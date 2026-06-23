Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
«Единая Россия» обеспечила ипотечные каникулы для семей при появлении ребенка
Государственная дума во втором и третьем чтениях единогласно утвердила законопроект партии «Единая Россия» о новых льготах для родителей.
Теперь граждане смогут оформить льготный период по ипотеке при рождении или усыновлении ребенка, причем доказывать снижение доходов больше не потребуется, сообщается на сайте «Единой России».
«Мы доработали текст законопроекта с учетом поступивших замечаний, а именно: уточнили, что рождение или усыновление детей является не «трудной жизненной ситуацией», как было записано в редакции первого чтения, а особыми обстоятельствами», – сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев.
Парламентарий добавил, что штрафы и пени, начисленные до начала каникул, будут выплачиваться в последнюю очередь. Также исключена возможность двойного начисления процентов с седьмого по 18-й месяц действия отсрочки.
Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года и затронут даже те договоры, которые были заключены ранее. Продолжительность ипотечных каникул составит до полутора лет с момента рождения малыша или оформления усыновления.
Ранее правительственная комиссия поддержала инициативу о предоставлении кредитных каникул при рождении детей.