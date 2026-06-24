Песков: Позицию сторонников мира через силу нельзя игнорировать

Tекст: Вера Басилая

По словам Пескова, сторонники концепции «мира через силу» и гегемонизма предпочитают игнорировать глобальные изменения и стремятся сохранить статус-кво, однако их позицию нельзя не учитывать, передает ТАСС.

«Есть и те, кто считает, что не меняется ничего в мире. У них весьма аргументированная позиция», – отметил Песков в ходе выступления на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

По его мнению, приверженцы такого подхода уверены, что можно оставить все как есть, опираясь на формулировки о правилах вместо права и гегемонии вместо плюрализма. Песков подчеркнул, что это очень весомая позиция, на которую нельзя закрывать глаза, поскольку ее транслирует самая мощная экономика мира.

Помощник главы государства Юрий Ушаков указал на стремление европейских стран сохранить собственную гегемонию на мировой арене.

Месяцем ранее иранский дипломат Али Багери назвал американскую концепцию «мира через силу» варварским подходом.

Президент Владимир Путин раскритиковал навязываемые Западом правила из-за скрытых неоколониальных амбиций.