Еще сравнительно недавно звучали утверждения, что время дронов проходит, что вот-вот появится оружие, которое удалит их со сцены. Однако пока их роль только усиливается – и скорее всего, надолго. Это значит, что необходимо использовать все доступные и адекватные средства борьбы с ними.2 комментария
Песков заявил о невозможности игнорировать позицию сторонников «мира через силу»
Песков: Позицию сторонников мира через силу нельзя игнорировать
Сторонники «мира через силу» и гегемонизма предпочитают не замечать глобальных изменений, эту позицию нельзя игнорировать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По словам Пескова, сторонники концепции «мира через силу» и гегемонизма предпочитают игнорировать глобальные изменения и стремятся сохранить статус-кво, однако их позицию нельзя не учитывать, передает ТАСС.
«Есть и те, кто считает, что не меняется ничего в мире. У них весьма аргументированная позиция», – отметил Песков в ходе выступления на Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
По его мнению, приверженцы такого подхода уверены, что можно оставить все как есть, опираясь на формулировки о правилах вместо права и гегемонии вместо плюрализма. Песков подчеркнул, что это очень весомая позиция, на которую нельзя закрывать глаза, поскольку ее транслирует самая мощная экономика мира.
Помощник главы государства Юрий Ушаков указал на стремление европейских стран сохранить собственную гегемонию на мировой арене.
Месяцем ранее иранский дипломат Али Багери назвал американскую концепцию «мира через силу» варварским подходом.
Президент Владимир Путин раскритиковал навязываемые Западом правила из-за скрытых неоколониальных амбиций.