичной школы №1409, получила высшую оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

    Собянин добавил, что таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю единого государственного экзамена.

    Мэр Москвы сообщил также, что с пятого по девятый класс Екатерина училась в математической вертикали, а в старшей школе – в инженерном предпрофессиональном классе. Кроме того, Малкова становилась победителем метапредметного конкурса «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал», призёром олимпиады «Ломоносов» по физике и конференции «Инженеры будущего».

    «Свою профессию она хочет связать с точными науками, поэтому для высшего образования выбирает между биофизикой, биоинформатикой и наноинженерией в ведущих профильных вузах – МГУ, МФТИ и РХТУ им. Д.И. Менделеева», – сообщил Собянин.

    Ранее московская выпускница сдала четыре предмета ЕГЭ на максимальный балл.

    Комментарии (22)
    28 июня 2026, 16:49 • Новости дня
    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве

    Захарова: Зеленский предает предков установкой памятника Мазепе в Киеве

    Захарова дала оценку планам Зеленского установить памятник Мазепе в Киеве
    @ Государственный Русский музей

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала планы Владимира Зеленского поставить в Киеве памятник Ивану Мазепе еще одним «решением наркодиктатора».

    «Зеленский заявил, что памятник Мазепе будет установлен на проспекте Шевченко. Это и грустно, и смешно», – отметила дипломат в Telegram-канале.

    «Вот так приблудный пес Мазепа теперь соединил свою судьбу с великим сыном украинского народа Тарасом Шевченко благодаря решению наркодиктатора, в очередной раз предавшего своих собственных предков», – уточнила она.

    По ее словам, народу навязывают откровенную ложь, полностью игнорируя истинное отношение Тараса Шевченко к гетману.

    В своих текстах поэт именовал исторического деятеля бродячим псом. Иван Мазепа вошел в историю как политик рубежа XVII и XVIII веков, который во время Северной войны перешел на сторону шведского короля Карла XII. Из-за измены присяге русскому царю гетмана лишили всех государственных наград и предали церковной анафеме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала мракобесием планы установки бюста Ивана Мазепы у Киево-Печерской лавры.

    Месяцем ранее дипломат рассказала о намерениях украинских властей создать масштабный мемориал коллаборационистам.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил лидерство киевского режима в уничтожении исторических монументов.

    Комментарии (19)
    28 июня 2026, 13:23 • Новости дня
    «Единая Россия» выдвинет кандидатов в депутаты Госдумы на съезде в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве состоится предвыборный съезд «Единой России» для выдвижения кандидатов в Госдуму, на котором определят конфигурацию списка кандидатов в Государственную думу.

    «Единая Россия» готовится к проведению первого этапа съезда в российской столице, в ходе которого будут выдвинуты кандидаты на предстоящие думские выборы. Парламентская кампания началась 16 июня после подписания соответствующего указа президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС

    Согласно закону, партии обязаны провести съезды в течение 25 дней с начала кампании. «Единая Россия» станет третьей из парламентской пятерки, кто выполнит эту процедуру, после КПРФ и ЛДПР. Предвыборный съезд разделен на два этапа: первый посвящен выдвижению кандидатов, второй, запланированный на август, – утверждению программы.

    Ожидается, что общефедеральную часть списка партии составят не более пяти человек с высоким авторитетом в обществе. В 2026 году единороссы планируют выдвинуть максимально возможное количество кандидатов – 625 человек. Также обновится региональная структура списка, в который могут войти до 55 действующих губернаторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» планирует выдвинуть бывшего омбудсмена Татьяну Москалькову кандидатом на парламентских выборах.

    По итогам предварительного голосования победителями стали 480 ветеранов спецоперации.

    Секретарь генсовета Владимир Якушев анонсировал обновление состава думской фракции минимум на четверть.

    Комментарии (0)
    28 июня 2026, 18:37 • Новости дня
    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Семья украинских беженцев вынесла из арендованной в Германии квартиры всю мебель и сантехнику, нанеся владелице ущерб на сумму более 100 тыс. евро.

    Об инциденте с арендаторами, которые вынесли из чужого жилья мебель и сантехнику, сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на Bild. Владелица недвижимости Натали Шелл, переехавшая в детстве в Германию из Казахстана, в 2025 году пустила в свой дом украинскую семью. Женщина сдала квартиру площадью 140 квадратных метров паре с шестью детьми, поскольку искренне сочувствовала их положению.

    Пока хозяйка отсутствовала, жильцы полностью обчистили помещения. Злоумышленники забрали плиту, духовку, унитаз, душ и умывальники, а также целиком демонтировали систему отопления. Потерпевшая оценивает нанесенный ущерб в сумму, превышающую 100 тыс. евро.

    В настоящее время бывшие квартиранты благополучно вернулись на родину. «Люди прислали мне скриншоты из Инстаграма с фотографиями моего арендатора и его сына, укладывающих плитку на Украине. Как будто ничего не произошло, я в шоке», – заявила Шелл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ФРГ всерьез обеспокоились возможным кризисом из-за наплыва украинских переселенцев.

    Экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт указал на радикальное изменение отношения немцев к приезжим.

    Немецкий журнал Compact зафиксировал рост числа уголовных преступлений со стороны беженцев.

    Комментарии (19)
    28 июня 2026, 18:41 • Новости дня
    Уходящий премьер Британии Стармер пожелал возглавить НАТО
    Уходящий премьер Британии Стармер пожелал возглавить НАТО
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Уходящий глава британского кабинета министров Кир Стармер рассчитывает занять руководящий пост в Североатлантическом альянсе после освобождения вакансии в 2028 году.

    Покидающий свой пост премьер-министр Британии Кир Стармер планирует стать генеральным секретарем НАТО в 2028 году, пишет The Observer. Для получения этой должности ему потребуется серьезная поддержка со стороны нового правительства.

    Место Стармера вскоре займет Энди Бернэм, который позиционирует себя как выходец из рабочего класса. Однако один из британских министров выразил сомнение в легкости этой роли: «Энди делает так, что быть обычным кажется почти не требующим усилий, но быть премьер-министром – это не обычная работа».

    Пребывание на посту главы правительства серьезно изменило жизнь Стармера. В прошлом году его дом подвергся поджогу, после чего семье политика пришлось искать более безопасное жилье. Кроме того, он столкнулся с масштабной кампанией дезинформации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ).

    Несмотря на трудности, Стармер сохранил хорошие отношения с мировыми лидерами. На недавнем саммите G7 европейские коллеги выразили ему высокое уважение, а с президентом Украины Владимиром Зеленским британский политик поддерживает тесный контакт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер досрочно покидает свой пост из-за экономических проблем.

    Бывший мэр Манчестера Энди Бернэм объявил о намерении стать новым лидером Лейбористской партии.

    Сотни недовольных граждан собрались у правительственной резиденции в Лондоне.

    Комментарии (11)
    28 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Путин заявил о целях России в Сумской области

    Путин: Украинский режим заплатит за преступления на Курщине утратой территорий

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России продвигаются по Сумской области, формируя зону безопасности, политических планов в отношении региона у Москвы нет, заявил президент России Владимир Путин в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    «Каких-то политических планов в отношении этого города и региона в целом у нас нет. Будем ориентироваться на предложения Минобороны и Генштаба», – цитирует Путина пресс-служба Кремля. При этом президент России отметил, что российские военные находятся уже в 10,5 километрах от самих Сум.

    Глава государства пояснмл, что задача российской армии на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль российских границ. «Эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», – напомнил Путин. –

    «Украинский режим заплатит за свои преступления на Курской земле утратой территорий, которые нужны нам для создания зоны безопасности в приграничье».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Иволжанское в Сумской области. В Сумской области повреждены автозаправочные станции. 
    Российские войска нанесли удары КАБами по промышленным объектам в Сумах.

    Комментарии (8)
    28 июня 2026, 19:51 • Новости дня
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предложил разработать дополнительные меры для обеспечения стабильного снабжения внутреннего рынка топливом на фоне незначительного снижения резервов.

    Текущие запасы бензина в стране достигают 1,7 млн тонн, передает РИА «Новости». Этот показатель почти равен результатам за аналогичный период прошлого года.

    «По справке, которую Минэнерго представило, в настоящее время запасы бензина составляют 1,7 млн тонн, что практически соответствует уровню за аналогичный период прошлого года. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%», – заявил президент в ходе профильного совещания.

    Российский лидер также предложил рассмотреть дополнительные шаги для бесперебойного снабжения горючим граждан, бизнеса и социально значимых предприятий. Участникам встречи предстоит обсудить эффективность реализации уже принятых в этой сфере решений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак заявил о полном обеспечении внутреннего рынка России топливом.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин представил президенту предложения для нормализации ситуации с бензином.

    Кабинет министров подготовил комплекс мер для поддержки бесперебойных поставок горючего.

    Комментарии (32)
    28 июня 2026, 15:20 • Новости дня
    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ

    Экономист Лизан: Удары по украинским АЗС создадут перебои с топливом у ВСУ

    Эксперт объяснил удары по заправкам в тылу ВСУ
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Олег Исайченко

    Удары по заправкам стали единственным способом вызвать топливный кризис ВСУ. Поскольку в стране не осталось работающих НПЗ, бензин завозится напрямую из Европы прямо на заправочные станции. Таким образом, серия поражений АЗС способна существенно ослабить противника, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины.

    «Для того, чтобы полностью понять логику ударов по автомобильным заправочным станциям (АЗС), необходимо вспомнить о том, как в идеале должна выглядеть цепочка доставки нефтепродуктов. Начинается все с непосредственной добычи энергоресурсов, которые затем отправляются на НПЗ», – рассказывает экономист Иван Лизан.

    «Там происходит переработка сырья в топливо, откуда оно направляется в хранилища или непосредственно на АЗС. Россия целенаправленно еще с 2022 года била по украинским мощностям «перегонки» нефти, что привело к фактически полному исключению второго звена из обозначенной цепочки», – продолжает он.

    «Соответственно, схема упростилась: на сегодняшний день топливо в страну поступает исключительно из Восточной Европы и завозится оно сразу же на заправки. Таким образом, вызвать топливный кризис в республике можно лишь путем нанесения ударов непосредственно по АЗС», – рассуждает собеседник.

    «Дополнительно уничтожаются и фуры, которые задействованы в данных логистических цепочках. Примечательно, что ВС РФ бьют преимущественно по регионам Восточной Украины: это Харьковская, Днепропетровская и Запорожская области. У подобного решения есть две причины», – подчеркивает эксперт.

    «Во-первых, перечисленные территории располагаются в непосредственной близости к фронту. То есть поражение АЗС здесь достаточно быстро скажется на положении ВСУ. Во-вторых, до местных заправок проще «дотянуться»: по Западной Украине бить всегда сложнее», – добавляет он.

    «При этом наносить удары по логистическим путям – бессмысленно. Дороги можно починить достаточно быстро: нужно лишь засыпать образовавшуюся яму даже песком. А АЗС – это легкая и статичная цель, координаты которой, в силу ее гражданского характера, можно найти даже в Google-картах. Да и средств защиты столь малых и взрывоопасных объектов у Украины пока нет», – заключил Лизан.

    Напомним, российские войска наносят массированные удары по топливной инфраструктуре Украины. Повреждения получили АЗС в Сумах и Никополе (Днепропетровская область), а также локомотив, перевозивший топливо для ВСУ, и фуры в Запорожской области, пишет «Газета.ru». Отмечается, что только за последний месяц было уничтожено более 150 станций и 100 бензовозов.

    В Минобороны, впрочем, эти данные до сих пор не подтвердили. Однако ведомство публиковало кадры ликвидации заправок в Николаевской области. «Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и объектам железнодорожной инфраструктуры позволят нарушить транспортную логистику ВСУ», – подчеркивается в сообщении. Для поражения целей применялись БПЛА «Герань-2».

    Проблему признают и на Украине. Так, Андрей Пивоварский, бывший министр инфраструктуры страны, отметил, что ударам также подвергаются нефтебазы и другие объекты топливной инфраструктуры. По его мнению, все это приведет к росту цен на бензин.

    С подобной оценкой согласно и экспертное сообщество Украины. Так, издание «Страна.ua», ссылаясь на слова специалиста в топливной сфере Дмитрия Леушкина, пишет, что в некоторых городах республики уже не осталось ни одной работающей АЗС. Например, сеть заправок полностью уничтожена в Тростянце.

    Регулярно поражаются станции в Харькове и Запорожье. При этом, по мнению эксперта, владельцы заправок не могут установить даже антидроновые сетки, поскольку в государстве отсутствует механизм их закупки, а лицензирование передвижных АЗС до сих пор не упрощено.

    Напомним, в начале июня Владимир Путин пообещал нарастить силу ответных ударов по Украине, пишет «Коммерсант». Тогда он отметил, что подобные действия необходимы для того, чтобы «отбить желание» ВСУ атаковать российскую территорию, цель которых – расколоть общество РФ и посеять в его рядах растерянность.

    Позже об этом высказался и глава МИД Сергей Лавров. «Неслучайно президент объявил какое-то время назад после очередной выходки киевского террориста о том, что мы будем теперь проводить массированные групповые удары на регулярной основе. По целям, от состояния которых напрямую зависит боеспособность ВСУ. Эта задача поставлена Верховным главнокомандующим, наши вооруженные силы выполняют ее и будут ее выполнять», – цитирует дипломата ТАСС.

    Комментарии (3)
    28 июня 2026, 18:23 • Новости дня
    Путин поддержал инициативу «Единой России» о признании особого статуса учителей

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил закрепление особого статуса педагогов, подчеркнув, что эта инициатива означает введение новых мер поддержки, а не простую формальность.

    Российский лидер в ходе партийного съезда выступил с поддержкой инициативы, касающейся отечественных преподавателей. Глава государства одобрил предложение о признании особого положения педагогов в обществе, передает Telegram-канал «Единой России».

    «Закрепление такого статуса не должно быть формальным. Речь о новых мерах поддержки тем, кто посвятил себя воспитанию подрастающего поколения», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной президент России Владимир Путин призвал повысить привлекательность профессии преподавателя.

    В прошлом году глава государства поздравил российских педагогов с профессиональным праздником.

    Ранее российский лидер предложил назначить специальные доплаты школьным наставникам.

    Комментарии (5)
    28 июня 2026, 13:58 • Новости дня
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильский кабмин одобрил резолюцию с признанием геноцидом событий начала XX века в Османской империи, приведших к массовой гибели армян, сообщил глава МИД Израиля Гидеон Саар, несколькими днями ранее выступивший с этой инициативой.

    Правительство Израиля поддержало резолюцию о признании геноцидом массовой гибели армян в Османской империи, сообщает ТАСС. Инициатором документа выступил глава израильского внешнеполитического ведомства Гидеон Саар.

    «Правительство Израиля утвердило сегодня представленный мной проект резолюции о признании геноцида армян», – заявил министр в распространенном видеообращении. По его словам, эти трагические события привели к гибели 1,5 млн человек и разрушению культурного наследия.

    Саар выразил благодарность премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим членам кабинета за поддержку инициативы. Он подчеркнул, что принятие этого решения является моральным долгом еврейского государства.

    Геноцидом армян называют массовое истребление и депортацию армянского населения в 1914-1918 годах. Турция признает факт гибели людей, но категорически отвергает термин «геноцид» и оспаривает число жертв.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху полностью поддержал инициативу главы МИД страны Гидеона Саара. В апреле президент России Владимир Путин направил послание участникам памятных мероприятий по случаю 111-й годовщины трагедии. Архиепископ Езрас назвал всеобщее признание геноцида святым долгом армян.

    Комментарии (15)
    Главное
    Путин заявил о наличии 1,7 млн тонн запасов бензина в России
    Новак допустил импорт топлива для стабилизации российского рынка
    Власти Израиля признали геноцид армян в Османской империи
    Число жертв землетрясения в Венесуэле достигло 1450 человек
    Ватикан обвинил Евросоюз в двойных стандартах из-за войн
    Украинские беженцы украли мебель и унитаз из квартиры в Германии
    Во Франции при крушении самолета погибли 11 человек

    Газпром создает новый более доходный бизнес

    Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    Россия лишает Украину остатков фронтовой авиации

    Украина за сутки потеряла три истребителя МиГ-29, которые до сих пор остаются основой ее фронтовой авиации. Две машины были уничтожены на аэродроме в Николаевской области, еще одна рухнула в Полтавской области. Как говорят эксперты, для ВСУ это очень серьезный звонок. Россия достигла нового уровня разведки в реальном времени и вновь начала методично уничтожать самолеты противника на земле и в воздухе. Подробности

    Перейти в раздел

    Жара сделала жизнь в Европе смертельно опасной

    «Лично я за 20 лет работы не видел ничего подобного». Такими словами европейские врачи говорят об огромном количестве смертей, которые им приходится фиксировать за последние дни. Причиной этих трагедий стала экстремальная жара, которую переживает континент. И она же привела к череде других резких перемен в жизни Европы. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    • Китай и Индия примирились. Чья заслуга?

      Представители Индии и Китая заявили, что последствия конфликта, который привел к взаимной вражде, санкциям и жертвам, преодолены. О чем речь? Чья заслуга? Почему это важно?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    • Выписка из ЕГРН в 2026 году: как получить онлайн через Госуслуги и МФЦ, цена и кто может заказать

      Выписка из ЕГРН в 2026 году остается одним из главных документов при сделках с недвижимостью. Она может понадобиться при продаже квартиры, оформлении ипотеки, вступлении в наследство, судебных спорах или проверке объекта перед покупкой. Получить выписку можно онлайн через «Госуслуги» или в МФЦ, но правила доступа к данным собственников изменились: часть сведений теперь скрыта для посторонних лиц. Разбираем, какие виды выписок существуют, сколько они стоят в 2026 году и как заказать документ без ошибок.

    Перейти в раздел

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации