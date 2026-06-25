Поляки вообразили себе совершенно невозможный сценарий отношений с Украиной и действовали на основании созданной ими самими химеры. А киевские правители повели себя в отношении своих польских покровителей так, как от них стоило ожидать, – стали публично оскорблять и унижать.2 комментария
Песков заявил о понимании США условий урегулирования конфликта на Украине
США прекрасно осознают абсолютную невозможность мирного урегулирования украинского кризиса при условии прямого вовлечения в боевые действия на одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что власти Соединенных Штатов понимают нереалистичность попыток разрешить кризис, выступая участником противостояния, передает РИА «Новости».
Ранее в СМИ появилась информация о якобы разрешении президента США Владимиру Зеленскому наносить удары вглубь российской территории. Журналисты попросили представителя Кремля оценить эти заявления украинских медиа.
«Прикладывать такие усилия, будучи вовлеченным в войну на одной из сторон, невозможно. И, конечно же, мы знаем, что... команда Соединенных Штатов прекрасно это понимает, отдает себе отчет в этом и из этого и исходит», – подчеркнул пресс-секретарь президента.
Накануне глава МИД Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о разрешении США бить вглубь России.
Месяцем ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал Владимира Зеленского главным препятствием для мирного решения конфликта.