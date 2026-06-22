  • Новость часаСилами ПВО на подлете к Москве уничтожены более 40 дронов ВСУ
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    США не смогли выполнить договоренности Анкориджа по Украине
    Российские военные эвакуировали первых жителей Константиновки
    Эксперт сказал, от чего зависит бесперебойность поставок топлива в Крым
    Медведев объяснил отказ экс-президентов Украины от польского ордена
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ
    Иранская делегация покинула переговоры с США из-за угроз Трампа
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    Власти Запорожской области предупредили о заминированных купюрах
    Киев пригрозил Польше отменить конференцию по восстановлению Украины
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    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Эра пятивекового западного господства подходит к концу

    Вестернизация планеты остановилась, в превосходство Запада уже мало кто верит, а утверждение о «единственно верном» западном пути переживает кризис легитимности.

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    Александр Филиппов Александр Филиппов Анархия перестает быть аномалией

    Возрожденный анархизм государств, продолжающийся анархизм антиглобалистских движений и новый анархизм технофеодалов при любом раскладе не обещают предсказуемость и стабильность.

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    22 июня 2026, 04:25 • Новости дня

    Война США с Ираном обошлась Пентагону в 40 млрд долларов

    Tекст: Катерина Туманова

    Конфликт между США и Ираном, приостановленный после подписания меморандума, стоил Пентагону около 40 млрд долларов и привел к истощению запасов оружия.

    После подписания соглашения и начала переговоров война США с Ираном приостановлена, а президент США Дональд Трамп заявил американцам об одержанной победе, перечислив преимущества меморандума о взаимопонимании, который предусматривает продолжение диалога в течение следующих 60 дней, передает CNN.

    «Пожалуйста! Нефть течет рекой, Иран никогда не сможет обладать ядерным оружием (мир будет в безопасности!), фондовые рынки процветают, количество рабочих мест рекордно высокое, а цены падают (доступность!). Наша страна сильна, безопасна и пользуется уважением как никогда прежде», – написал Трамп в соцсетях.

    Однако анализ более чем 100 дней конфликта демонстрирует иную картину. В ходе боевых действий погибли 13 американских военнослужащих и более 7500 мирных жителей региона.

    По предварительным данным Центра стратегических и международных исследований, военная кампания обошлась Министерству обороны США примерно в 40 млрд долларов. Эта сумма включает затраты на боеприпасы, уничтоженное оборудование и ущерб базам.

    При этом операционные расходы, учтенные в бюджете ведомства на 2026 год, превышающем 1 трлн долларов, в эту цифру не входят.

    Пентагон уже запросил дополнительное финансирование в размере 80 млрд долларов. Около 26 млрд долларов было потрачено на боеприпасы, включая широкое использование дальнобойного и высокотехнологичного оружия.

    Только ракет Tomahawk стоимостью 2,5 млн долларов за штуку было выпущено около тысячи, что привело к истощению арсеналов, отметил телеканал.


    21 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Ирана прервали встречу с американскими дипломатами в Швейцарии из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

    Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

    Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.

    При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.

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    21 июня 2026, 18:12 • Новости дня
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    Трамп пообещал скорую отставку Стармера по двум причинам
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент заявил о предстоящем уходе главы британского правительства из-за серьезных провалов в миграционной и энергетической политике.

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в скором уходе со своего поста премьер-министра Британии Кира Стармера, об этом он сообщил в соцсети Truth Social. Американский лидер связал это с неудачными решениями британского политика в ключевых сферах.

    «Кир Стармер уйдет в отставку с поста премьер-министра Соединенного Королевства. Он потерпел серьезную неудачу в двух очень важных вопросах – иммиграции и энергетике (откройте нефть Северного моря!). Я желаю ему всего наилучшего!» – написал глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британский премьер-министр Кир Стармер проведет ближайшие выходные в размышлениях о возможной отставке.

    Представители Лейбористской партии готовятся бросить вызов действующему главе правительства.

    Президент США Дональд Трамп ранее назвал катастрофой миграционную и энергетическую политику британского кабинета.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 08:51 • Новости дня
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    В результате украинской атаки на Крым погибли четыре человека
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Массированный налет вражеских аппаратов привел к трагедии на пароме «Панагия» и масштабному возгоранию в Темрюкском районе Краснодарского края.

    Украинские дроны нанесли удар по транспортным объектам, передает РИА «Новости». Оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении судна «Панагия».

    «В ночь на 21 июня в результате атаки вражеских БПЛА погиб человек на Керченской паромной переправе. В Темрюкском районе на Керченской переправе атакован паром «Панагия». По предварительной информации, один человек погиб, еще один пострадал», – заявили в ведомстве.

    Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после налета беспилотников на полуостров погибли четыре человека. Ранения различной степени тяжести получили 28 граждан.

    Кроме того, атака спровоцировала крупное возгорание на нефтяном терминале в поселке Чушка. Туда оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Представители экстренных служб уточнили, что на этом объекте обошлось без пострадавших.

    Обломки сбитых аппаратов также упали на территории частных домовладений в двух других муниципалитетах региона. На местах падения работают специальные службы. Жертв среди мирного населения в этих районах не зафиксировано.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе один человек погиб при пожаре от падения обломков беспилотника на морском терминале в Темрюкском районе.

    В январе резервуары с нефтепродуктами загорелись из-за удара по портовым терминалам в кубанском поселке Волна.

    Летом 2024 года украинские дроны уже атаковали паром в порту «Кавказ».

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    21 июня 2026, 15:38 • Новости дня
    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог Суслов: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру

    Политолог: Слова Ушакова об Анкоридже – вызов Уиткоффу и Кушнеру
    @ Jacquelyn Martin/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Ослабление позиций Белого дома, а также рост зависимости США от Европы в связи с ближневосточным кризисом, привели к тому, что американская сторона де-факто оказалась не в силах следовать договоренностям, достигнутым на саммите с Россией на Аляске, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Суслов. Ранее в Кремле заявили, что США не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа.

    «В последнее время администрация Трампа, действительно, последовательно давала понять, что она не в состоянии обеспечить договоренности Анкориджа и более не выражает им приверженность. Это выражалось в ходе выступления Марка Рубио в Конгрессе, в ряде других заявлений, в рамках экспертных контактов с США, на основании непубличной риторики американских представителей», – отметил Дмитрий Суслов, замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ.

    По его словам, де-факто США дали понять, что отказываются от тех пониманий, которые были достигнуты по итогам саммита в Анкоридже, и не считают вывод ВСУ из Донбасса необходимым для введения режима прекращения огня. «Американская сторона, а также европейские страны настаивают на том, чтобы перемирие происходило по нынешней линии боевого соприкосновения», – напомнил спикер.

    «Изменение позиции США было связано с их неспособностью обеспечить реализацию договоренностей, находясь в гораздо более сильном положении, чем сейчас. Ранее Европа и Украина категорически отвергли сценарий выведения ВСУ из Донбасса, а администрация Трампа не сделала ничего, чтобы их принудить к выполнению этого сценария. Теперь же внутри– и внешнеполитические позиции Белого дома ослабли, и считать, что он сможет этого добиться, не представляется возможным», – продолжил аналитик.

    Кроме того, собеседник указал на рост зависимости США от Европы по ситуации на Ближнем Востоке. «Американская сторона нуждается в том, чтобы европейцы начали патрулирование Ормузского пролива. Европа же, вероятно, увязала это с отказом Вашингтона от договоренностей, достигнутых в Анкоридже. Трамп, судя по всему, пошел на эти условия», – детализировал политолог.

    Помимо этого, полагает эксперт, на ситуацию оказало влияние то, что европейской стороне удалось убедить администрацию Трампа в якобы укреплении военного положения ВСУ. «В первую очередь это касается возможностей нанесения террористических ударов БПЛА вглубь России», – пояснил спикер.

    «В итоге нельзя исключать, что Белый дом снова начнет оказывать давление на Россию с тем, чтобы она пошла на прекращение огня, что называется, здесь и сейчас – по текущей линии фронта. Про диалог в рамках «духа Анкориджа» США, судя по всему, предлагают забыть. Думаю, Москве безынтересна подобная повестка. Вероятно, российская сторона просто продолжит СВО, наращивая интенсивность боевых действий», – спрогнозировал Суслов.

    Еще одной причиной резкого заявления Ушакова он назвал присоединение США к антироссийскому заявлению на прошедшем саммите G7. «Помощник президента России предполагал, что европейские лидеры пытались «накачать» Трампа «неполезными идеями» по украинскому вопросу. В документе не видно существенных правок американской стороны. Собственно, в Европе не скрывают, что им удалось, условно говоря, «перевербовать» главу Белого дома», – указал политолог.

    «Думаю, озвученный Ушаковым вопрос окончательно прояснится в ходе потенциальной встречи российских представителей со спецпосланником американского президента Стивом Уиткоффом и зятем лидера США Джаредом Кушнером. Заявление помощника президента России можно назвать вызовом двум делегатам Белого дома, которые были соавторами договоренностей по итогам саммита в Анкоридже», – резюмировал аналитик.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, сообщает ТАСС.

    «На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности», – сказал представитель Кремля.

    При этом Ушаков подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих пониманий или договоренностей, а стремится к реализации собственных целей в зоне СВО. Он также отметил, что западный расчет на российское поражение ошибочен. «Потому что нужно внимательно смотреть, что происходит на поле боя, на линии соприкосновения, где наши войска постепенно постоянно продвигаются вперед», – указал политик.

    В августе 2025 года на военной базе на Аляске состоялась встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. В заявлении для прессы по итогам переговоров российский лидер сообщил, что урегулирование украинского конфликта стало основной темой саммита.

    Путин призвал перевернуть страницу в двусторонних отношениях с США и вернуться к сотрудничеству, а также пригласил Трампа в Москву. Со своей стороны, президент США заявил о достигнутом на переговорах прогрессе, однако отметил, что сторонам не во всем удалось прийти к согласию.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что по мере удаления от встречи в Анкоридже, к США накапливается все больше вопросов, главный из которых: можно ли принимать на веру не только слова Трампа, но также и заявления его команды.

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    21 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана

    NYT: Вашингтон потребовал от Ирана остановить обогащение урана на 20 лет

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на вопросах обогащения урана, судьбе накопленных запасов, демонтаже объектов и доступе международных инспекторов.

    Американская администрация намерена добиться полного отказа Тегерана от создания ядерного оружия, пишет The New York Times. Ключевым требованием Соединенных Штатов является приостановка обогащения урана на 20 лет, тогда как иранская сторона предлагает ограничиться десятью годами.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул намерение добиться полного моратория на обогащение. «Сделка Обамы позволяла иранцам обогащать уран. Эта сделка не позволит», – заявил политик журналистам.

    По данным международных экспертов на июнь 2025 года, Исламская республика располагала 11 тоннами обогащенного урана и почти 440 килограммами материала со степенью обогащения 60%. Вашингтон требует полностью ликвидировать эти запасы, а также демонтировать заводы в Натанзе и Фордо. Кроме того, ставится вопрос об уничтожении подземных хранилищ возле Исфахана.

    Еще одной важной темой станет возвращение инспекторов ООН, которые потеряли доступ к объектам после американо-израильских ударов в прошлом году. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решить все эти сложные вопросы за отведенные на переговоры 60 дней будет крайне трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    Президент Дональд Трамп анонсировал достижение широкого соглашения между странами.

    Иранская сторона согласилась переработать запасы обогащенного урана до нейтрального уровня.

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    21 июня 2026, 09:35 • Новости дня
    Работа Керченской паромной переправы приостановлена после атаки ВСУ на паром

    Tекст: Денис Тельманов

    Движение судов между полуостровом и материковой частью страны временно остановлено, водителям тяжелых грузовиков рекомендовано использовать сухопутный маршрут.

    Ограничения вступили в силу в воскресенье, передает РИА «Новости».

    «С 21 июня паромные перевозки через Керченскую переправу временно осуществляться не будут», – говорится в заявлении оперативного штаба Краснодарского края на платформе «Макс».

    Владельцам большегрузного транспорта предложено выбрать альтернативный путь по суше. Объезд организован по автомобильной трассе Р-280, которая проходит через Ростов-на-Дону, Таганрог, Мариуполь, Мелитополь и Симферополь.

    Подобная мера введена в связи с действующим запретом на проезд крупногабаритных автомобилей по Крымскому мосту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 21 июня украинские беспилотники атаковали паром «Панагия» на Керченской переправе.

    В результате этого налета погиб один человек. Ранее в мае власти приостанавливали проезд автомобилей по Крымскому мосту.

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    21 июня 2026, 23:55 • Новости дня
    Мэр Харькова заявил об ударе авиабомбами по ТЭЦ

    Tекст: Катерина Туманова

    В Харькове был нанесен удар по одной из ТЭЦ. По заявлениям украинской администрации для атаки на объект энергетической инфраструктуры применялись корректируемые авиационные бомбы.

    В воскресенье днем целью удара стала харьковская ТЭЦ, сообщил мэр города Игорь Терехов. Было зафиксировано несколько прямых прилетов КАБов, сообщают украинские СМИ. По информации из местных пабликов целью была ТЭЦ-5.

    Украинские военные признали, что российская армия адаптировалась к контрмерам ВСУ против авиаударов в районе Харькова и «начинает снова наращивать свое огневое воздействие».

    Минообороны России 21 июня сообщили, что ударом ФАБ-500 были разрушены центры управления дронами ВСУ под Харьковом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские войска нанесли массированные удары КАБами по объектам в Запорожье. Под удар попали мост и ДнепроГЭС.

    Ранее, 19 июня ВС России уничтожен крупный склад в Харькове. А экипажи российских Су-34 поразили пункт управления беспилотниками в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500.

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    21 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    Вэнс рассказал о любви Трампа к строгому дресс-коду

    Tекст: Катерина Туманова

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс поделился деталями строгого негласного дресс-кода, установленного американским президентом Дональдом Трампом для сотрудников администрации.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс рассказал в подкасте с Шоном Хэннити о требованиях к внешнему виду чиновников в Овальном кабинете. По его словам, Трамп ожидает от членов кабинета гардероба, состоящего из темно-синего костюма, однотонного галстука и черных туфель.

    «Я уверен, что президент посмотрит шоу и скажет: «Почему вы не надели галстук?» Нам обоим», – пошутил Вэнс, так как и он, и ведущий были без галстуков. Он добавил, что президент США может пожурить подчиненных, если они придут в коричневой обуви.

    В ходе беседы Хэннити вспомнил эпизод, когда Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за появление в военной форме вместо классического костюма. Вэнс отметил, что этот момент был не лучшим, но отношения удалось наладить.

    По мнению вице-президента, уважение к должности выражается в том числе через подобающий внешний вид. Вэнс вспомнил случай, когда Трамп отчитал даже своего сына Дональда Трампа-младшего за «расстегнутый воротник».

    Кроме того, политик прокомментировал шутки президента о возможном соперничестве Вэнса и Марко Рубио на выборах 2028 года. Он подчеркнул, что эти заявления делаются ради забавы, и высоко оценил чувство юмора своего начальника.


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    21 июня 2026, 06:58 • Новости дня
    Сдавшийся в плен солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Сдавшийся солдат ВСУ расплакался при виде русского хлеба

    Tекст: Катерина Туманова

    Сдавшийся боевик ВСУ не смог сдержать слез при получении еды от российских военных, поскольку на передовых позициях украинские солдаты испытывают голод и жажду, сообщил военнослужащий 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    Пленный добавил, что российские солдаты сразу оказали ему первую медицинскую помощь и накормили.

    «Увидел хлеб, то аж заплакал, ну, потому что нам не давали кушать, воды, ничего не давали», – приводит слова пленного РИА «Новости».

    Проблема нехватки продовольствия у ВСУ на передовой регулярно обсуждается в публичном пространстве. Жалобы украинских солдат на голод часто фиксируются в радиоперехватах и подтверждаются показаниями других пленных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный в мае рассказал о нехватке воды на передовых позициях ВСУ. Еще один пленный ВСУ рассказал о нехватке еды и сухой одежды. Пленные ВСУ в Волчанском районе в течение 150 дней не имели снабжения.


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    21 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Al Mayadeen: Иранская делегация вернется к переговорам после извинений Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранская переговорная делегация покинула комнату после встречи с катарскими коллегами-посредниками, отказавшись продолжать переговоры.

    Четырехсторонние переговоры между США и Ираном с участием посредников вступили в сложную фазу через 80 минут из-за публикаций американского президента Дональда Трампа в соцсетях, сообщало ранее агентство IRNA.

    Позже глава женевского бюро Al Mayadeen сообщил, что иранская делегация была предельно ясна «приостановка переговоров и отказ от участия в них».

    «Иранская делегация не вернется к переговорам, пока Трамп не извинится, а Израиль не выведет войска из Южного Ливана», – сообщили иранские переговорщики.

    Как отметили на телеканале, дальнейшее развитие переговорной сессии пока неясно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее израильская армия заявила, что не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения «Хезболлы» на своих солдат.  Делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

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    21 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    NYT узнала об озабоченности Киева из-за активации ракетных атак ВС России

    NYT узнала об озабоченности Киева ракетными атаками ВС России

    Tекст: Катерина Туманова

    Количество российских атак баллистическими ракетами возросло более чем в 12 раз по сравнению с 2023 годом, что вызывает серьезную тревогу у Киева, пишет NYT.

    «Каким бы эффективным ни был арсенал беспилотников, Украине по-прежнему не хватает оружия, которое долгое время лежало в основе самых разрушительных воздушных атак России: баллистических ракет. Осознавая этот недостаток, украинские официальные лица в последние недели заявляли, что страна прилагает все усилия для разработки баллистических ракет собственными силами», – пишет New York Times (NYT).

    Военные эксперты предупреждают, что разработка баллистических ракет гораздо сложнее, чем создание беспилотников. По словам Елены Крыжанивской, научного сотрудника Канадского института глобальных дел по вопросам обороны, Украина отстает в технологической сфере, поэтому потребуется время и ресурсы, чтобы разработать их внутри страны.

    Издание отмечает, что Киев, растерявший после распада СССР значительную часть своего ВПК, быстро исчерпал ограниченные запасы советских ракет «Точка». А единственная поддерживаемая государством программа разработки новой баллистической ракеты, 1КР1 «Сапсан», затянулась на годы, не принеся конкретных результатов.

    При этом Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак, отмечает NYT.

    Украинские власти заявляют о готовности создавать собственные баллистические ракеты, однако эксперты указывают на сложности разработок. Аналитик Крыжанивская подчеркнула, что имеющиеся у Украины крылатые ракеты Fire Point показали низкую эффективность.

    За прошедшую неделю российские войска нанесли семь ударов по объектам украинского ОПК в ответ на теракты против мирного населения.

    Напомним, ВС России нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, используя баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические комплексы «Искандер» и гиперзвуковые «Кинжалы». Кроме того, в атаке задействовали крылатые ракеты «Циркон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в мае пожаловался Макрону после массированного удара ВС России по Киеву. В июне Зеленский предупредил об угрозе прилета «Орешника».


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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    21 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Стартовый этап дипломатических консультаций американских и иранских представителей на швейцарской территории подошел к концу.

    Окончание начальной стадии двусторонних дискуссий подтвердили осведомленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Первый раунд переговоров (Ирана – ред.) с США в Швейцарии завершился», – сообщил источник, близкий к группе переговорщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Американская сторона планировала обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Участники диалога создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного договора.

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    21 июня 2026, 06:30 • Новости дня
    Politico напомнила, как Южная Корея стала мировым поставщиком оружия

    Tекст: Катерина Туманова

    Взлет южнокорейского оружейного бизнеса можно проследить до войны во Вьетнаме, когда США решили, что азиатские союзники должны взять на себя больше ответственности за собственную оборону, а не полагаться на американские войска.

    «Задолго до того, как Дональд Трамп начал нервировать Европу, сокращая обязательства США в области безопасности на континенте, Никсон делал то же самое для Азии. Пересечение этих взглядов потрясло весь мир, но также создало новые возможности, в том числе проложило путь для превращения Южной Кореи в крупного поставщика оружия на мировой арене», – пишет газета Politico.

    В материале упоминается момент вывода американских войск из Азии, что заставило Южную Корею беспокоиться.

    «Президент Пак Чон Хи, противоречивый диктатор, правивший Сеулом почти 16 лет, начал пропагандировать необходимость самодостаточной национальной обороны. Южная Корея начала вкладывать огромные средства в свою оборонную промышленность», – отмечает газета.

    Вскоре страна разработала сложное оружие, которое не только обеспечивало боеспособность её армии, но и могло поставляться за границу с немалой прибылью.

    «С тех пор Южная Корея стала девятым крупнейшим экспортёром оружия в мире. И теперь, когда администрация Трампа обсуждает возможность сокращения своих обязательств в области безопасности перед НАТО, она стремится подняться в рейтинге; по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира , который собирает данные о поставках оружия, в настоящее время она является одним из самых быстрорастущих экспортёров оружия в мире», – сказано в статье.

    Politico указывает на то, что расширение оборонной промышленности Южной Кореи по всему миру происходит в период серьезных геополитических потрясений, что открывает перед амбициозной страной возможность стать более значимым игроком в мировых делах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США в марте запросили у Южной Кореи ракеты и комплексы Patriot для Ближнего Востока. Южнокорейские военные разработали новые возможности для ведения глобальной морской войны. Сеул собрался строить новые атомные подводные лодки.
    Токио и Сеул возобновили совместные морские учения спустя девять лет.

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    21 июня 2026, 05:31 • Новости дня
    Фельдшер «Бабай» рассказал о спасении от FPV-дрона ВСУ при эвакуации раненых

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время эвакуации пострадавшего с передовой в зоне СВО машина попала под удар вражеского дрона, однако экипаж укрылся под специальным навесом, который полностью обезвредил вражеский БПЛА, рассказал фельдшер 11-го армейского корпуса «Севера» с позывным «Бабай».

    «Был случай: вывозили раненого – за нами гнался FPV, но мы вовремя заскочили под «дорогу жизни», то есть под сети, – он прямо впал в сетку, запутался, и детонация не произошла. Так повезло остаться в живых», – рассказал он РИА «Новости».

    «Бабай» находится на передовой уже четвертый год. До мобилизации осенью 2022 года он работал на скорой помощи и водителем такси. Сейчас занимается эвакуацией пострадавших с линии боевого соприкосновения.

    Самой большой сложностью в своей работе фельдшер называет нехватку времени. При сильных кровотечениях счет идет на минуты, поэтому любая задержка становится критической.

    «Бабай» считает спасение сослуживцев своим долгом и планирует оставаться на фронте до победы.

    «Я спасаю ребят, которые кричат мне: «Бабай, помоги, я хочу жить!» Это мое. Я медик и до конца своих дней, что бы ни случилось, буду спасать ребят», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный нейрохирург МО раскрыл новые типы травм на СВО. Военные медики спасли бойца СВО, который потерял четыре литра крови в результате ранения. Хирург сообщил об изменении характера ранений бойцов спецоперации. Хирурги в Херсонской области извлекли сим-карты из раненного дроном ВСУ.


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