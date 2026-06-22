Песков: Путин, как и любой человек, вспоминает отца-фронтовика

Tекст: Дарья Григоренко

Песков отметил трепетное отношение президента к памяти Владимира Спиридоновича, передает РИА «Новости».

«Всем хорошо известно, что портрет отца есть у президента, и не только в комнате отдыха. Естественно, как любой человек вспоминает своего отца, так и президент вспоминает тоже своего отца», – заявил представитель Кремля журналистам.

Отец руководителя страны ушел на фронт по собственной инициативе в самом начале боевых действий. Представитель Кремля подчеркнул, что в этот памятный день лидер страны разделяет чувства миллионов сограждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков накануне сообщил о планах российского лидера на День памяти и скорби.

Отец президента Владимир Спиридонович Путин получил тяжелое ранение в годы Великой Отечественной войны на Невском пятачке.