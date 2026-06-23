Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы – для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.0 комментариев
Российские военные взяли пять опорников ВСУ в Красном Лимане
В ходе наступательных действий на территории Красного Лимана российские подразделения выбили украинских боевиков из пяти опорных пунктов, сообщило Минобороны.
Штурмовые отряды 25-й армии продолжают наступление в населенном пункте Красный Лиман в ДНР, уничтожая разрозненные силы ВСУ, указало ведомство в Max.
На северо-западе города подразделения 67-й мотострелковой дивизии зачистили пять опорных пункта противника. В ходе операции от украинских вооруженных формирований было очищено 52 здания.
За минувшие сутки в результате огневого поражения украинская сторона потеряла до 35 боевиков. Кроме того, российские военные уничтожили два автомобиля, квадроцикл, четыре дистанционно управляемых роботизированных комплекса, склад боеприпасов и 11 пунктов управления беспилотниками.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные освободили 46 зданий в северо-западной части Красного Лимана. Несколькими днями ранее Министерство обороны сообщило о создании огневого мешка для остатков украинских формирований.