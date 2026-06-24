Энергодар остался без электричества

Tекст: Алексей Дегтярёв

«С точки зрения обстрелов ситуация, если так можно сказать, «стандартная» – без интенсивных обстрелов. Ночью город был обесточен», – пояснили в администрации, передает РИА «Новости».

Проводится частичное подключение, уже подключен первый микрорайон.

В администрации также добавили, что атаки вооруженных сил Украины, из-за которых пропало электричество, происходили за пределами городской черты.

В ночь на среду из-за удара по энергетической инфраструктуре Севастополь временно остался без света, также оказались обесточены три других города Крыма.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад украинские военные уничтожили генератор работающего детского сада в Энергодаре.